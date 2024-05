Krypto News: WienerAI steigt auf 3 Millionen Dollar! Jetzt kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die Stimmung am Kryptomarkt ist nach wie vor extrem bullish. Gründe gibt es viele, warum Experten davon ausgehen, dass die Kurse der meisten Coins in naher Zukunft stark steigen. Im Januar dieses Jahres wurden Bitcoin ETFs in den USA genehmigt, in dieser Woche nun auch Ethereum ETFs, das Bitcoin Halving wurde vor einem Monat durchgeführt und auch die Zinsen dürften schon bald wieder gesenkt werden. Auch der Meme Coin Markt bleibt von der Euphorie der Anleger nicht verschont. Nachdem PEPE täglich neue Höchststände erreicht, steigt auch die Nachfrage nach Meme Coins mit niedrigerer Marktkaptialiseirung, da hier noch deutlich höhere Gewinne erzielt werden können, weshalb auch WienerAI (WAI) durch die Decke geht. Im Vorverkauf knackt WienerAI bereits die 3 Millionen Dollar Marke. Lohnt es sich, jetzt einzusteigen?

Mix aus KI- und Meme Coin

Der Erfolg von WienerAI ($WAI) kommt nicht von ungefähr. Meme Coins sind heuer ohnehin extrem gefragt, wie die Erfolge von PEPE, WIF, BONK, FLOKI und vielen weiteren bereits mehrfach gezeigt haben. Aber auch alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, steht in diesem Jahr hoch im Kurs, sodass nicht nur die Nvidia Aktie, sondern auch viele KI-Coins von Allzeithoch zu Allzeithoch klettern. WienerAI ($WAI) bietet einen Mix aus diesen beiden Trendthemen und überzeugt sowohl als Meme Coin, als auch mit KI-Funktionen. Dass dieser Mix explosiv sein kann, zeigt sich bereits im Vorverkauf. Inzwischen haben Investoren $WAI-Token im Wert von über 3 Millionen Dollar gekauft, lange bevor der Token an den Kryptobörsen gehandelt wird.



(WienerAI Initial Coin Offering – Quelle: WienerAI Website)

Während des Initial Coin Offerings (ICOs) wird der Preis noch nicht durch Angebot und Nachfrage an den Kryptobörsen bestimmt, sondern von den Entwicklern fix vorgegeben, wobei bis zum Handelsstart an den Börsen sogar noch mehrere Preiserhöhungen durchgeführt werden, sodass sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt.

Jetzt WienerAI Website besuchen.

Zahlreiche Funktionen

WienerAI ($WAI) liefert nicht nur ein Hunde-Meme, die am Kryptomarkt seit Jahren extrem beliebt sind und oft Bewertungen von Milliarden von Dollar erreichen können, sondern überzeugt auch mit einigen Funktionen. Zum einen wird künstliche Intelligenz genutzt, um mit einem eigenen Trading Bot die bestmöglichen Swaps zu ermöglichen und Front Running Bots den Garaus zu machen und die Rendite der Anleger zu erhöhen, zum anderen überzeugt WienerAI auch mit einer Staking-Funktion, die es ermöglicht, sich ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen $WAI-Token aufzubauen. Die jährliche Rendite (APY) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools.



(WienerAI Staking Übersicht – Quelle: WienerAI Website)

Da die APY dynamisch berechnet wird und von der Größe des Staking Pools abhängt, ist diese gerade am Anfang sehr hoch, wenn sich noch nicht so viele Käufer am Staking Pool beteiligen. Daher liegt die APY derzeit auch noch bei 336 %. Das hat dazu geführt, dass der Großteil der bisherigen Käufer sich dazu entschieden hat, die Token zu staken und damit für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen zu sperren. Dadurch wird das Angebot frei handelbarer Coins verknappt, wodurch eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

Jetzt mehr über WienerAI erfahren.

Kursexplosion voraus?

Natürlich ist es gerade bei Meme Coins unmöglich, eine Prognose zu treffen, da hier alles möglich zu sein scheint. Analysten gehen aber aufgrund der Tatsache, dass WienerAI ($WAI) schon im Vorverkauf über 3 Millionen Dollar umgesetzt hat und die meisten der bisher verkauften Token im Staking Pool gebunden sind, davon aus, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell um das 10-fache steigen könnte.

Aufgrund der aktuellen Dynamik dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der WienerAI ($WAI) Vorverkauf abgeschlossen ist und der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Bis dahin haben Anleger noch die Möglichkeit, im Presale zum Fixpreis einzusteigen, wobei die nächste Preiserhöhung schon in zwei Tagen stattfindet, von der frühe Käufer bereits profitieren könnten. Treten die bullishen Prognosen der Analysten ein, könnte $WAI eine gute Gelegenheit für Anleger sein, ihr Kapital in kurzer Zeit zu vervielfachen.

Jetzt $WAI kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.