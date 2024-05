Trader verdient fast eine Million Dollar mit diesen Meme Coins

Es sind aufregende Zeiten am Kryptomarkt. Bitcoin überschreitet die 67.000 Dollar Marke und Analysten gehen davon aus, dass sich der Kurs in diesem Jahr nochmal verdoppeln könnte. Der Optimismus breitet sich auf den gesamten Markt aus, weshalb auch Altcoins beeindruckende Renditen einbringen, die die von Bitcoin noch weit übertreffen können. Die ganz großen Gewinne machen Trader mit Meme Coins. Hier ist das Risiko zwar höher, allerdings kann aus einer überschaubaren Investition auch ein lebensverändernder Gewinn resultieren – oft innerhalb kürzester Zeit. Ein Trader hat nach mehreren Fehlschlägen nun das große Los gezogen und über 900.000 Dollar verdient.

Meme Coins sind ein Phänomen, das auf viele Trader eine extreme Anziehungskraft hat. Zwar gibt es inzwischen täglich Geschichten von Kleinanlegern, die mit einem überschaubaren Investment von ein paar hundert Dollar zum Millionär wurden, allerdings darf man dabei auch nicht vergessen, dass täglich tausende Coins auf allen Blockchains verteilt auf den Markt kommen. Mehr als 90 % davon verschwinden genauso schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit, wie sie gelauncht werden. Oft schon wenige Minuten nach der Markteinführung.



(Liste neuer Meme Coins auf Solana – Quelle: Dextools)

Scammer sind am Kryptomarkt weit verbreitet und auch wenn man Coins handelt, die von den Entwicklern nicht sofort wieder fallen gelassen werden, ist es nicht einfach, erfolgreich zu traden, da viele Anleger von ihren Emotionen geleitet werden und kaufen, wenn der Kurs steigt und verkaufen, wenn der Kurs fällt.

Auch der Trader, der mit 4 Meme Coins fast eine Million Dollar verdient hat, hat es nicht unbedingt leicht gehabt und keinesfalls nur ein Händchen für Meme Coins gehabt. Er hat sich von seinen Fehlschlägen allerdings nicht beirren lassen. Von 20 Meme Coins, in die er investiert hat, hat er nur mit 4 Coins einen Treffer erzielt. Der Gewinn kann sich dennoch sehen lassen.

A trader spent 1K $SOL($162K) to buy $michi again 14 hours ago.

This trader made 7,101 $SOL($1.19M) on $michi, 4,578 $SOL($769K) on $boden, and 3,867 $SOL($650K) on $POPCAT.

But this trader lost money on many #MEMEcoins.

He traded a total of 20 #MEMEcoins, only 4 of which were… pic.twitter.com/nvqVNiNR9q

— Lookonchain (@lookonchain) May 17, 2024