Welche Kryptowährung kaufen? Nächste Station: Wiedermal Bitcoin!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Viele Analysten im Kryptosektor werfen neben der wichtigen Analyse des Verhaltens der Langzeithalter in der Fundamentalanalyse ebenso noch einen Blick auf eine entsprechende Grafiken. Der Chart von @ali_charts greift in seinem Post die aktuellen Kursentwicklungen in Relation zu Mustern in der Vergangenheit auf.

In dieser zeigt uns der renommierte Krypto-Analyst die Details der noch bis vor kurzem andauernden Konsolidierungsphase von Bitcoin auf. Bis vor einigen Handelstagen und kurz vor dem erneuten Ausbruch des BTC Preises nach oben, hatte diese Marktphase nunmehr 70 Tagen angehalten.

Krypto-Analyse der Bitcoin-Konsolidierungsphase für die weitere Prognose

Besonders kennzeichnend für diese Phase waren die nichtsdestotrotz relativ stabil ausfallenden Preisschwankungen im niedrigeren einstellungen Prozentbereich nach dem vorangegangenen signifikanten Bitcoin Kursanstieg, welcher auch zu dem neu geschaffenen BTC Allzeithoch geführt hatte.

Detaillierte Betrachtung der Konsolidierung des BTC Kurses für die Preisprognose

Dauer: Die bis vor kurzem sich ereignete Konsolidierungsphase umfasste für BTC 70 Tage, während der Bitcoin keine großen Preisausschläge verzeichnet hat.

Preisentwicklung: Der BTC Kurs selbst hat sich in diesem Zeitraum relativ betrachtet stabil gehalten. Leichtere Fluktuationen um den Preiskorridor von etwa 61.650 USD konnten für die Leitwährung der Kryptos als Median etabliert werden.

Handelsvolumen: Im Vergleich zu früheren Perioden ist das Handelsvolumen in dieser Phase mit 1,252 Millionen BTC relativ moderat. Die abwartende Haltung der Marktteilnehmer für die weiteren Kursverlaufe wurden also auch im kumulativen Volumina der Transaktionen auf den Krypto-Börsen entsprechend untermauert.

Die andauernde Konsolidierungsphase ist ein wesentliches Merkmal für die aktuelle Marktstimmung:

Diese Phase kann als Zeichen einer stabilen Marktverfassung gedeutet werden, in der sich keine abrupten Preisschwankungen ereignen. Generell ist diese Entwicklung allgemein für den Kryptomarkt und den Prozess seiner anhaltenden Reifephase sowie als Vorausschau des weiteren Marktverlaufes als positiv einzustufen.



2. Die Länge und das Handelsvolumen der Konsolidierungsphase deuten zudem darauf hin, dass Investoren bislang nicht skeptisch gegenüber dem Bullenmarkt bei Bitcoin geworden sind. Ihre abwartende Haltung hat sich in den weniger großen Positionsbewegungen und Veränderungen ihrer Bestände verdeutlicht.

Zukünftige Krypto-Marktprognosen: Welche Coins dominieren jetzt?

Aus dieser sich jetzt schließenden Konsolidierungsphase können für interessierte Marktteilnehmer wichtige Erkenntnisse abgeleitet werden. Dabei gilt es für die weiteren Krypto-Prognosen diese weiterhin genau zu beobachten:

Mögliche Ausbrüche: Lang andauernde Konsolidierungen können oft zu signifikanten Preisbewegungen führen, sobald sich der Markt entscheidet, in eine Richtung auszubrechen. Genau dieses Muster sehen wir bei BTC auch jetzt wieder eintreten.

Strategische Positionierung: Investoren könnten diese Phase nutzen, um ihre Positionen zu überdenken und sich strategisch für den nächsten möglichen Markttrend zu positionieren. Bei Eintreten der nächsten bzw. weiteren Phasen der Kurskorrektur dürften Anleger grundsätzlich gut beraten sein, diese zu nutzen, solange man weiterhin im langfristigen Ausblick eine positive Attitude für die Kryptowährung an den Tag legen kann.

