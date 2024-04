Krypto-Werte erleben Kursaufschwung nach Halving; Presale von Milei Moneda sendet Schockwellen durch den Markt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Bitcoin (BTC) Mining-Aktien stiegen nach ihrer Halbierung stark an und führten zu einer Krypto-Rallye inmitten eines breiteren Marktoptimismus und bescheidener Bitcoin-Preisbewegungen.

stiegen nach ihrer Halbierung stark an und führten zu einer Krypto-Rallye inmitten eines breiteren Marktoptimismus und bescheidener Bitcoin-Preisbewegungen. Der frühe Presaleserfolg von Milei Moneda ($MEDA) deutet auf einen potenziellen ROI von 60 % bei der Markteinführung hin, was sein disruptives Potenzial als eine der kommenden Top-5-Kryptowährungen unterstreicht.

Nach der Bitcoin-Halbierung stiegen die US-Bitcoin (BTC)-Mining-Aktien sprunghaft an, was mit dem Presaleserfolg von Milei Moneda ($MEDA) einherging. Dies spiegelt den Optimismus auf dem Markt wider und unterstreicht das disruptive Potenzial beider Entwicklungen. Lassen Sie uns untersuchen, was rund um BTC und $MEDA passiert, um die beste Kryptowährung zum Investieren auszuwählen!

Die US-Bitcoin-Mining-Werte steigen nach dem Halving stark an, was zu einer Krypto-Rallye führt

Im Zuge der jüngsten Bitcoin-Halbierung erwies sich der Montag als bedeutender Tag für kryptobezogene Aktien in den Vereinigten Staaten, wobei mehrere bemerkenswerte Kursgewinne verzeichneten. Vor allem die fünf größten börsennotierten Bitcoin-Miner des Landes, darunter Marathon Digital, CleanSpark, Riot Platforms, Cipher Mining und Hut 8, verzeichneten alle einen erheblichen Anstieg ihrer Aktienkurse, einige sogar im zweistelligen Prozentbereich.

Stronghold Digital Mining führte den Ansturm mit einem bemerkenswerten Anstieg von 35,3% an, dicht gefolgt von Riot mit einem Sprung von über 23%. Darüber hinaus verzeichnete der Valkyrie Bitcoin Miners ETF, der Mining-Aktien und ausgewählte Chip-Hersteller wie Nvidia umfasst, einen deutlichen Anstieg von 11 %.

Während der Bitcoin-Kurs bescheidene Bewegungen aufwies, hat der Enthusiasmus auf dem Markt zugenommen. Darüber hinaus verzeichneten auch andere kryptobezogene Unternehmen wie Coinbase und MicroStrategy beachtliche Gewinne.

Analysten führen diesen Anstieg der Kryptoaktien auf eine breitere Markterholung zurück, wobei der Nasdaq Composite und der S&P 500 ebenfalls um 1,1 % bzw. 0,8 % zulegten. Trotz der Besorgnis über Inflationsraten und steigende Anleiherenditen bleiben die Anleger optimistisch, was die Aussichten des Kryptomarktes angeht.

Während die Marktstimmung inmitten der laufenden Gewinnsaison auf potenzielle Volatilität ausgerichtet ist, signalisieren die Widerstandsfähigkeit und Stärke der US-Krypto-Bergbauunternehmen eine vielversprechende Entwicklung für die Branche in der Zeit nach dem Halving.

Milei Moneda Presale bricht Rekorde und ist bereit, den Meme-Coin-Markt zu verändern

In einem bahnbrechenden Schritt hat der Presale von Milei Moneda Millionen eingebracht und einen neuen Standard in der Welt der Top-Kryptomünzen gesetzt. Mit seinem deflationären Modell, dem Engagement der Community und der Integration von Meme-Kultur und NFT-Belohnungen, die Anlegern eine Mischung aus Trotz, Wirtschaft und Humor bieten, hat sich Milei Moneda schnell zu einer Top-Kryptowährung entwickelt, in die man investieren sollte.

Inspiriert vom argentinischen Präsidenten Javier Milei, symbolisiert Milei Moneda eine Herausforderung an konventionelle Normen und verkörpert die Prinzipien von Mileinomics und wirtschaftlicher Freiheit. Mit einem Gesamtangebot von 500.000.000 $MEDA-Tokens, seiner transparenten Token-Verteilung und der Betonung der Einbindung der Gemeinschaft hebt es sich von anderen ab und macht es zu einem der besten DeFi-Projekte.

Derzeit bietet $MEDA in Phase 2 seines Presales zu 0,0125 $ pro Token neuen Investoren eine potenzielle Rendite von 60 %, wobei der Uniswap-Start für den 21. Mai zu 0,020 $ geplant ist. Es wird erwartet, dass dieser Uniswap-Start den Preis von $MEDA weiter in die Höhe treibt.

Dieses Wachstumspotenzial unterstreicht den Status von Milei Moneda als eines der besten DeFi-Projekte auf dem Kryptomarkt. Somit bietet $MEDA sowohl erfahrenen Investoren als auch Neueinsteigern die Möglichkeit, an der Bewegung für wirtschaftliche Freiheit und Dezentralisierung teilzunehmen.

Fazit

Der Presaleserfolg von Milei Moneda und das Wiederaufleben der US-Bitcoin-Mining-Aktien zeigen das wachsende Vertrauen in den Kryptomarkt, der Anlegern vielfältige Möglichkeiten für wirtschaftliche Freiheit und Dezentralisierung bietet.

