Dogeverse erzielt 13 Mio. USD im Presale – Solanas bester Meme-Coin?

Die laufende Vorverkaufskampagne für Dogeverse ($DOGEVERSE), Solanas neuen, vielversprechenden Meme-Coin, hat bisher 13 Millionen US-Dollar eingespielt. Allein in den letzten fünf Tagen seit dem Start auf Solana sind mindestens 2 Millionen US-Dollar in das ICO geflossen.

Dieser Shiba Inu-inspirierte Token erregt die Aufmerksamkeit von Meme-Liebhabern, Krypto-Enthusiasten und Blockchain-Anhängern. Sie betrachten die fortschrittlichen, kettenübergreifenden Funktionen von Dogeverse als Vorbote zukünftiger Entwicklungen im Bereich der Meme-Coins.

Seit Freitag, dem 26. April, ist Dogeverse nun auch auf Solana aktiv, seiner sechsten Heimat-Blockchain. Dies verstärkt seine Präsenz in einer digitalen Wirtschaft mit einem gesamten gesperrten Wert (TVL) von 3,465 Milliarden US-Dollar. Täglich tätigen dort 1,13 Millionen aktive Nutzer Transaktionen und mehr als 2.500 Entwickler sind monatlich aktiv.

Da Dogeverse auf mehreren Blockchains existiert, können Interessenten den Token auf Ethereum ($ETH), BNB Smart Chain ($BNB), Polygon ($MATIC), Avalanche ($AVAX), Base ($BASE) und jetzt auch Solana ($SOL) erwerben.

Um mit SOL zu kaufen, besuchen Sie einfach die Website und wählen Sie „Buy With SOL“ aus dem Dropdown-Menü des Kaufwidgets. Diese Aktion führt Nutzer auf eine Solana-basierte Version der Seite, die auf solana.thedogeverse.com gehostet wird.

Die Zahlungsoption auf Solana findet sich auf einem Subdomain, da die Wallet Connect-Funktionen nicht gleichzeitig EVM- und Solana-integrierte Wallets unterstützen können.

Empowering users with benefits like:

This time landing on planet #Solana and expanding the horizons of the #DOGEVERSE even more! 🪐

#Cosmo ventures to a new world in the vast #Blockchain Universe! 🚀

Die spezifische Solana-Version der Dogeverse-Website ermöglicht ebenfalls den Erwerb von Token mittels Circle’s beliebtem USDC, der bevorzugten Stablecoin im Solana-Netzwerk.

Mit einem aktuellen Preis von 0,000304 US-Dollar steht der Preis von Dogeverse kurz vor einem Anstieg. Das Projekt verkaufte sein anfängliches Kontingent von 200 Milliarden Token rasch, nachdem es Anfang April viral ging. Innerhalb kürzester Zeit konnte Dogeverse 13 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln.

🚀 We Did It! $13 Million. 🤯

$DOGEVERSE the first #Doge #Presale spanning #Ethereum, #BNB Chain, #Polygon, #Solana, #Avalanche, and #Base…and it’s showing!

Cosmo is wagging his tail in appreciation, and so are we! 🌍🐕

The #Presale is still ongoing 💥 #MemeCoinSeason pic.twitter.com/GIUWSBCYcH

— DogeVerse (@The_DogeVerse) May 2, 2024