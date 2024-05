Solana steigt auf 181 US-Dollar, während dieser Meme-Coin 2,4 Millionen macht

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Vom Sorgenkind zurück zum Rockstar und in die Top 5. So lässt sich das vergangene Jahr von Solana in wenigen Worten zusammenfassen. Anfang 2023 sah es für Solana und den SOL alles andere als gut aus, was die Krypto-Todespropheten natürlich gerne zum Anlass nahmen, um wieder ihr Unheil zu verkünden. Aber Solana kämpfte sich zurück und legte ein Comeback hin, das andere Token erstmal nachmachen müssen. Eine nicht ganz unwesentliche Rolle dabei spielte der erste Solana Hunde Meme-Coin Bonk.

Vom „Sam Coin“ zur neuen Go-to-Blockchain für Meme-Coins

Aber fangen wir zunächst beim Tiefpunkt Anfang 2023 an. Im Januar 2023 notierte der SOL bei rund 10 US-Dollar. Ein Jahr früher, also im Januar 2022, lag der SOL noch bei 140 US-Dollar. Doch dann ging im November 2022 die Kryptobörse FTX Pleite und der Kurs von Solana rauschte ab. Das lag daran, dass kein anderes Kryptoprojekt so eng mit FTX und Sam Bankman-Fried verbunden war wie Solana. In Insiderkreisen wurde der SOL sogar, halb im Scherz, „Sam Coin“ genannt. Obwohl es im Solana Ökosystem 2023 einige Entwicklungen gab, schaffte es der Kurs des SOL nicht, über 20 US-Dollar zu steigen. Das änderte sich erst im November 2023. In diesem Monat durchbrach der Kurs die 50 US-Dollar Marke und im Dezember 2023 dann sogar die 100 US-Dollar.

Das lag am Saga Phone beziehungsweise dem Bonk-Airdrop von 30 Millionen Token, der mit dem Solana Smartphone verknüpft war. Der Kurs des Bonk fing im November 2023 nämlich ebenfalls an zu steigen und der Airdrop erreichte den Wert von 700 US-Dollar, was den Verkaufspreis des Saga Phone 1 von 500 US-Dollar überstieg. Ende Dezember war das Smartphone komplett ausverkauft und Solana wieder in den Krypto Top 5 – wo der Coin aktuell auf Platz 5 steht. Der SOL notiert derzeit bei rund 180 US-Dollar und die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,5 Milliarden US-Dollar. Seit dem sensationellen Erfolg von Bonk hat sich Solana außerdem zu einer ernsthaften Konkurrenz in Sachen Meme-Coins für Ethereum gemausert. Immer mehr Entwickler entscheiden sich für die High Speed Blockchain um dort ihre neuen Meme-Coins zu launchen, was vermutlich auch ein wenig an den günstigeren Gas Gebühren liegen könnte.

Sealana – die neue Solana Redneck Robbe

Seit dem großen Erfolg von Bonk sind Solana Meme-Coins im Kryptospace eine große Sache. Wobei der Trend momentan mehr in Richtung klassische Meme-Coins geht. Dogwifhat, Book of Meme und Cat in a dogs World gehörten im vergangenen Quartal zu den erfolgreichsten Top Meme Coins.

An diese großen Erfolge will Sealana natürlich anknüpfen und man kann durchaus sagen, die positiven Vorzeichen sind da. Mit seinem PreSale ist es der Redneck Robbe bisher gelungen, rund 2,4 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. SEAL ist ebenfalls ein klassischer Meme-Coin mit einer sehr überschaubaren Utility – allerdings mit einem großen Upselling Potenzial. Denkbar wäre beispielsweise ein Play-to-Earn Game. Sealana ist nämlich eine Hommage an den Fat Gamer Nerd aus der legendären World of Warcraft Folge der Kultserie Southpark, der in dieser Episode der Gegenspieler der Jungs war. Der etwas aus der Form geratene Meeressäuger ist optisch stark an den Fat Gamer Nerd Jenkins angelehnt, inklusive Nerd Brille und leicht starrem Blick.

Wie Sealana kaufen?

Genauso einfach gestrickt, wie sein Protagonist, ist der PreSale des Token. Der SEAL wird zum Festpreis verkauft, ein Token kostet 0,022 US-Dollar. Es gibt keine verschiedenen Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen. Um SEAL zu kaufen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden und anschließend auf den „Kaufen -Button“ drücken. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT, BNB, SOL oder mit einer Kreditkarte. Die gekauften Token werden nach Ende des PreSales per Airdrop verschickt.

