Krypto News: FLOKI startet neue Werbekampagne am Times Square

Meme Coins, die ohne jeglichen Nutzen gelauncht werden und dabei so erfolgreich sind, dass die Milliarden Dollar Marke in Bezug auf die Marktkapitalisierung überschreiten, bekommen nicht selten im Nachhinein doch noch einen Nutzen beigemengt, um die hohe Bewertung zu halten. Dogecoin (DOGE) hält sich seit Jahren in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und ist inzwischen fester Bestandteil des Krypto-Universums und einen ähnlichen Weg möchte man offenbar auch bei FLOKI gehen. Der einstige Meme Coin macht inzwischen auch ernst und überzeugt nun mit einer neuen Werbekampagne am Times Square.

Wer in der Krypto-Bubble ist, kennt sie natürlich alle: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Pepe, Solana, Floki und viele weitere. Erwähnt man Kryptowährungen dagegen in einem Umfeld, in dem man sich nicht genauer damit befasst, ist nach Bitcoin schnell Schluss. Für viele besteht der Kryptomarkt nur aus Bitcoin. Das soll sich – wenn es nach den Entwicklern von FLOKI geht – schon bald ändern. Schon vor ein paar Monaten wurde eine neue Roadmap veröffentlicht mit dem klaren Ziel, FLOKI zur bekanntesten und meistgenutzten Kryptowährung überhaupt zu machen.

FLOKI ROADMAP: WHAT’S NEXT ON OUR AGENDA…

From the get-go, we’ve been VERY clear about our goal for Floki:

To be the most known and most used cryptocurrency in the world.

Our new roadmap outlines how we intend to achieve this:https://t.co/cBqJXwhziH pic.twitter.com/hBydq4D4lX

— FLOKI (@RealFlokiInu) March 22, 2024