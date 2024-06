XRP Prognose: Steht Ripple vor einem neuen Höhenflug?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

XRP steht kurz davor, sich einen Namen zu machen, wie ein Analyst betont.Die Preisleistung von XRP hinkt in den letzten 30 Tagen hinter den führenden Kryptowährungen wie BTC, ETH und SOL her.

Analysten bleiben jedoch optimistisch und sehen einen bevorstehenden Kursanstieg. Ihre Zuversicht basiert auf der historischen Leistung des Vermögenswerts und einigen wesentlichen Faktoren.

Sie heben hervor, dass XRP trotz seiner jüngsten Schwächepotenzial hat, sich stark zu erholen. Historische Daten zeigen, dass XRP in der Vergangenheit immer wieder signifikante Preissprünge verzeichnet hat.

Zudem weisen Analysten darauf hin, dass neue Partnerschaften und technologische Entwicklungen bei Ripple den Preis von XRP positiv beeinflussen könnten.

Auch die wachsende Akzeptanz von XRP als Zahlungsmittel und die erhöhte Liquidität auf den Märkten tragen zur positiven Stimmung bei.

Mit Blick auf diese Faktoren glauben Experten, dass XRP kurz vor einem neuen Höhenflug steht. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich diese Prognosen bestätigen und XRP seinen Rückstand aufholen kann.

Steht ein Bull Run für XRP bevor?

Viele führende Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) und Solana (SOL) verzeichneten im vergangenen Monat erhebliche Preisanstiege. Doch Ripple’s XRP entwickelte sich anders und verlor in diesem Zeitraum 2 % seines Wertes.



XRP

(XRP)

Preis $0.529

Marktkapitalisierung $29.39 B

Dennoch glauben zahlreiche Analysten, dass XRP noch in diesem Monat eine Rally erleben könnte. Der X-Nutzer JAVON MARKS erklärte, dass XRP seit mehreren Monaten eine bestimmte Widerstandszone hält und diese als eine “versteckte bullische Divergenz” bezeichnet. Er erinnerte daran, dass 2017 dasselbe Muster in weniger als einem Jahr zu einem Preisanstieg von 63.000 % führte.

$XRP (Ripple) is HOLDING THE LINE! One of the last times we saw a Hidden Bullish Divergence setup similar to this, prices went on to climb OVER +63,000% in less than ONE YEAR, and we can be here again, right at its breaking point. If XRP hasn’t already made a name for itself,… https://t.co/0YMh7C1NnZ pic.twitter.com/9WywrFGolR — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) June 3, 2024

„Wenn XRP sich noch keinen Namen gemacht hat, sieht es jetzt danach aus, als ob das bald der Fall sein wird,“ fügte der Händler hinzu.

Auch Cryptoes und Mikybull Crypto äußerten sich optimistisch. Cryptoes argumentierte, dass XRP die wöchentliche Unterstützung respektiere und sah kurzfristig eine große Bewegung voraus.

Mikybull Crypto hielt fest, dass sich der Vermögenswert derzeit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Jahren 2017 und 2020 befinde. In beiden Fällen folgte auf die Konsolidierung ein massiver Preisanstieg.

$XRP is currently at a level in 2017 and 2020 that sparked off a massive rally. Will this time be different?🤔 pic.twitter.com/Abkdwn5MSN — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) June 2, 2024

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob diese positiven Prognosen zutreffen und XRP einen Bull Run erleben wird.

Beobachtung weiterer wichtiger Faktoren

Mehrere Indikatoren im XRP-Ökosystem deuten auf einen möglichen Bull Run hin. Ein Beispiel ist der Relative Strength Index (RSI), der die Geschwindigkeit und Veränderung der Preisbewegungen misst und Händlern hilft zu beurteilen, ob der Token überkauft oder überverkauft ist.

Der RSI reicht von 0 bis 100, wobei ein Wert über 70 darauf hinweist, dass XRP möglicherweise vor einer Korrektur steht. Daten zeigen, dass der RSI in den letzten zwei Wochen unter diesem Niveau lag.

Ein Nutzer, der kürzlich prognostizierte, dass XRP aufgrund dieses Trends nach Norden streben könnte, ist EGRAG CRYPTO.

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der einen Preisanstieg auslösen könnte, ist eine mögliche Einigung im Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC. Der Rechtsstreit befindet sich derzeit in der Prozessphase, wobei einige Branchenbeobachter dem Unternehmen aufgrund seiner drei teilweisen Gerichtssiege im Jahr 2023 die besseren Chancen einräumen.

Diese Entwicklungen, kombiniert mit technischen Analysen und rechtlichen Fortschritten, könnten darauf hinweisen, dass XRP vor einem bedeutenden Preisanstieg steht. Analysten beobachten diese Faktoren genau, um zukünftige Trends und Bewegungen des Tokens vorherzusagen.

Ist PlayDoge die derzeit beste Alternative zu XRP?

Auch wenn Experten glauben, dass XRP kurz vor einem Bull Run steht, suchen Investoren nach neuen, vielversprechenden Alternativen. Eine solche Alternative ist PlayDoge (PLAY), ein aufstrebender Meme-Coin, der großes Potenzial zeigt. Innerhalb weniger Tage nach dem Start seines Presales hat PlayDoge fast 2 Millionen US-Dollar eingesammelt.

PlayDoge verbindet das nostalgische Tamagotchi-Konzept mit moderner Krypto-Technologie und bietet eine einzigartige Plattform. Spieler können ihre digitalen Haustiere füttern, trainieren und unterhalten, während sie durch 2D-Minispiele Tokens verdienen. Diese innovative Idee hat das Interesse der Investoren geweckt und zieht schnell Kapital an.

Introducing #PlayDoge – the only #P2E Doge companion! 🐶 Inspired by the legacy of #Tamagotchi, feed, train and play with your 2D Doge to earn $PLAY. 💰 Don’t neglect your doge, his life’s on the line 😲💀 Join the #Presale Now ⬇️https://t.co/JT0VEofqf2 pic.twitter.com/RoJYXLS1FH — PlayDoge (@PlayDogeGame) June 3, 2024

In den 1990er Jahren waren Tamagotchis ein weltweiter Hit. Heute bietet PlayDoge die perfekte Mischung aus Nostalgie und moderner Technologie, um diese Faszination neu zu entfachen. Durch die Einbindung von Web3-Technologie wird das Spielerlebnis auf ein neues Niveau gehoben und ermöglicht eine tiefere Interaktion zwischen den Spielern und ihren digitalen Haustieren.

Das PlayDoge-Ökosystem schafft ein lebendiges Umfeld, das echtes Interesse und Engagement der Nutzer fördert. Der PLAY-Token fungiert als primäre In-Game-Währung und ermöglicht Transaktionen sowie den Zugang zu speziellen Features. Der bisherige Erfolg des Presales zeigt das große Interesse der Community und das Vertrauen der Investoren in dieses Projekt. In weniger als einer Woche wurden fast 2 Millionen US-Dollar gesammelt – ein deutliches Zeichen für die Attraktivität von PlayDoge.

Mit einem bevorstehenden Preisanstieg in zwei Tagen bietet sich jetzt die letzte Chance für maximale Gewinne. Interessierte Investoren sollten diese Gelegenheit nutzen und in PLAY investieren, bevor der Preis weiter steigt. Die Kombination aus nostalgischem Charme und moderner Krypto-Technologie könnte PlayDoge zu einem der nächsten großen Erfolge im Krypto-Space machen.

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.