Krypto News: Welche Kryptowährung kaufen? Chart-Experte erklärt: Das sind jetzt die 3 besten Coins

Bitcoin pumpt, Altcoins folgen! Einer der beliebtesten Krypto-Chart-Analysten erklärt in einer Prognose: Welche Kryptowährung kaufen? Welche 3 Coins sind jetzt die besten?

Welche Kryptowährung kaufen?

Es brodelt im Bitcoin-Ökosystem! Gerade konnte BTC die 70.000-Dollar-Marke übersteigen, nun macht sich die Kryptowährung Nummer 1 bereit für einen Angriff aufs Allzeithoch. Das befindet sich bei 73.750 Dollar und gilt als kritischer Faktor für weitere Aufwärtsbewegungen. Ist kurzfristig mehr drin – oder verspielt Bitcoin das Momentum? Top-Trader Michael van de Poppe beispielsweise kommentiert in einer Prognose:

„Bitcoin steckt immer noch innerhalb der Spanne fest, ist aber schwer bereit für einen Ausbruch nach oben auf ein neues Allzeithoch. Langsam, aber sicher, rollen die Altcoins weiter. Es ist eine gute Zeit.“

#Bitcoin is still stuck within the range, but very heavily ready for a breakout upwards to a new all-time high. Slowly, but surely, the altcoins are rolling along. It’s a good time. pic.twitter.com/4g7nUH8JxO — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 7, 2024

Zu seinen drei Top-Kryptowährungen mit starker Performance auf dem Kurzzeit-Chart zählen im Moment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Polkadot (DOT). Es sei nur „eine Frage der Geduld“, bis es bei Ethereum zu einer starken Aufwärtsbewegung komme, so Poppe.

#Ethereum focusing on generating that higher low. I think, certainty regarding the S-1 approvals is going to lead to a strong upwards move and the higher low. Just a matter of patience. pic.twitter.com/yjsZybayU6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 5, 2024

Polkadot (DOT) hingegen zeige fundamentales Wachstum, was sich auch am Preis zeige. Der krieche langsam aufwärts, es sei eine „großartige Zeit“, DOT zu akkumulieren.

Der Holländer mit mehr als 718.000 Followern auf X (Ex-Twitter) zeigt sich zudem überzeugt, dass nicht Bitcoin die Krypto-Märkte in nächster Zeit anführen wird – sondern Altcoins, also alternative Kryptowährungen wie Pepe Coin, Floki, Polkadot, Chainlink und andere.

Er hat deshalb sogar seine gesamte Trading-Strategie geändert: Poppe investiert nicht in die bekannten, großen Altcoins – sondern in andere Krypto-Projekte mit höherem ROI (Return On Investment). Der Analyst:

„Ich habe mein Altcoin-Engagement auf andere Altcoins umgestellt, auf der Suche nach einem höheren ROI. Es könnte zu einem Absturz führen. Es ist vielleicht nicht die klügste Position, die man einnehmen kann. Ich fühle mich wohl mit diesem Engagement und ich denke, dass wir einen starken Altcoin-Lauf haben werden.“

I’ve switched my #Altcoin exposure towards different altcoins, looking for a higher ROI. It might be dump.

It might not be the wisest position to take. I’m comfortable with this exposure and I think that we’ll have a strong altcoin run. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 6, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Viele seiner Follower fragen sich jetzt natürlich: In welche alternativen Altcoins investiert der Krypto-Experte? Welche Kryptowährung kaufen? Welcher Coin erscheint ihm so vielversprechend, dass er seine Bitcoins dafür verkauft hat? Welche Kryptowährung wird explodieren 2024? Welche Coins haben Potenzial?

Introducing #PlayDoge – the only #P2E Doge companion! 🐶 Inspired by the legacy of #Tamagotchi, feed, train and play with your 2D Doge to earn $PLAY. 💰 Don’t neglect your doge, his life’s on the line 😲💀 Join the #Presale Now ⬇️https://t.co/JT0VEofqf2 pic.twitter.com/RoJYXLS1FH — PlayDoge (@PlayDogeGame) June 3, 2024

Fakt ist: Memecoins gelten als die aktuell erfolgreichste Krypto-Sparte. GameStop Coin (GME) beispielsweise konnte innerhalb der letzten 7 Tage unfassbare +627,2% zulegen, seit gestern weitere +129,11%! Ganz zu schweigen von all den Dogecoin-Prognosen, die den Memecoin bald auf 1 Dollar explodieren sehen.

Es investieren derart viele Kleinanleger in Memecoins, dass große Krypto-Börsen wie Bitpanda sogar Memecoin-Indizes an den Start bringen. Attraktiv erscheint vielen einerseits der niedrige Preis, andererseits die Aussicht auf ein 10x oder 100x, also eine Vervielfachung des investierten Kapitals.

Memecoin-Aufsteiger PlayDoge (PLAY) beispielsweise gilt schon jetzt als potenzieller Viral-Hit: Das Presale-Projekt kombiniert charmante Retro-Pixeloptik mit einem innovativen Handy-Spielkonzept und modernen Web3-Kryptofunktionen!

So können Nutzer nicht nur ihr eigenes virtuelles Haustier pflegen und trainieren (Tamagotchi lässt grüßen!), sie erhalten hierfür auch noch eine Belohnung in Form des nativen PLAY-Tokens. Dogecoin meets Tamagotchi – und zwar im Krypto-Himmel. Krypto-Influencer Jacob Bury wittert ein 100x bei PlayDoge (PLAY) – und hält sogar ein Überholen von Top-Memecoin Floki Inu für möglich!

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2024

