Nach JENNER und MOTHER: Nächster Promi macht mit Meme Coin Gewinne

Am Meme Coin Markt gibt es nichts, was es nicht gibt. Die Token werden ohne jeglichen Nutzen gelauncht und wenn einer dabei ist, der viral geht, können hier innerhalb kürzester Zeit lebensverändernde Renditen erzielt werden. Was hilft, um diese Viralität zu erreichen, ist natürlich Reichweite. Und davon haben Promis bekanntlich genug. Daher gibt es inzwischen auch einen neuen Trend am Markt, bei dem berühmte Persönlichkeiten ihre eigenen Meme Coins launchen, die dann innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gehen. Nicht nur $JENENR und $MOTHER waren in den letzten Tagen extrem erfolgreich.

Schon Andrew Tate hat darüber nachgedacht, einen eigenen Coin auf den Markt zu bringen, den er den Teilnehmern seiner Academy im Vorverkauf anbietet, und diesen danach an den Kryptobörsen zu listen, wo es vermutlich schnell zu einer Kursexplosion von tausenden Prozent gekommen wäre. Am Ende hat er sich dann aber doch dagegen entschieden, weil das natürlich immer bedeutet, dass auch viele seiner Anhänger Verluste erzielen würden, da irgendjemand immer der ist, der am Höchststand einsteigt und sein Geld dann schnell wieder verliert. Die australische Rapperin Iggy Azalea scheint das nicht zu stören. Sie hat ihren Meme Coin $MOTHER erst in dieser Woche gelauncht und extrem auf X gepusht.

I want $MOTHER to be truly unfadable n never scared to do what the others are too pussy to do. 😈 https://t.co/ys2i0i9wo4

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass der Coin, nachdem die Rapperin mehrere Tweets darüber abgesetzt hat, durch die Decke gegangen ist. Immerhin hat sie allein auf X über 7,6 Millionen Follower und auch auf Youtube kann sie über 8 Millionen Abonnenten vorweisen.



(Kursentwicklung $MOTHER – Quelle: Dextools)

In der Spitze ist der Wert des Meme Coins auf über 30 Millionen Dollar gestiegen und auch das Handelsvolumen hat über 130 Millionen Dollar in 24 Stunden erreicht. Ähnlich war es bei $JENNER, der von Caitlyn Jenner gepusht wurde und sogar auf 50 Millionen Dollar gestiegen ist. inzwischen werden beide Meme Coins massiv abverkauft, sodass es für diejenigen, die zu spät gekommen sind, zu hohen Verlusten kommt.

Nach Caitlyn Jenner und Iggy Azalea hat es auch Davido erwischt. Der nigerianische Sänger wollte es auch wissen und hat ebenfalls einen eigenen Token gelauncht, den er auch gleich zu Beginn selbst gekauft hat. Da auch er über eine enorme Reichweite verfügt und auf X über 15 Millionen Follower hat, hat es nicht lange gedauert, bis der Kurs auch hier nach seinen ersten Tweets über den neuen Coin $DAVIDO explodiert ist.

Davido(@davido) launched a token named $DAVIDO and made a profit of 2,783 $SOL($473K) in just 11 hours, also has an unrealized profit of $207K.

11 hours ago, he received 7.5 $SOL($1,275) as start-up capital, created $DAVIDO on https://t.co/C909I8882s and spent 7 $SOL($1,190) to… pic.twitter.com/3ObDhsMbOU

— Lookonchain (@lookonchain) May 30, 2024