Letzte Chance: Warum dieser Meme Coin nächste Woche explodieren könnte

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass Meme Coins zu den gewinnbringendsten am gesamten Kryptomarkt gehören. Zwar hat die Blockchain-Technologie viel mehr zu bieten und man könnte meinen, dass es neue Anwendungsfälle sind, die den Wert einer Kryptowährung explodieren lassen, die Praxis zeigt aber ein anderes Bild. PEPE hat erst kürzlich ein neues Allzeithoch und eine Bewertung von mehr als 7 Milliarden Dollar erreicht und FLOKI, BONK, WIF und viele weitere sind auf einem ähnlichen Weg. Allerdings sind diese Coins inzwischen schon Milliarden Dollar wert und werden ihren Wert nicht mehr so schnell vervielfachen. Bei neuen Coins ist das Gewinnpotenzial daher noch deutlich höher, da hier noch Gewinne von tausenden Prozent in kurzer Zeit erzielt werden können. Auch bei Dogeverse könnte das nächste zu einer solchen Kursexplosion kommen.

Dogeverse: Der heißeste Meme Coin in diesem Jahr?

Im Gegensatz zu FLOKI, DOGE, PEPE und Co. haben Anleger bei $DOGEVERSE noch die Möglichkeit, von Anfang an zu investieren. Zwar ist bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung das Risiko höher, allerdings können hier auch noch die ganz großen Gewinne von tausenden Prozent erzielt werden. Auch wenn man nicht blind jeden Meme Coin mit niedriger Bewertung kaufen sollte, deutet bei $DOGEVERSE einiges auf eine Kursexplosion beim Launch hin. Das dürfte auch ein Wal so sehen, der mehr als 180.000 Dollar in den neuen Meme Coin investiert hat.

Anleger haben derzeit noch die Möglichkeit, $DOGEVERSE im Presale zu kaufen, wobei der Preis noch nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, sondern von den Entwicklern fix vorgegeben wird. Allerdings schließt sich das Zeitfenster, da der Vorverkauf nur noch bis 3. Juni läuft und $DOGEVERSE am 5. Juni an den Kryptobörsen gelistet wird. Die Tatsache, dass im Presale über 15 Millionen Dollar umgesetzt wurden, führt Analysten zu der Annahme, dass der Coin nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell explodieren könnte.

Jetzt Dogeverse Website besuchen.

Hohe Staking-Renditen

$DOGEVERSE überzeugt Investoren aus mehreren Gründen. Zum einen ist es einer der wenigen Meme Coins, die nicht nur auf einer Blockchain gelauncht werden. Die Entwickler setzen von Anfang an auf einen Multi Chain Launch, sodass $DOGEVERSE auf Ethereum, Solana, Base, Polygon, BSC und Avalanche verfügbar ist. Unabhängig von der möglichen Kursentwicklung ist es aber vor allem die Staking-Funktion, die Anlegern zusagt. Wie für Proof of Stake Coins üblich, können Anleger $DOGEVERSE auf Ethereum staken und erhalten dafür eine Rendite in Form von zusätzlichen Token, wobei die APY (jährliche Rendite) anhand der Größe des Staking Pools variiert.



($DOGEVERSE Staking-Übersicht – Quelle: Dogeverse Website)

Derzeit liegt die APY noch bei 44 %, was dazu geführt hat, dass ein Großteil der bisher verkauften Token bereits im Staking Pool gebunden ist. Inzwischen befinden sich im Pool über 36 Milliarden Token und da diese für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart nicht verkauft werden können, wird potenziellem Verkaufsdruck beim Launch entgegengewirkt, wodurch eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

Alles in allem stehen die Chancen gut, dass $DOGEVERSE aufgrund der Multi Chain Launches, der hohen Nachfrage im Presale und dem hohen Anteil an gestakten Token nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigt. Davon gehen auch die meisten Analysten aus, die auf den Meme Coin aufmerksam geworden sind. Der Countdown auf der Website zeigt noch knapp 4 Tage an, bis der Vorverkauf endet, sodass es sich hier um eine Gelegenheit handeln könnte, das Kapital der Anleger in kurzer Zeit zu vervielfachen.

Jetzt Dogeverse im Presale kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.