Krypto News: Langfristige Bitcoin-Halter verkaufen trotz BTC Kursexplosion

Langfristige Halter von Kryptowährungen (Long-Term Holders, LTH) zeichen sich durch ihre Fähigkeit aus, über längere Zeiträume hinweg signifikante Marktveränderungen zu navigieren. Laut einer kürzlichen Analyse von @OnChainCollege ist es sehr üblich, dass diese Gruppe von Krypto-Investoren während der Bullenmärkte auf eigene Art und Weisen Gewinne realisiert.

Eine Praxis, welche zwar grundsätzlich weit verbreitet und verständlich ist. Aber deren Auswirkungen auf den Markt selbst können je nach Marktlage variieren.

Kryptomarkt aktuell – Eine tiefgreifende Analyse der Verkaufsaktivitäten bei Bitcoin

Die Dynamik des Verkaufens unter den LTH ist besonders bemerkenswert. Sie verkaufen im Großteil der Fälle nicht willkürlich, sondern in einer Weise, welche grundlegend das Ausmaß und den Zeitpunkt ihrer Marktpsychologie reflektiert. Dieser Prozess folgt oft einem erkennbaren Muster: Zunächst gibt es eine stetige Abgabe alter Coins, welche sich im Laufe der Monate oder sogar Jahre eines Bullenmarkts beschleunigen kann.

Long-Term Holders sell into bull runs as they take profit. Nothing revolutionary with that statement. It's the magnitude of the selloff that I ponder often. In the past, we've seen a steady decline of old coins moving as the bull run ramps up over the months/years, then a… pic.twitter.com/YOwTJJbCHW — On-Chain College (@OnChainCollege) May 17, 2024

Also jene Bestände, welche aufgrund der längeren Halteperiode bereits potenziell hohe Gewinne erwirtschaftet haben. Diese Phase mündet häufig in eine Stabilisierung, bevor eine erneute Phase des Haltens oder der Akkumulation in einem Bärenmarkt eintritt.

GBTC & weitere Alternativen, um in Kryptowährungen zu investieren

Ein Teil dieser Verkaufsaktivitäten ist auf die Bewegung von Coins in Produkten wie dem GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) zurückzuführen. Als indirekte Investitionsmöglichkeit in Bitcoin stellt GBTC oder ähnliche Variationen eine ebenso wichtige Rolle für den Markt. Daneben gibt es echte Verkäufe durch LTH, welche ihre Coins direkt in eigener Selbstverwahrung besitzen.



Bitcoin

(BTC)

Preis $70,880.00

Marktkapitalisierung $1.4 T

Blicken wir nun noch einmal auf die Details der Grafik im Tweet bezüglich des Verhalten längerfristiger Halter von BTC & Co.

Denn wie bereits angedeutet, zeigen uns aktuelle Beobachtungen, dass sich das Verhalten dieser Investorengruppe möglicherweise verändert hat. Entsprechend neue Mustern sind im Markt entstanden.

Langfristige Bitcoin-Halter: Geringere Verkaufstätigkeit von alten Coins

In jüngster Zeit zeigt sich uns eine auffällig geringe Verkaufsaktivität bei Coins, welche zuletzt vor 5 bis 7 Jahren bewegt wurden. Dies steht im Gegensatz zu früheren Bullenzyklen. Denn in dieser Gruppe wurden ihre Bestände deutlich reduziert. Die Frage, welche sich für eine Vielzahl von Krypto-Analysten daraus ergibt, ist, warum dieser Rückgang stattfindet und welche Implikationen er für den Markt hat.

Mögliche Erklärungen für die Änderung in dem Verhalten sind dabei unter anderem die folgenden:

Erwartung weiterer Kursanstiege: Der primäre Grund dürfte unter anderem die Erwartung sein, dass der große Preisanstieg noch bevorsteht. Mit dieser Annahme könnte man davon ausgehen, dass LTHs ihre Verkaufsaktivitäten zurückhalten, in der Hoffnung auf noch höhere Renditen.

#BTC is like a bus It has to make small stops along the way Some passengers get off & are left behind Others rush to jump on before it moves again Whether you're on the bus or not is up to you But we all know what the final destination is… 🌙$BTC #Crypto #Bitcoin — Rekt Capital (@rektcapital) May 17, 2024

Neue Dynamik im Markt: Es könnte auch sein, dass eine neue Dynamik entstanden ist. Bei welcher die Langzeithalter des BTC Coins nicht mehr en masse Gewinne mitnehmen, sondern in kleineren Schritten verkaufen. Jenes darf insgesamt auf ein gestiegenes Vertrauen in Bitcoin als legitimes und dauerhaftes Anlagegut verweisen.

Es könnte auch sein, dass eine neue Dynamik entstanden ist. Bei welcher die Langzeithalter des BTC Coins nicht mehr en masse Gewinne mitnehmen, sondern in kleineren Schritten verkaufen. Jenes darf insgesamt auf ein gestiegenes Vertrauen in Bitcoin als legitimes und dauerhaftes Anlagegut verweisen. Treppenförmiger Anstieg: Falls sich diese neue Verhaltensweise bestätigt, dürfte dies auch im Verlauf der Zukunft zu einem graduellen, treppenförmigen Anstieg des Bitcoin-Preises führen. Davor war jenes besonders von sehr explosiven Spitzen in der Vergangenheit gekennzeichnet. Mit dieser Entwicklung sollte auf eine stabilere, wenn auch möglicherweise langsamere Wertsteigerung für die BTC Prognose aufgezeigt werden.

Langfristige Marktprognosen für Kryptowährungen anhand der Verhaltensänderung

Der zweite Aspekt, der in dieser Diskussion von Bedeutung ist, bezieht sich auf die Akkumulationsmuster, welche vor fünf Jahren, im zweiten Quartal 2019, beobachtet wurden.

Mit einem passenden Rückblick können Analyst auch eben zumindest grundlegend die weiteren und somit sekundären Auswirkungen historischer Akkumulationsmuster für die weitere Bitcoin Kurs Prognose herausarbeiten.

Einfluss der Vergangenheit auf die Gegenwart: Es ist in der Ansicht vieler Beobachter des Marktes durchaus möglich, dass die Akkumulationsmuster von 2019 die aktuelle Verkaufsneigung auch noch beeinflussen. Mit diesen Mustern könnte angedeutet werden, dass, sobald die Beobachtungen dieses Jahres im August beginnen – genau fünf Jahre nach dem Beginn des Rückgangs im August 2019 – eine ähnliche Tendenz zu erkennen sein wird. Fortsetzung des Bullentrends: Sollte sich dieser Trend bestätigen, könnte sich demnach auch zeigen, dass der Bullenmarkt weiterhin anhält. Vor allem in Hinsicht auf steigende Preisen und einer weiteren Reduzierung des Bestandes bei LTH Haltern.

#Bitcoin is not currently overvalued based on network fundamentals. pic.twitter.com/fFLQF34VQv — Ki Young Ju (@ki_young_ju) June 3, 2024

Grundsätzlich sind Verkäufe unter langfristigen Haltern bei Kryptowährungen in ihrer Natur strategisch. Der Grund: Sie zielen darauf ab, in Hochphasen Gewinne zu sichern und das Risiko zu streuen. Das Verständnis dieses Verhaltens ist entscheidend für jeden Marktteilnehmer. Es zeigt nicht nur, wann erfahrene Investoren Gewinne realisieren und ihre Positionen möglicherweise neu bewerten, sondern es bietet auch Einblicke in potenzielle Marktumkehrpunkte.

