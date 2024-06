Welche Kryptowährung wird explodieren? Top Tipps für den Juni!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Kryptowährungen erleben derzeit eine beispiellose Dynamik. Wer hohe Renditen erzielen möchte, muss bereit sein, Risiken einzugehen. Die Identifikation der besten Krypto-Trends spielt dabei eine entscheidende Rolle. Oft sind es die Geschichten und Entwicklungen im Markt, die neue Kryptowährungen in astronomische Höhen katapultieren.

Aber welche Kryptowährung wird jetzt explodieren? Welche könnte große Renditen einfahren? In diesem Artikel beleuchten wir drei vielversprechende Trends, die im Juni das Potenzial haben, den Wert um das Hundertfache zu steigern.

Base Dawgz: Vielversprechende Multi-Chain-Meme-Coin startet Presale-Phase im Juni

Die erste Kryptowährung, die im Juni richtig interessant sein könnte, ist Base Dawgz (DAWGZ). Diese neue Multi-Chain-Meme-Coin hat gerade ihre Presale-Phase gestartet. Base Dawgz nutzt das enorme Wachstum der Coinbase-Base-Blockchain und zieht bereits Investoren an, die vergünstigte Token für kurze Zeit erwerben können.

Base Dawgz hebt sich durch ihre Einbindung in die Coinbase-Base-Blockchain ab. Coinbase, eine der größten Krypto-Börsen weltweit, bietet mit ihrer Layer-2-Chain schnellere und günstigere Transaktionen als Ethereum. Diese Vorteile nutzt Base Dawgz geschickt aus.

Das Team setzt auf ein einzigartiges Design, inspiriert vom Nervenkitzel des Base Jumpings. Diese kreative Ausrichtung ist ein Novum im Meme-Coin-Bereich und hebt sich deutlich von der Konkurrenz ab.

Dank des Multi-Chain-Ansatzes lässt sich DAWGZ leicht auf verschiedenen Blockchains wie Ethereum, Solana, BNB Chain und Avalanche transferieren. Dies ermöglicht eine breite Integration in zahlreiche DeFi- und Web3-Anwendungen.

Die Presale-Phase für Base Dawgz hat begonnen. Investoren können DAWGZ-Token für $0,00479 pro Stück erwerben. Das Mindestinvestment beträgt nur $5. Käufe sind in ETH, BNB, AVAX oder SOL möglich, was den Investoren große Flexibilität bietet. Ein integriertes Referral-Programm und geplante Social Media Airdrops sowie Staking-Belohnungen machen Base Dawgz zu einer potenziell aufregenden Investitionsmöglichkeit.

Aufstieg der Gaming-Kryptowährungen: PlayDoge erzielt 2,3 Mio. $ im Presale

Ein bemerkenswerter Trend im Juni sind Gaming-Kryptowährungen. Die erste Generation von Play-to-Earn-Spielen litt unter eintönigem Gameplay und unzureichenden Tokenomics. Diese Probleme führten zu Abstürzen vieler Spiele wie Axie Infinity. Die neue Generation der Gaming-Kryptos verspricht nun eine deutliche Verbesserung. Und hier kommt PlayDoge (PLAY) ins Spiel.

Introducing #PlayDoge – the only #P2E Doge companion! 🐶 Inspired by the legacy of #Tamagotchi, feed, train and play with your 2D Doge to earn $PLAY. 💰 Don’t neglect your doge, his life’s on the line 😲💀 Join the #Presale Now ⬇️https://t.co/JT0VEofqf2 pic.twitter.com/RoJYXLS1FH — PlayDoge (@PlayDogeGame) June 3, 2024

Die zweite Generation bringt frisches Leben in den Markt, indem sie spannenderes Gameplay und nachhaltigere Tokenomics bietet. Notcoin hat kürzlich für Aufsehen gesorgt und sich als eine der besten Top-100-Kryptos etabliert. Dieser Erfolg zeigt, dass gut durchdachte Gaming-Kryptos großes Potenzial haben, sowohl Spieler als auch Investoren zu begeistern. Diese neuen Spiele könnten den Play-to-Earn-Markt dauerhaft verändern.

PlayDoge ist ein wichtiger Teil von dem neuen Trend. Innerhalb weniger Tage sammelte PlayDoge im Presale fast 2,3 Millionen US-Dollar ein. Das Projekt kombiniert nostalgische Elemente, ähnlich dem Tamagotchi, mit modernen Krypto-Funktionen. Nutzer können digitale Haustiere pflegen und dabei Kryptowährungen verdienen. Spieler füttern und trainieren ihre virtuellen Haustiere und verdienen durch 2D-Minispiele Tokens. Die Nutzung von Web3-Technologie sorgt für ein verbessertes Spielerlebnis.

Der aktuelle Preis von PlayDoge liegt bei 0,00503 US-Dollar. Der erfolgreiche Presale und die Möglichkeit, PLAY Token für aktuell 141 Prozent APY zu staken, machen ein frühes Investment besonders attraktiv.

WienerAI ($WAI): Ein aufstrebender Krypto-Star im Juni

An letzter Stelle der aufstrebendsten Kryptos im Juni steht WienerAI (WAI). Während FLOKI bereits eine Milliardenbewertung erreicht hat, steht WienerAI noch am Anfang. Dieser Coin kombiniert künstliche Intelligenz und Memes und befindet sich aktuell im Vorverkauf. WienerAI nähert sich bereits der 4,5 Millionen Dollar Marke.

Die Entwickler haben eine erste KI-Funktion vorgestellt und eine Staking-Funktion integriert. Weitere innovative Funktionen sind geplant, was die Anleger begeistert. Bei der Staking-Funktion wird die jährliche Rendite (APY) dynamisch anhand der Größe des Staking Pools berechnet. In den Anfangsphasen bleibt die Rendite besonders hoch.

This is getting WILD SO happy to be on this journey with you all SO MUCH MORE AHEAD 🌭🤖 pic.twitter.com/kWq22xWfSw — WienerAI (@WienerDogAI) June 3, 2024

Derzeit liegt die APY bei 241 %, was viele Investoren dazu motiviert hat, ihre Token in den Staking Pool einzuzahlen. Diese Mechanik führt zu einem knappen Angebot beim Launch, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können. Dies könnte eine Kursexplosion wahrscheinlicher machen.

Aktuell kostet WienerAI $0,000715 US-Dollar pro Token. Marktbeobachter erwarten, dass der $WAI-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um mehr als 1.000 % steigen könnte. Diese Aussicht auf erhebliche Gewinne macht WienerAI zu einer der spannendsten Investitionsmöglichkeiten im Juni. Investoren, die früh einsteigen, könnten von den hohen Renditen und dem innovativen Konzept profitieren, das KI und Meme-Kultur erfolgreich vereint.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2024

