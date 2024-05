Krypto News: Neue Kryptowährungen! Top-Trader verrät beste Bitcoin-Alternative – jetzt kaufen?

Nach einer kurzen Flaute geraten die Krypto-Märkte jetzt wieder in Bewegung – neue Kryptowährungen erfahren enormes Momentum. Doch welche Bitcoin Alternative ist die beste? Ein Top-Trader gibt Aufschluss.

Es brodelt in der Kryptoszene! Die Bitcoin ETF pumpen täglich Millionen Dollar in das BTC-Netzwerk, Ethereum bekommt einen Ethereum ETF, nein, acht Ethereum ETFs – und Anleger stürzen sich förmlich auf neue Kryptowährungen und Memecoins!

Kurzum: Die Krypto-Märkte machen sich bereit für ihre nächste bullishe Etappe aufwärts – und präsentieren Investoren dabei enorme Chancen. Der beliebte Krypto-Trader Michaël van de Poppe beispielsweise betont: Insbesondere Altcoins und neue Kryptowährungen bieten jetzt massives Potenzial für Anleger.

The famous altseason. Will it ever come back to the markets?

The chances are there, but in order to have this, one thing needs to happen first.

I’ve discussed it in Todays video:https://t.co/hjHNV037VC pic.twitter.com/xAOulUeLX7

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 26, 2024