Wildlife Conservation Token Chimpzee bereitet sich auf den NFT-Start vor – 5B weitere Token werden verbrannt

Chimpzee ($CHMPZ) ist eine der spannendsten Kryptomünzen, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind. Das Projekt zum Schutz von Wildtieren hebt sich vom Markt mit einer neuartigen Mission ab, die ihm einen globalen Zweck und Relevanz verleiht.

Im März 2024 verbrannte Chimpzee 5 Milliarden Token, um den Preis zu stützen und das Angebot zu begrenzen. Es wird erwartet, dass bald weitere 5 Milliarden Token verbrannt werden, da die mit Spannung erwarteten Chimpzee NFT-Pässe auf den Markt gebracht werden und kurz vor dem Ausverkauf stehen. Sie sind mit aufregenden Vergünstigungen und Privilegien für die Gemeinschaft verbunden, darunter mehr Belohnungssätze im Drei-Säulen-Ökosystem von Chimpzee.

Ein ereignisreicher Monat steht an

Die wachsende Begeisterung auf dem Kryptomarkt wird durch die Vorfreude auf die bevorstehende Halbierung des Bitcoin angetrieben. Chimpzee hat einen strategischen Zeitplan vor sich, der die fruchtbare Landschaft voll ausnutzt, wie unten gezeigt.

CHIMPZEE is Listed on Coinmarketcap (CMC)! Add CHMPZ to your watchlist! 👍https://t.co/9C0zrfQswH Chimpzee raised over $2.7 million in its presale and offers a chance to generate passive income while actively participating in the battle against climate change and wildlife… pic.twitter.com/KuR3Bd2gYy — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) March 15, 2024

Chimpzee hat kürzlich seine mit Spannung erwartete Token-Verbrennung abgeschlossen. Es hat erfolgreich 5 Milliarden $CHMPZ aus dem Verkehr gezogen.

Aber welche Bedeutung hat das Ereignis?

Token-Burns nutzen das umgekehrte Verhältnis zwischen Preis und Angebot. Dieser Mechanismus bietet den frühen Investoren erhebliche Vorteile. Tatsächlich haben sie in der Vergangenheit durch die Einführung von Knappheit zu erheblichen Preissteigerungen geführt.

Der Mega-Burn-Event im März ist nur einer von vielen, die Chimpzee seit der Vorverkaufsphase durchgeführt hat. Das Projekt hat Pläne für weitere Token-Burns, einschließlich desjenigen, der während des NFT-Verkaufs stattfinden soll.

Mit dem jüngsten Token Burn, der in der Krypto-Community Wellen schlägt, entwickelt sich der März zu einem lukrativen Monat für Chimpzee. Um die Dynamik noch zu verstärken, erweitert Chimpzee seine Präsenz an mehreren Börsen, da es an der MEXC, einer Top-20-Börse, gelistet ist. Es wird erwartet, dass das Staking-System mit bis zu 40 % APY und die Einführung von Chimpzee NFT-Pässen die Preisbewegungen weiter vorantreiben werden.

Die NFT-Pässe von Chimpzee bieten nicht nur größere Belohnungen und Einnahmen innerhalb des Ökosystems, sondern haben auch einen hohen Wiederverkaufswert. Da sie zu den begehrtesten NFT-Kollektionen des Jahres 2024 gehören, wird erwartet, dass sie bei der Markteinführung in den Toplisten auftauchen werden. Vor allem die in das Projekt integrierte Mission zum Schutz der Wildtiere macht sie sehr begehrt.

Die potenzielle Verringerung des Token-Umlaufs um bis zu 5 Milliarden bei der NFT-Einführung wird einen erheblichen Einfluss auf den Kursverlauf von Chimpzee haben. Die Münze zum Schutz von Wildtieren ist daher ein führender Kandidat, den man in diesem Monat im Auge behalten sollte.

