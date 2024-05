Krypto News: „Ethereum wird Bitcoin überholen“! Die große Frage ist nur: Wann?

Das gab’s noch nie! Die Ethereum ETFs sorgen für bullishe Prognosen: Ein Analyst sagt jetzt sogar voraus, dass Ethereum Krypto-Platzhirsch Bitcoin überholen wird. Das galt bislang als unmöglich. Explodiert ETH auf sechsstellige Preise? Sollte man jetzt Ethereum kaufen?

Es war die Nachricht des Krypto-Jahres – gleich nach den Bitcoin ETFs: Auch Ethereum, die zweitwertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, bekommt einen exchange-traded fund, also einen ETF. Mehr noch: Nicht nur einen Ethereum ETF wird es geben – die verantwortliche US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat gleich acht Ethereum ETFs zugelassen. Darunter natürlich auch jenen von Finanz-Gigant BlackRock.

🧵The Ethereum ETF is going to be way more reflexive then the BTC ETF.

I expect it to have a much larger impact on ETH price and be extremely positive for Ethereum based altcoins.

TLDR – The ETH ETF is about to bring a massive alt season which the BTC ETF did not deliver on pic.twitter.com/gAVgtt7Twj

— Flood Capital (@FloodCapital) May 28, 2024