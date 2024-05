FLOKI und BOOK OF MEME stehen vor Ungewissheit; Rebel Satoshi ($RECQ) lockt Investoren mit vielversprechendem Presale

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während sich der Kryptomarkt konsolidiert, sind die Top-Meme-Münzen wie BOOK OF MEME (BOME) und FLOKI hinsichtlich ihres Investitionspotenzials unsicher. In der Zwischenzeit wurde Rebel Satoshi’s $RECQ als die beste Kryptowährung eingestuft, die jetzt zu kaufen ist, nachdem sie in ihrem laufenden Vorverkauf auf 0,0044 $ gestiegen ist. Werfen wir einen Blick auf die Faktoren, die BOOK OF MEME und FLOKI beeinflussen, und erkunden wir, warum $RECQ floriert.

BOME wird zu einem Top 100 Krypto inmitten der Binance-Ankündigung

Nach Angaben von CryptoPotato investierte ein sachkundiger Investor in den Vorverkauf von BOME und erhöhte seinen Bestand von 50 auf 767 SOL. Nur einen Tag später weckte BOOK OF MEME das Interesse der großen Kryptowährungsbörsen, und die darauf folgende Notierung trieb den Preis auf neue Höchststände. Binance, eine bekannte Börse, hat am 16. März vier BOME-Handelspaare gelistet.

Nach den jüngsten Enthüllungen ist der Wert von BBOOK OF MEME im Gegensatz zu früheren Prognosen deutlich gesunken. Von 0,021 $ am 16. März fiel BOME zwei Monate später auf 0,013 $, was einem Rückgang von 37 % entspricht.

Einige BOOK OF MEME-Experten haben ihre Unzufriedenheit mit den aktuellen Trends auf dem Kryptomarkt zum Ausdruck gebracht. Daher rechnen sie mit einem Rückgang auf 0,019 $ bis Ende Juni. Im Gegensatz dazu bleiben einige Marktexperten trotz der jüngsten Kursbewegungen optimistisch.

Viele sagen voraus, dass BOME bis Mitte Juni auf etwa $0,027 ansteigen wird, wobei sie die Integration von BOOK OF MEME in Zahlungssysteme als treibenden Faktor anführen. Diesen Experten zufolge steigt BOME schnell an und ist jetzt die beste Kryptowährung zum Kauf.

Wird Floki DAO’s 15 Billionen FLOKI Burn den Preis auf ATH drücken?

Am 23. Mai kündigte die Floki DAO, die Dezentrale Autonome Organisation (DAO), die den Memecoin FLOKI betreibt, die Verbrennung von 15,25 Millionen Token an. Das memecoin-Projekt gab an, dass diese Aktion auf die Zustimmung der DAO zurückgeht.

In der vergangenen Woche ist FLOKI um 2,65 % von 0,00023 $ auf 0,00022 $ gefallen. Dieser Rückgang hat das Vertrauen der Anleger in FLOKI geschwächt, und pessimistische Prognosen deuten darauf hin, dass FLOKI bis Mitte Juni auf 0,00019 $ fallen könnte.

Auf der anderen Seite bleiben einige FLOKI-Analysten aufgrund des steigenden Kryptomarktes optimistisch und sagen einen Wertanstieg in den kommenden Wochen voraus. Angetrieben durch den wachsenden Nutzen von FLOKI könnte FLOKI diesen Prognosen zufolge bis Mitte Juni auf 0,00028 $ steigen.

Rebel Satoshi’s $RECQ Presale hat ein starkes Momentum

Rebel Satoshi ist eine boomende Memecoin-Initiative, die die gesamte Kryptoindustrie überholt hat. Analysten glauben, dass es die Fähigkeit hat, zu dominieren und mit den führenden Memecoins zu konkurrieren. Rebel Satoshi konzentriert sich auf die kontinuierliche Expansion der dezentralen Kryptowährungsrevolution.

Das gemeinschaftsbasierte Protokoll von Rebel Satoshi befähigt Token-Inhaber, die Zukunft der Plattform zu gestalten und zur Entwicklung des aktiven Dual-Token-Ökosystems von Rebel Satoshi beizutragen. Mit seiner vielfältigen Auswahl an Spielen werden Personen, die der Arcade-Plattform von Rebel Satoshi beitreten, sehr engagiert sein und die Möglichkeit haben, Belohnungen wie Token, Top-NFTs und Spieltools zu verdienen.

In der Zwischenzeit hat Rebel Satoshi ein dezentralisiertes System eingeführt, das es den Spielern ermöglicht, ihre Gewinne zu verwalten. Die Freiheit wird es den Spielern ermöglichen, ihre Spiele zu wählen und zu entscheiden, welche Vermögenswerte sie erwerben und verkaufen möchten.

Adoptoren des ursprünglichen $RBLZ-Tokens haben Stimmrecht bei zukünftigen Entscheidungen und exklusiven Zugang zu NFT-Airdrops und Token-Burning-Events. Darüber hinaus hat $RBLZ dem Team den Weg für die Einführung eines neuen Tokens, $RECQ, für den Betrieb der Plattform geebnet.

Interessanterweise sammelte $RBLZ während seines Vorverkaufs mehr als 2,5 Millionen Dollar ein. Nach dem Vorverkauf wurde $RBLZ an den Börsen Uniswap, Coinstore und DEXTool gelistet.

$RECQ dient als Basiswährung von Rebel Satoshi und ermöglicht tägliche Transaktionen wie Gebührenzahlungen, Belohnungen und alle anderen Arten von Einkäufen. Darüber hinaus erhalten Inhaber von $RECQ erweiterte Vorteile durch das Rückkaufprogramm von Rebel Satoshi sowie Zugang zur Rebel Satoshi Arcade, einem außergewöhnlichen Spielerlebnis.

Analysten sagen voraus, dass $RBLZ auf dem Mainstream-Markt beträchtliche Gewinne erzielen wird, nachdem es während des Vorverkaufs einen ROI von 150 % erzielte, als der Preis von 0,010 $ auf 0,025 $ anstieg. In der Zwischenzeit verkauft Rebel Satoshi’s $RECQ jetzt für $0,0044 in der Phase 2 seiner Kryptowährung ICO, 120% mehr als der Early Bird Preis von $0,0020.

Zuletzt aktualisiert am 29. Mai 2024

