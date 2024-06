Binance Coin News: Deshalb erreicht der BNB-Token jetzt ein neues Allzeithoch

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Hinter dem populären BNB-Token steht die Kryptobörse Binance – die weltweit größte Trading-Plattform für Kryptowährungen. Über Binance lassen sich viele hunderte Kryptowährungen handeln, doch die Kryptobörse bietet noch viele weitere Features an. So gibt es zum Beispiel auch smarte Trading-Bots, das sogenannte Copy-Trading, bei dem Nutzer einfach den Handel beliebter Anleger nachmachen können, sowie den Handel mit Futures, verschiedene Staking-Programm und sogar eine ausführliche Lernplattform namens “Binance Academy”.

Doch auch die native Kryptowährung der Plattform – der Binance Coin (BNB) – ist in der Krypto-Welt äußerst beliebt und gehört schon lange zu den größten Token nach Marktkapitalisierung. Nun erreichte der Binance Coin in den heutigen Morgenstunden ein neues Allzeithoch. Doch woher kommt das erneute Interesse der Anleger am BNB-Token?

BNB Coin überschreitet zum ersten Mal die Marke von 700 US-Dollar

Zum ersten Mal seit seiner Einführung im Juli 2017 konnte der BNB-Token die Marke von 700 US-Dollar überschreiten. Zwar näherte sich der Kurs mit einem Höchstwert von 671,78 US-Dollar bereits im letzten Bullenmarkt im Mai 2021 dieser Marke merklich an, doch ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem die 700-Dollar-Marke endlich geknackt wurde. So zeigt ein Blick auf den vergangene Monat (siehe Bild unten), dass der Kurs dabei stetig zulegen konnte und über einen längeren Zeitraum eine bullische Tendenz aufgewiesen hat. Dies gipfelte erst vor wenigen Stunden in einem neuen Allzeithoch, das laut CoinMarketCap bei 712 US-Dollar liegt, während CoinGecko das neue Allzeithoch bei 710,86 US-Dollar angibt.

Dabei ist auffällig, dass sich der Binance Coin ohne große Sprünge nach oben bewegt hatte – mit Ausnahme der letzten 24 Stunden, denn hier erfolgte kurzfristig ein Kursgewinn von über 12 %.

Außerdem konnte die Marktkapitalisierung des BNB-Token auch zum ersten Mal die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten. So liegt sie aktuell bei einem Wert von über 102,76 Milliarden US-Dollar und liegt damit auf dem vierten Platz im Ranking der größten Kryptowährungen – direkt hinter Tether (USDT) mit einer Marktkapitalisierung von 112 Milliarden US-Dollar.

Starker Kursanstieg für BNB Coin trotz schwierigen Monaten

Vielleicht noch überraschender ist der aktuelle starke Kursanstieg für den Binance Coin bei einem Blick auf die vergangenen Monate. Denn gerade Binance musste in diesem Zeitraum mit einer Vielzahl an Schwierigkeiten fertig werden. So kam es zum Beispiel zu einer Verurteilung von Chengpeng “CZ” Zhao – dem ehemaligen CEO von Binance. Dieser trat erst kürzlich seine Haftstrafe in den USA an, die vier Monate dauern wird.

Gleichzeitig geriet die Kryptobörse auch in verschiedenen Ländern unter einen regulatorischen Druck, denn immer mehr Regierungen setzen auf stärkere Gesetze und Regeln. Zuletzt wurde ein Rechtsstreit mit der nigerianischen Regierung ausgetragen, da diese der Kryptowährung vorgeworfen hatte, den Terrorismus zu finanzieren und Geldwäsche zu ermöglichen. Trotz all dieser Vorwürfe konnte sich der BNB-Token jedoch aus preislicher Sicht nicht nur halten, sondern auch weiterhin gewinnen.

Einer der möglichen Hauptgründe dafür, dass der BNB Kurs in den letzten Wochen stetig weiter angestiegen ist, dürfte auf die erhöhte Aktivität bei Binance Launchpool sowie Binance Launchpad zurückzuführen sein. Hier können interessierte Anleger den Binance Coin in den Staking-Programmen hinterlegen, um so einen gewissen Anteil an einem neu ausgegeben Token zu erhalten. Dies sorgte für regelmäßige Käufe von BNB-Token, was wiederum den Preis nicht nur stabil hielt, sondern ihn sogar steigen ließ.

Staking ist allgemein ein wichtiger Faktor für viele Binance-Anleger, die über die Plattform gleich eine Vielzahl an Kryptowährungen anlegen können. Hinzu kommen viele Earn-Programme, über die passive Einkommen generiert werden können. Dies gilt nicht nur für den Binance Coin selbst, sondern auch für viele weitere Krypto-Token.

PlayDoge startet durch: Staking-Programm bereits implementiert

Ein weiteres Projekt, was erst neu in den Vorverkauf gestartet ist und vielleicht nach dem offiziellen Launch sogar eine Binance-Listung erhalten könnte, ist PlayDoge ($PLAY). Hierbei handelt es sich um ein Web3-Videospiel, das die aus den 1990er Jahren bekannten Tamagotchis wieder aufleben lassen möchte.

Hierbei handelt es sich also um digitale Haustierer verschiedener Art, die – wie eben echte Haustiere auch – regelmäßig gefüttert und gestriegelt werden möchten. Darüber hinaus wollen sie auch regelmäßig unterhalten werden – und zwar in Form verschiedener Minispiele, die bei PlayDoge als Play-to-Earn-Variante zur Verfügung stehen. So können die Nutzer einfach den nativen $PLAY-Token der Plattform verdienen, in dem sie sich regelmäßig mit ihren Haustieren beschäftigen.

Dabei setzt PlayDoge einerseits auf eine recht klassische 2D-Retro-Grafik im 8-Bit-Stil, nutzt dafür jedoch die modernsten Technologien.

Ebenfalls interessant: Bereits jetzt im Presale wurde das Staking-Programm freigeschaltet, das derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 137 % bietet. Dieses Konzept scheint vollkommen aufzugehen, denn nur wenige Tage nach dem Start des Vorverkaufs sind bereits über 2,2 Millionen US-Dollar an Kapital zusammengekommen.

Wer also ebenfalls zuschlagen möchte und frühzeitig in PlayDoge investieren will, der kann den $PLAY-Token im Augenblick zu einem günstigen Preis von 0,00503 US-Dollar kaufen. Doch Achtung: Dieser Preis erhöht sich bereits im Presale automatisch, sobald der nächste Meilenstein erreicht wurde. Es lohnt sich also, frühzeitig zu investieren und erste Gewinne über das Staking-Programm zu erzielen.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2024

