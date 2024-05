Krypto News: $SPONGE-Inhaber stimmen für sofortige Staking-Belohnungen

Die $SPONGE-Community, bekannt für ihre Meme-Coin, die frühen Unterstützern Renditen von bis zu 10.000 % einbrachte, hat für die sofortige Auszahlung der lukrativen Staking-Belohnungen gestimmt. Ab dem 30. Mai um 10:00 Uhr UTC erhalten alle $SPONGE-Inhaber ihre gesammelten Staking-Belohnungen.

Zwischen dem 16. und 21. Mai führte Sponge eine Umfrage unter seinen X-Followern durch. Die Gemeinschaft sollte entscheiden, ob sie die Staking-Belohnungen sofort erhalten, für einen Monat sperren oder über sechs Monate bis zu einem Jahr linear freigeben möchten. Eine nachfolgende Erklärung hob hervor, dass es hauptsächlich um die Preisstabilität ging. Dennoch stimmten 85,5 % der Teilnehmer fast einstimmig für eine sofortige Auszahlung, um den attraktiven dynamischen Belohnungssatz von derzeit 326 % APY für Staker auf Polygon zu nutzen.

$SPONGE migrierte kürzlich von Ethereum zu Polygon. Am 30. Mai können drei Gruppen Token beanspruchen: Käufer über das Presale-Widget, Nutzer, die vor dem 5. Februar zu Polygon wechselten, und Halter, die am 5. Februar bei der Abschaltung des $SPONGE V1 Tokens erfasst wurden.

Diese dritte Gruppe erhält eine entsprechende Anzahl an Polygon $SPONGE V2 Tokens, jedoch ohne zusätzliche Staking-Belohnungen. Halter der V1-Token auf zentralen Börsen haben ihre Token gegen den $SPONGE V2 Token auf Polygon getauscht.

Die attraktiven Belohnungen sind nur ein Grund, warum Investoren sich $SPONGE zuwenden, um potenziell explosive Preisbewegungen zu nutzen. In den kommenden Monaten wird $SPONGE eine zentrale Rolle im neuen Staking/Gaming/Meme Coin-Ökosystem spielen.

Mit der stetig wachsenden Akzeptanz von Kryptowährungen weltweit investieren Anleger zunehmend in Sponge (SPONGE), bevor es auf bedeutenden Börsen gelistet wird.

SPONGE hebt sich durch sein einzigartiges Konzept hervor, bei dem es eine Staking- und Gaming-Community durch Mundpropaganda, attraktive Anreize und virales Marketing aufbaut. In naher Zukunft stehen drei wichtige Ereignisse an: der heiß ersehnte Anspruch des neuen Polygon SPONGE-Tokens am 30. Mai, Listings auf erstklassigen Krypto-Börsen und die Veröffentlichung eines Sponge-Videospiels.

Meme-Coins haben während des Bitcoin-Aufschwungs im Jahr 2024 besonders viel Aufmerksamkeit erhalten und dabei erhebliche Wertsteigerungen erlebt. Ihre volatilen Preisbewegungen sorgen oft für Spekulationen über bevorstehende Bullenmärkte.

Damit ein Krypto-Meme-Projekt im hart umkämpften Markt bestehen kann, muss es mehr bieten als nur Unterhaltung, um langfristigen Erfolg zu sichern.

Anleger sind überzeugt, dass SPONGE eine vielversprechende Investition darstellt. Bei seinem Start im Mai 2023 lag der Preis von SPONGE bei 0,000025 US-Dollar. Innerhalb eines Jahres stieg der Kurs auf 0,002763 US-Dollar, was einer Rendite von etwa 10.000 % entspricht.

Die frühen Unterstützer erwarten, dass SPONGE als führendes Unternehmen im Meme-Coin-Markt etabliert wird.

$SPONGE V1 startete ohne großen Wirbel und gewann schnell die Herzen der Anleger. Es bot ein verlockendes Ökosystem mit vielen Gelegenheiten für Teilnehmer, ihre Zeit und ihr Geld zu investieren, um Belohnungen zu erhalten.

Anstelle eines traditionellen Prelaunch-ICOs entschied sich $SPONGE für eine direkte Listung und erschien diskret auf Uniswap, bevor es schnell auf zentralisierte Börsen wie Poloniex, MEXC, LBank, Gate.io und Toobit expandierte.

$SPONGE erzielte beeindruckende 4.000 % Kursgewinne und erreichte fast eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar weniger als eine Woche nach dem Start am 9. Mai 2023. Der Token wurde kürzlich auf V2 auf Polygon, der weitverbreiteten Ethereum Layer-2-Skalierungslösung, umgestellt und migriert. Aktuell liegt der Preis bei 0,002103 US-Dollar in einem Presale-Relaunch. Das bedeutet, dass diejenigen, die seit dem V1-Start bei 0,000025 US-Dollar gehalten haben, jetzt 8.414 % Gewinn verzeichnen.

Obwohl die Kettenmigration seit Januar geplant war, beschleunigte ein kürzlicher Angriff auf den Liquiditätspool den Umzug.

Dies förderte die Pläne des Teams, indem es ein großes frühes Update des Protokoll-Staking-Modells ermöglichte und die Belohnungsrate verbesserte. Es brachte auch das noch unbestätigte Veröffentlichungsdatum des Rennspiels des Tokens voran.

