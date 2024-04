Shiba Inu steigt um 25 % – lohnt sich ein Einstieg in Meme-Coins?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Meme-Coins gehören zwar zu den beliebtesten Coins im Kryptouniversum, aber aufgrund ihrer Volatilität waren die Token in den letzten Wochen arg gebeutelt. Die Scherzwährungen, wie sie liebevoll von ihren Fans und abschätzig von ihren Kritikern genannt werden neigen nämlich dazu, die Marktbewegungen übertrieben abzubilden. In den letzten Wochen vor dem Bitcoin Halving regierte ja eher der Bär den Kryptomarkt und dementsprechend gingen die Kurse gerade bei den Meme-Coins in den Keller. Doch jetzt ist das Halving vorbei und der Markt zeigt teils eine deutliche Erholung. Auch bei den Kursen der Meme-Coins zeichnet sich eine Aufwärtstendenz ab. Shiba Inu, die Nummer zwei im Meme-Coin Ranking ist auf Wochensicht um knapp 25 % gestiegen und notiert derzeit bei 0,00002723 US-Dollar. BONK, der Solana Hunde Meme Coin, legte auf Wochensicht sogar um beeindruckende 100 % zu. Ein BONK kostet im Moment 0,00002796 US-Dollar.

Lohnt sich ein Einstieg in Meme-Coins überhaupt?

Ob sich eine Investition in Meme-Coins lohnt, kann an dieser Stelle natürlich nicht für jeden Anleger und Investor so pauschal beantwortet werden. Denn es kommt bei der Investition in Kryptowährungen auch immer auf die persönlichen Präferenzen und die Risikobereitschaft an – vor allem bei Meme-Coins. Denn, wie oben bereits erwähnt, gehören die Token im sowieso schon volatilen Kryptouniversum zu den volatilsten Coins. Man sollte also starke Nerven mitbringen. Allerdings soll „Volatil“ an dieser Stelle nichts Schlechtes bedeuten muss. Denn die Kursauschläge gelten für beide Richtungen. So mancher Kleinanleger ist mit einer Investition in Meme-Coins schon über Nacht zum Millionär geworden. Allerdings sollte man bei aller Risk-Reward Ratio nie die alte Anlegerweisheit vergessen und nie mehr Geld investieren, als man auch im schlimmsten Fall komplett verschmerzen kann zu verlieren. Durch ihren meist günstigeren Preis üben Meme-Coins meist eine ganz besondere Anziehungskraft auf Kryptoeinsteiger aus. Zudem pflegen die Token ihr Anarcho-Underdog Image meist recht sorgfältig. Eins haben allerdings alle Meme-Coins gemeinsam. Ihre große Stärke ist die Community. Ein gutes Beispiel ist hier der Dogecoin mit seiner Dogearmy an deren Spitze Dogefather Elon Musk steht.

Dogeverse – der 10 Millionen Dollar Coin

Kein Wunder also, dass der neue Multiverse Meme-Coin Dogeverse bei den Investoren so gut ankommt. Innerhalb von kürzester Zeit gelang es dem Token 10 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln, innerhalb der ersten 48 Stunden nach Start des ICO waren die ersten beiden Phasen restlos ausverkauft. Der Token kann aktuell noch im PreSale gekauft werden und kostet 0,000301 US-Dollar. Da der Vorverkauf über verschiedene Stufen läuft, können sich Early Bird investoren, die rechtzeitig kaufen, schon einen Buchgewinn sichern.

Dogeverse – der Multiverse Token

Was ist jetzt das Besondere an Dogeverse? Der Coin ist ein Multichain-Meme-Coin und läuft auf sechs der beliebtesten Blockchains. Auf Ethereum, Polygon, Avalanche, Base und BNB ist der Token schon live, Solana (als derzeit die Meme-Coin-Blockchain to go) soll zeitnah folgen. Multichain ist mit der steigenden Interoperabilität der Blockchains im Kryptouniversum ein Riesenthema und Dogeverse ist der erste Multichain-Coin aus dem Doge-Universum. On top hat der Coin als ERC-20 Token eine Staking Funktion. Die Early Bird Investoren müssen mit dem Staking auch nicht warten, bis der PreSale vorbei ist. Die Token können sofort in den Staking Smart Contract eingezahlt werden, wodurch die frühen Käufer noch von den hohen Renditen vor dem Listing profitieren können. Aktuell sind 15 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, der APY (die jährliche Rendite) liegt bei 106 %.

Hier $DOGEVERSE kaufen

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.