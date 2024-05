Letzte Chance im Dogeverse PreSale: Jetzt Solanas größten Multichain Meme-Coin kaufen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Für Early Bird Investoren bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich Solanas größten Multichain Coin Dogeverse zu, günstigen PreSale Kurs zu sichern, bevor der einmonatige Vorverkauf endet. Der $DOGEVERSE-Token hat bereits mehr als 13 Millionen Dollar Raising Capital eingesammelt. Das Vorverkaufsziel liegt bei 17 Millionen Dollar.

Der neueste Shiba Inu-inspirierte Meme-Coin hat die Herzen und Wallets von Meme-Fans, Degens und Krypto-Enthusiasten gleichermaßen erobert. Vermutlich sehen sie in der Cross-Chain Funktion von Dogeverse einen Hinweis auf den Meme-Coin von morgen. SOL-Fans waren der jüngste Neuzugang in der großen Dogeverse-Familie. Ende letzten Monats führte Dogeverse die sechste native Chain, Solana, ein und schloss sich damit einer digitalen Gemeinschaft an, die einen Gesamtwert von 4,078 Milliarden US-Dollar (TVL) aufweist, 1,14 Millionen aktive Nutzer hat, die täglich auf der Blockchain Transaktionen durchführen und 2.500 aktive Entwickler für sich begeistern konnte. Da Dogeverse auf mehreren Chains existiert, kann der Coin von jedem auf Ethereum ($ETH), BNB Smart Chain ($BNB), Polygon ($MATIC), Avalanche ($AVAX), Base ($BASE) und Solana ($SOL) gekauft werden.

Der Dogeverse ICO und wie es danach weiter geht

Derzeit liegt der Preis von $DOGEVERSE bei $0,00031 US-Dollar und damit bei dem letzten Festpreis vor dem offiziellen Start. Das könnte bedeuten, dass sobald der Coin bei den Börsen gelistet, es eine sehr reale Chance gibt, dass der Preis nie wieder so niedrig sei wird. Der Himmel beziehungsweise der Mond ist die Grenze für den potenziellen Aufstieg.

Dogeverse hat die erste Soft Cap-Zuteilung von 200 Milliarden Token komplett ausverkauft, nachdem der Vorverkauf Anfang April viral gegangen war. Kaum 48 Stunden nach dem ICO flossen dem Projekt schon satte 1 Million Dollar zu. Das Team hatte alle Token der ersten beiden PreSale Runden innerhalb weniger Stunden verkauft und damit die anfänglichen Erwartungen einer 6-tägigen ersten Phase weit übertroffen.

Dogeverse ging also einen Tag früher als geplant in die zweite Hälfte der ICO-Phase über. Nun sind weitere 200 Milliarden Token fast vollständig während des öffentlichen PreSales verkauft worden. Ursprünglich war das Ende des ICO für den 11. Juni geplant, doch aufgrund der immensen Nachfrage wird dieser wahrscheinlich deutlich früher beendet werden.

Außerdem sollten die Mittel aus diesen zusätzlichen Token nach dem Claim an dezentralen (DEX) oder zentralen (CEX) Börsen verkauft werden. Jetzt werden sie zur Stärkung der Liquidität verwendet, um so ein hohes Handelsvolumen und Kapital für Rückkauffonds zu gewährleisten. Token-Inhaber können ihre $DOGEVERSE auch auf Ethereum staken, um sich passive Belohnungen zu verdienen.

Cosmo: Krypto’s neuer hyper-springender Multi-Chain Good Boy

Der große Appetit der Investoren auf Coins mit Hundemotiven begann Ende 2013 mit dem Dogecoin (DOGE). Dogecoin brauchte damals noch kein großes Verkaufsargument, da der Token auf einem viralen Meme basierte, das damals praktisch jeder, der die sozialen Medien nutzte, schon einmal gesehen hat. (Wow! So ein Meme! Very Crypto!) Seitdem haben viele Berühmtheiten ihre Liebe für den OG-Meme-Coin bekundet, darunter Tesla-CEO Elon Musk, der amerikanische Unternehmer Mark Cuban sowie die Musiker Gene Simmons (Kiss) und Snoop Dogg.

Aber: So kultig er auch sein mag, Dogecoin hat seine Probleme.

Da Dogecoin eine eigene, auf Bitcoin basierende Blockchain ist, verwendet der Token einen veralteten Konsensmechanismus namens Proof-of-Work (PoW), mit dem die Transaktionen validiert werden. Proof of Work bedeutet vereinfacht erklärt, dass die Miner mit der größten Rechenleistung auch die meisten Dogecoin schürfen. Wie bei Bitcoin verbraucht das Mining von $DOGE eine Menge Energie.

Auf Dogecoin folgten Shiba Inu (SHIB), Floki (FLOKI), Bonk (BONK) und DogWifHat (WIF). Alle beziehen sich in irgendeiner Weise auf originelle virale Doge-Memes, in denen es um liebenswerte Shiba Inus geht. Sie alle stammen entweder von der kommerziell wichtigsten Blockchain, Ethereum oder ihrem nächsten Rivalen, Solana, die beide allerdings deutlich weniger Energie verbrauchen als Bitcoin und Dogecoin. Aber: Bisher hat keine dieser Blockchains die Vorherrschaft des Originals ernsthaft infrage gestellt. Dogeverse will das jetzt ändern. Im Zentrum von Dogeverse steht unser vierbeiniger Freund Cosmo. Cosmo wurde in einer Supernova geboren und entdeckte, dass er eine einzigartige Fähigkeit besitzt: das Talent, durch die verschiedenen Universen zu springen.

Jetzt existiert er in einem Multichain-Netzwerk, das sich über sechs Chains erstreckt, von denen allerdings keine den PoW-Konsensmechanismus einsetzt, was ihn sauberer und grüner macht als „den Vater aller Meme-Coins“. Das Team arbeitet derzeit daran, den Weg für CoinGecko und CoinMarketCap Listing-Anträge zu ebnen. Spätere DEX- und CEX-Listings sind Teil der Projekt-Roadmap.

Kommt jetzt der Dogeverse Sommer?

Die Kategorie der Meme-Coins hat den Hang dazu, die die allgemeinen Marktbewegungen zu übertreiben. Mit anderen Worten, Meme-Coins können stark pumpen, wenn Bitcoin und Ethereum sich erholen. Umgekehrt stürzen sie stärker ab, sobald die Marktführer einbrechen. Die Coins befinden sich gerade deshalb in der Pole Position, um von zwei jüngsten Ereignissen im Kryptouniversum zu profitieren: Das gerade vollzogene Halving des Bitcoin-Angebots und die Möglichkeit, dass noch in diesem Monat in den USA Ethereum-ETFs zugelassen werden und so weitere Milliarden US-Dollar in den Markt strömen.

Mit seiner Staking-Fähigkeit, dem nahtlosen Multi-Chain-Engagement und einem potenziell katalytischen Krypto-Nachrichtenzyklus in den kommenden Monaten, was kann man nicht an dem neuen hyper-hüpfenden Welpen aus dem Kryptouniversum lieben?

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2024