Jetzt direkt zu Chimpzee

Chimpzee passt nicht in die herkömmliche Vorstellung einer Meme-Münze

Chimpzee passt sich nicht den Normen an. Chimpzee geht über die konventionelle Vorstellung einer Meme-Münze hinaus und verfolgt eine größere Mission. Anstatt einfach nur Trends hinterherzulaufen, nutzt es den Meme-Münzen-Look, um die Aufmerksamkeit auf sein größeres Umweltziel zu lenken. Chimpzee zielt auf den Schutz von Wildtieren und die Förderung des Umweltbewusstseins durch Blockchain-Technologie und Krypto-Anreize.

Während der typische Meme-Münzen-Archetyp ausschließlich vom Hype um den Preis abhängt, trägt Chimpzees strategische Übernahme von Meme-Münzen-Elementen dazu bei, Begeisterung für seine Kernaufgabe, den Schutz der Tierwelt, zu erzeugen. Chimpzees Wahl eines hybriden Affen-Mensch-Avatars ist einzigartig, aber perfekt geeignet, um den nächsten Meme-Münzen-Wahn zu entfachen.

Indem Chimpzee die Identität eines Meme-Coins angenommen hat, hat es in relativ kurzer Zeit eine große Community aufgebaut. Es ist ein Beispiel für die Verbindung von populären Krypto-Trends mit sinnvollen Umweltmissionen. Chimpzee macht sich die dezentrale und transparente Natur der Blockchain zunutze, um eine einzigartige Umweltinitiative zu starten.

Wie funktioniert es?

Chimpzee verfolgt einen pragmatischen Ansatz, um greifbare Ergebnisse zu erzielen. Zunächst einmal führt es Krypto-Belohnungen als Katalysator für Veränderungen ein. Diese Belohnungsmechanismen spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung von Erhaltungsmaßnahmen, wie unten dargestellt.

Shop-to-Earn: Der Chimpzee-Shop bietet den Nutzern Anreize in Form von $CHMPZ-Token für den Kauf von Waren. Sie sind mit Zitaten und Themen zum Tierschutz und zum Klimaschutz versehen.

Der Chimpzee-Shop bietet den Nutzern Anreize in Form von $CHMPZ-Token für den Kauf von Waren. Sie sind mit Zitaten und Themen zum Tierschutz und zum Klimaschutz versehen. Tauschen, um zu verdienen: Der NFT-Marktplatz von Chimpzee lockt Händler mit seinem Gewinnbeteiligungsmodell und Sammlungen zum Thema Umwelt.

Der NFT-Marktplatz von Chimpzee lockt Händler mit seinem Gewinnbeteiligungsmodell und Sammlungen zum Thema Umwelt. Spielen, um zu verdienen: Das Nulltoleranzspiel, das auf jüngere Menschen zugeschnitten ist, trägt dazu bei, durch das Spielen eine tiefere Verbindung zur Natur aufzubauen.

Das Engagement von Chimpzee für den Umweltschutz wird bereits in der Vorverkaufsphase deutlich. Chimpzee hat durch Partnerschaften mit Organisationen wie der WILD Foundation, Forgotten Animals, One Tree Planted und The Giving Block verschiedene Initiativen aktiv unterstützt.

Die beste Kryptowährung, um jetzt den Dip zu kaufen

Chimpzee hat einige ereignisreiche Wochen vor sich. Mit dem Kauf von $CHMPZ bis zum Kursausbruch zu warten, könnte sich angesichts des schnell wachsenden Hypes um das Projekt als eine kostspielige Entscheidung erweisen.

Der Enthusiasmus ist angesichts der bevorstehenden NFT-Einführung, einer Reihe von Börsendebüts und der Einführung des Staking-Reward-Systems gerechtfertigt. All diese Elemente deuten auf einen kometenhaften Preisanstieg hin. Obwohl Chimpzee als Meme-Münze bezeichnet werden kann, hat sie eine hohe langfristige Relevanz auf dem Markt.

Besuchen Sie die offizielle Chimpzee-Website, um mehr über Chimpzees Initiative zum Schutz der Tierwelt zu erfahren und $CHMPZ-Token über P2B, BitMart oder MEXC zu kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 21. März 2024

