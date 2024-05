Warum CHMPZ von Chimpzee in den Jahren 2024 und 2025 viele andere Kryptos übertreffen könnte

Der Markt für Kryptowährungen war schon immer anfällig für Kursschwankungen, sodass viele Investoren davor zurückschrecken, Vermögenswerte mit begrenzten realen Anwendungen zu halten. Diese Ungewissheit hat eine wachsende Nachfrage nach Kryptowährungen mit robustem Nutzen ausgelöst, die mehr als nur einen spekulativen Wert bieten. Der CHMPZ-Token von Chimpzee erfüllt diesen Bedarf und bietet einen praktischen Anwendungsfall, der über den reinen Handel und die Investition hinausgeht.

Während viele etablierte Kryptowährungen eine hohe Marktkapitalisierung aufweisen, stellt die niedrige Marktkapitalisierung von CHMPZ eine verlockende Alternative für Investoren dar, die ein hohes Wachstumspotenzial suchen. Eine niedrige Marktkapitalisierung deutet häufig darauf hin, dass sich ein Coin in einer frühen Phase befindet und bislang nicht gesättigt ist, wodurch reichlich Spielraum für Kurssteigerungen besteht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass einige Kryptowährungen mit geringer Marktkapitalisierung erstaunliche Kursgewinne verzeichnen konnten, mit Kurssteigerungen um das 1000-fache oder mehr. Diese Aussicht lässt Investoren eifrig auf CHMPZ als potenziellen Kandidaten für ein ähnlich explosives Wachstum blicken.

Die Tokenomik und der Nutzen von CHMPZ sind die wichtigsten Faktoren für seinen potenziellen Erfolg. Der Token ist so konzipiert, dass er innerhalb des Chimpzee-Ökosystems verschiedene Nützlichkeiten bietet, darunter den Chimpzee-Shop, den NFT-Marktplatz und das Zero Tolerance Game. Dieser integrierte Ansatz steigert den Wert und den Nutzen des Tokens und treibt dadurch möglicherweise die Nachfrage und den Preis in die Höhe.

Der Chimpzee-Shop bietet ein vielfältiges Angebot an einzigartigen Artikeln, deren Kauf nicht nur mit CHMPZ-Coins prämiert wird, sondern auch zu einem passiven Einkommen beiträgt. Mit jedem Kauf unterstützen Sie den Klimaschutz und den Kampf gegen Tierquälerei. Ein Teil des Gewinns wird für wohltätige Zwecke verwendet, um sicherzustellen, dass Ihre Kaufentscheidungen eine positive Wirkung haben.

Das Zero Tolerance Game von Chimpzee lädt die Spieler ein, sich auf ein Abenteuer einzulassen, CHMPZ-Coins zu verdienen und hochwertige Prämien freizuschalten. Mittels NFT-Pässen oder benutzerdefinierten Avataren können die Teilnehmer Wilderer vereiteln und die Wälder schützen, indem sie Teil der Chimpzee-Bewegung werden und sich in die Reihen der Helden der Erde einreihen.

Der Chimpzee NFT-Marktplatz bietet ein bahnbrechendes Konzept: die Beteiligung der Nutzer am Gewinn aus den Handelsgebühren. Umweltorientierte NFTs stehen im Fokus der Aufmerksamkeit und es werden strenge Maßnahmen ergriffen, um die Nachahmung von Sammlungen zu verhindern und die Originalität aller Projekte zu fördern. Dieser Ansatz fördert ein florierendes Ökosystem für den NFT-Handel, schafft Anreize für die Teilnahme und steigert die Nachfrage nach CHMPZ-Token.

Token-Burns spielen eine entscheidende Rolle bei der Verringerung des zirkulierenden Angebots von CHMPZ, wodurch die Knappheit erhöht und die Nachfrage und der Preiswert potenziell gesteigert werden. Chimpzee hat kontinuierlich Token verbrannt, wobei im Laufe der Monate bereits Milliarden von Token vernichtet wurden. Allein im April hat das Projekt 366.300.000 CHMPZ-Token verbrannt, und für die nahe Zukunft sind über 400 Millionen Token aus dem zirkulierenden Angebot zum Verbrennen vorgesehen.

