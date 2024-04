Solana Saga Phone 2: Lasst die Airdrops beginnen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Lange lag das Solana Saga 1 wie Blei in den Regalen. Keiner wollte das Web3 Smartphone haben, selbst nachdem der Verkaufspreis von knapp 1.000 US-Dollar auf 499 US-Dollar gesenkt wurde, blieben die Verkaufszahlen weit hinter den Erwartungen zurück. Doch dann kam das findige Solana-Marketingteam auf die Idee, das Saga Phone 1 mit einem Airdrop des ersten Solana Meme-Coins BONK zu verbinden. Der Rest ist Kryptogeschichte. Der Kurs des BONK ging im Dezember 2023 das erste Mal durch die Decke und erreichte sein erstes AllTime High und in diesem Zug stieg auch der Kurs des SOL wieder. Ende Dezember war das Saga Phone 1 restlos ausverkauft und Solana gelang es so, sich vom Makel des „Sam-Coins“ zu befreien.

Nach dem Hund kommt jetzt die Katze

Es war eine Frage der Zeit, wann Solana ein zweites Saga Phone auf den Markt bringen würde. Seit Februar 2024 kann man das Saga Phone 2 vorbestellen – im ersten Halbjahr 2025 soll das Smartphone dann, zumindest laut der Webseite, ausgeliefert werden. Derzeit kostet das Saga 2 in der „Early Adopter“ Phase 500 US-Dollar. Mittlerweile wurde das Saga Phone 2 schon über 100.000-mal vorbestellt. Jetzt gab es schon den ersten Airdrop. Solana schüttete am Osterwochenende insgesamt 37.000 MEW Token aus. Gegenwert zum damaligen Kurs waren 200 US-Dollar. Der cat in a dogs world, so der volle Name des Projekts, ist der neueste Solana Meme-Coin Hit nach BONK und Dogwifhat. In den letzten 24 Stunden ist der MEW um 18 % gestiegen und auf Wochensicht um 150 %. Seit dem AllTime Low am 27. März ist der Coin um satte 637 % gestiegen. Aktuell notiert MEW bei 0,006126 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 546 Millionen US-Dollar.

Cat in a dogs World ist ein klassischer Meme-Coin, der angetreten ist, um den Hunden die Macht im Meme Coin Universum zu erreichen. Im Meme-Coin Ranking steht der Coin aktuell auf Platz 11, es könnte also nur eine Frage der Zeit sein, bis der Token in die Top Ten aufsteigt.

Slothana – der neueste Solana Faultier Meme-Coin Hit

Es gibt aber noch einen anderen Solana Meme-Token, der sich auf den Weg gemacht hat, den Hunde-Meme-Coins ihren Rang streitig zu machen: Slothana, der neue Solana Faultier-Coin.

The show goes on! This is my home. They’re gonna need a fuckin’ wreckin’ ball to take me out of here! #slothana #memecoin pic.twitter.com/8Qoiz2jw1W — Slothana (@SlothanaCoin) March 30, 2024

Denn Faultiere sind ein ganz heißes Ding im Meme-Coin Space, was nicht zuletzt der $SLERF Token ziemlich eindrucksvoll bewiesen hat. Sogar Bloomberg hat über den Coin berichtet und kurzzeitig erreichte dessen 24 Stunden Handelsvolumen sogar mehr als 2 Milliarden US-Dollar. Wobei das kleine „Missgeschick“ beim Airdrop dabei eine nicht ganz unerhebliche Rolle gespielt haben dürfte, denn der $SLERF Entwickler verbrannte „versehentlich“ einen Teil der Token, die eigentlich für den Airdrop vorgesehen waren. Ob es sich dabei wirklich um ein Missgeschick oder um eine PR-Kampagne handelte, wird sich vermutlich nie aufklären. Slothana will jetzt der nächste große Faultier Meme-Coin werden, nur eben minus des „Missgeschicks“ von $SLERF. Dem Projekt ist es gelungen, innerhalb von kürzester Zeit über

5,8 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln.

Der einfachste PreSale Ever

Eine nicht ganz unwesentliche Rolle dürfte dabei der schnörkellose PreSale des Projekts spielen. Dieser läuft nicht über verschiedene Stufen mit Preiserhöhungen. Um $SLOTH zu kaufen, muss man entweder ein kompatibles Wallet mit der Webseite verbinden oder $SOL an eine Wallet Adresse versenden. Der Gegenwert von 1 $SOL entspricht 10.000 $SLOTH. Die Token landen dann per Airdrop in der sendenden Wallet, weswegen man unbedingt eine eigene Wallet Adresse verwenden muss. Es gilt das „First Come – First Serve“ Prinzip oder einfacher ausgedrückt, wenn weg, dann weg. Das Potenzial von Slothana der nächste 100x Meme-Coin zu werden ist definitiv da. Dafür muss man sich nur den großen Erfolg von MEW ansehen.

Zuletzt aktualisiert am 2. April 2024

