Pepe Coin Kurs auf Höhenflug: Wird Dogeverse der nächste Memecoin-Star?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Pepe erlebt aktuell einen starken Aufschwung und verzeichnet heute einen Zuwachs von über 20 %. Doch der Hype beschränkt sich nicht nur auf Pepe. Zahlreiche neue Projekte gewinnen ebenfalls an Dynamik. Besonders hervor sticht Dogeverse, das in seiner neuen Presale-Phase großes Potenzial zeigt.

Dogeverse hat bereits 15 Millionen Dollar eingesammelt und zieht damit die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Der Erfolg von Pepe könnte auch anderen Memecoins den Weg ebnen und die kommenden Wochen spannend machen. Anleger beobachten gespannt, welche Projekte sich durchsetzen werden.

Mit dem beeindruckenden Start von Dogeverse könnte ein neuer Stern am Memecoin-Himmel aufgehen. Es bleibt abzuwarten, ob Dogeverse an den Erfolg von Pepe anknüpfen kann und zu einem der nächsten großen Memecoin-Hits wird. Die Kryptowelt schaut aufmerksam auf diese Entwicklungen.

Jetzt alternativ Dogeverse kaufen

Pepe führt die Meme-Coin-Rallye an

Pepe präsentiert sich als der stärkste Meme-Coin im aktuellen Bull-Run. Während Dogecoin und Shiba Inu im Bullenmarkt von 2021 dominierten, erwarten Analysten, dass Pepe dieses Mal die Führung übernimmt. Pepe zeigt relative Stärke gegenüber anderen großen Meme-Coins.



Pepe

(PEPE)

Preis $0.000014

Marktkapitalisierung $5.74 B

Derzeit liegt Pepe bei 0,00001329 US-Dollar, mit einem Anstieg von 19% heute, 20% diese Woche und 105% diesen Monat. Die Marktkapitalisierung beträgt 5,5 Milliarden US-Dollar und das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei 4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 83% entspricht.

Nach Marktkapitalisierung ist Pepe der drittgrößte Meme-Coin und die 22.-größte Kryptowährung. Nach Handelsvolumen ist Pepe jedoch der größte Meme-Coin und die sechstgrößte Kryptowährung.

Das hohe Handelsvolumen zeigt ein intensives Marktinteresse an Pepe, was auch die Meinung führender Analysten widerspiegelt. Zum Beispiel spekulierte der Analyst Zer0 kürzlich, dass Pepe Shiba Inu in diesem Marktzyklus „flippen“ wird. Das bedeutet, Pepe könnte Shiba Inu in der Marktkapitalisierung überholen.

$PEPE flipping $SHIB feels like a no-brainer trade at this point Time for new memes to claim the throne $DOGE however, will stay evergreen imo — Zer0 🕊️ (@degengambleh) May 22, 2024

Derzeit hat Pepe noch Spielraum für fast das Dreifache seines Wertes, um Shiba Inus Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Pepe auf Rekordjagd: Analyst Davie Satoshi prognostiziert weiteres Wachstum

Meme-Coin-Händler Davie Satoshi hebt Pepes jüngstes Wachstum hervor und betont, dass Pepe kürzlich zwei seiner größten bullischen Kerzen in der Geschichte gebildet hat.

If you look at the last two days, $PEPE has printed two of its longest GREEN candle in history. I think there is a potential that the ultra-god candle is coming soon!! pic.twitter.com/alOyjPFKnj — davie satoshi (@NFTdavie) May 22, 2024

Der Analyst spekuliert, dass Pepe in den kommenden Tagen noch weiter wachsen könnte und spricht von einer möglichen “Gotteskerze”. In einem weiteren Tweet hob Davie Satoshi das Potenzial einer Coinbase-Listung für Pepe hervor.

What is @coinbase waiting for?$PEPE about to crack top 20 and look at who’s right in front of its path! Polygon, Litecoin, Chainlink, etc.$PEPE is no longer a joke. Its very very real. pic.twitter.com/e5eZNPLUCa — davie satoshi (@NFTdavie) May 22, 2024

“Was wartet Coinbase noch? Pepe steht kurz davor, die Top 20 zu knacken. Schauen Sie, wer auf seinem Weg steht: Polygon, Litecoin, Chainlink, etc. Pepe ist kein Witz mehr. Es ist sehr, sehr real,” schrieb er.

Eine Coinbase-Listung könnte Pepes parabolische Entwicklung verstärken und die von Davie Satoshi erwähnte “Gotteskerze” katalysieren. Pepes Momentum beschleunigt sich und eine solche Listung würde seinen Kurs weiter ankurbeln.

Während Pepe unter den großen Meme-Coins die Führung übernimmt, bereitet sich das trending Presale Dogeverse auf einen explosiven Börsenstart vor. Dogeverse hat bereits 15 Millionen US-Dollar eingesammelt und könnte bald ebenfalls im Rampenlicht stehen.

Diese Entwicklungen lassen auf spannende Zeiten im Meme-Coin-Markt schließen, mit Pepe und Dogeverse als zentrale Akteure. Analysten und Investoren beobachten diese Projekte mit großer Spannung und erwarten mögliche Kursrekorde.

Dogeverse: Der nächste große Meme-Coin?

Dogeverse hat bereits 15 Millionen US-Dollar eingesammelt und könnte der nächste große Meme-Coin werden. Es ist der erste Meme-Coin, der auf sechs der heißesten Smart-Contract-Blockchains startet.

Das Projekt nutzt die Technologie von Wormhole und Portal Bridge und ist auf Ethereum, Solana, Base, BSC, Avalanche und Polygon verfügbar. Dieser multichain Ansatz verleiht Dogeverse eine einzigartige Geschichte und erschließt ein großes Publikum.

Dogeverse überwindet das Problem, dass Nutzer zwischen Netzwerken migrieren müssen, da es auf allen führenden Meme-Coin-Märkten verfügbar ist. Dies bringt Vorteile, egal welche Chain gerade im Trend liegt.

Zudem hat Dogeverse eine Staking-Schicht eingeführt, die Inhaber für ihre Stabilitätsbeiträge belohnt. Derzeit bietet sie eine jährliche Rendite von 53% APY, die jedoch sinken wird, wenn der Staking-Pool wächst.

Neben der großen Unterstützung durch Investoren stehen auch prominente Branchenvertreter hinter dem Projekt. Die Dogeverse-Presale hat bereits über 15 Millionen US-Dollar eingesammelt und geht in die letzte Phase. Interessierte Käufer sollten schnell handeln, um nicht leer auszugehen.

Jetzt alternativ Dogeverse kaufen

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.