Die Chimpzee-Armee, die sich aus der Community des Krypto-Projekts zusammensetzt, spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle, indem sie ihre NFT-Pässe prägt, die ihnen nicht nur exklusive Vorteile als Token-Inhaber gewähren, sondern auch zum Verbrennen von noch mehr Token beitragen. Je weiter die Chimpzee-Community wächst, desto stärker wird sich das Angebot an Token verringern, was den Preis von CHMPZ in die Höhe treiben dürfte.

Chimpzee bietet eine Reihe von Verdienstmöglichkeiten, die die Beteiligung an seinem Ökosystem fördern und das Token-Wachstum weiter vorantreiben sollen. Einer dieser Anreize ist das Staking, bei dem die Inhaber ihre CHMPZ-Token staken und einen Jahresgewinn von bis zu 40 % erzielen können. Dieser Ansatz belohnt die Token-Inhaber für ihr Engagement und fördert gleichzeitig die Umweltmission des Projekts.

Der Staking-Prozess ist einfach: Die Nutzer sperren ihre CHMPZ-Token in einem Staking-Mechanismus, wobei die Prämien nach der Höhe des gestaketen Betrags gestaffelt sind. Wer größere Mengen CHMPZ staket, erhält höhere Jahresgewinne, maximal 40 % für diejenigen, die 10.000.000 CHMPZ oder mehr staken. Diese Anreizstruktur ermutigt die Nutzer, CHMPZ-Token zu sammeln und zu halten, was den Verkaufsdruck verringern und zu einem Preisanstieg beitragen kann.

Zusätzlich zum Token-Staking führt Chimpzee das NFT-Passport-Staking ein, mit dem Inhaber ihre NFT-Pässe staken und bis zu 20 % Jahresgewinn erzielen können. Die NFT-Pässe eröffnen die einmalige Möglichkeit, personalisierte NFTs zu prägen und zu verwalten, was den Inhabern einen VIP-Status innerhalb des Chimpzee-Ökosystems verleiht.

Diese Pässe sind in verschiedenen Stufen erhältlich, die jeweils eine Reihe von exklusiven Vorteilen bieten, wie z. B. Rabatte in Geschäften, kostenlose oder ermäßigte NFT-Marktplatzgebühren und Zugang zu Chimpzee-Veranstaltungen. Der prestigeträchtige NFT Diamond Passport mit einer begrenzten Stückzahl von 1000 Exemplaren bietet beispielsweise einen Jahresgewinn von 20 %, einen Rabatt von 25 %, kostenlose Gebühren für den NFT-Marktplatz und exklusiven Zugang zu Chimpzee-Veranstaltungen.

Durch die Kombination von Token- und NFT-Passport-Staking schafft Chimpzee ein umfassendes Ökosystem, das die Teilnahme belohnt und ein Gefühl der Community fördert, was letztlich die Nachfrage nach CHMPZ-Token steigert und zu deren potenziellem Kursanstieg beiträgt.

Der bevorstehende Start von Chimpzee im Solana-Netzwerk wird ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens sein. Das fleißige Entwicklerteam hat einen umfassenden Plan für einen reibungslosen Übergang ausgearbeitet, bei dem der bestehende Bestand an CHMPZ-Token erhalten bleibt. Für jeden Token, der im Solana-Netzwerk erstellt wird, wird eine entsprechende Menge im Ethereum-Netzwerk verbrannt, wodurch die Verteilung der CHMPZ-Token effektiv ausgeglichen wird.

See what is coming up for Chimpzee!

Upcoming weeks

➡️ NFT Passport Staking

➡️ Next organization we are going to help

➡️ Ongoing marketing campaign

➡️ Begin Development of Solana Chain

Summer 2024

➡️ New NFT Passport Promotions

➡️ More organizations we plan to support

➡️ Begin… pic.twitter.com/JkDXepyJ0m

— Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) May 3, 2024