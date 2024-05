Krypto News: Steht Ethereum vor einer Kurs-Explosion? Warum Analysten jetzt auf ETH so bullish sind

Nach monatelanger Langeweile tut sich jetzt was bei Ethereum (ETH): Krypto-Forscher stellen eine baldige Trendwende in Aussicht. Sollte man jetzt Ethereum kaufen?

-12% in einem Monat, -4,48% innerhalb der letzten sieben Tage: Ethereum sieht sich kurzfristig weiterhin enorm unter Druck. Immerhin: Die Jahresbilanz ist sprichwörtlich noch im grünen Bereich, weist ein sattes Plus von 61,05% aus. So konnte sich die Smart-Contract-Plattform in den letzten 12 Monaten von 1.905 Dollar aus auf bis zu 4.066 Dollar bewegen, zog sich dann aber wieder auf 2.944 Dollar zurück, wo ETH gegenwärtig tradet. Wie geht es weiter?

“would ethereum still end up in the number two spot if it launched today?” pic.twitter.com/LPGpW1NXui

Während Ethereum (ETH) seit Monaten unter bearishen Prognosen leidet, sehen mehrere Krypto-Analysten jetzt bullishe Signale. Die Krypto-Wissenschaftler von Santiment beispielsweise erkennen gerade in der schwachen Nachfrage ein historisch positives Signal. Hintergrund: Entsprechenden Rücksetzern ist in der Regel eine bullishe Erholung gefolgt. Santiment:

🤑 #Ethereum‘s average fee level has dipped to just $1.12 per network transaction, the lowest average cost in a day since October 18th.

Traders historically move between sentimental cycles of feeling that #crypto is going “To the Moon” or feeling that “It Is Dead”, which can… pic.twitter.com/8b8rLMLyIf

