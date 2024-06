BEERCOIN steigt um 56 %, wÃ¤hrend Sealana Ã¼ber 3 Millionen US-Dollar einsammelt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Meme-Coins spielen im Kryptouniversum mittlerweile eine ernstzunehmende Rolle und sind längst mehr als reine Scherzwährungen. Vielmehr sind sie für die “ernsten Kryptos” auch eine ernste Konkurrenz geworden. Im ersten Quartal dieses Jahres waren die Meme-Coins beispielsweise die großen Renditebringer, noch vor den AI Coins und den „ernsten“ Kryptowährungen und auch für das zweite Quartal zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Obwohl es bei den Meme-Token mittlerweile einen Trend zu Coins mit echter Utility gibt, wird es auch immer die „klassischen“ Coins geben. Diejenigen, die keinen großen Nutzen haben, sich aber dennoch voll und ganz auf ihre Community verlassen und sehr erfolgreich sein können. Ein solcher Token aus dem Ethereum Ökosystem ist beispielsweise Pepe und auf der Solana Blockchain Dogwifhat (WIF). Doch eines haben alle Meme-Coins gemeinsam – sie pflegen sorgsam ihr Underdog Image. Jetzt hat auch das Bier seinen eigenen Meme Coin bekommen und der BEERCOIN startet so richtig durch. In den letzten 24 Stunden ist der Token um rund 56 % gestiegen und kostet derzeit 0,000297 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 247 Millionen US-Dollar und das 24-Stunden Handelsvolumen bei 134 Millionen US-Dollar.

Megatrend Solana Meme-Coins

Seit dem großen Erfolg von Bonk im Dezember 2023 sind Solana Meme-Coins im Kryptouniversum eine ganz heiße Sache. BONK zählt zu den Meme-Token der neueren Generation, ist in 129 Anwendungen integriert und hat eine eigene NFT Kollektion, Der neue Meme-Coin BEERCOIN der ebenfalls auf Solana läuft, zielt, wer hätte es gedacht, vor allem auf die Bierliebhaber ab. Davon scheint es einige zu geben, wie die Kursentwicklung zeigt. Der Coin wurde erst Ende Mai 2024 gelauncht und ist in den letzten sieben Tagen um knapp 200 % gestiegen. Beercoin bezeichnet sich selbst auf der Webseite als „flüssiges Gold“, was eine Anspielung auf den Bitcoin ist, der ja gerne als „digitales Gold“ bezeichnet wird. Das Projekt hat großes vor. Laut Roadmap ist ein Play-to-Earn Game geplant und eine eigene NFT-Kollektion.

Sealana – keine Utility macht auch nichts

Noch erfolgreicher als BONK ist momentan allerdings Dogwifhat. Dieser klassische Meme-Coin steht im Meme-Coin Ranking auf Platz 4 und hat eine Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden US-Dollar. In diese Fußstapfen möchte das neue Meme-Coin Projekt Sealana natürlich gerne treten – und man kann sagen, die Vorzeichen dafür sind da. Sealana ist es bisher gelungen, mit seinem laufenden ICO rund 3 Millionen US-Dollar einzusammeln. Der SEAL Token ist eine Hommage an den Fat Gamer Nerd aus der legendären World of Warcraft Folge der Kultserie Southpark. Der Dicke Meeressäuger, das Maskottchen von Sealana, erinnert schon rein optisch an die Kultfigur. Gemeinsam haben die beiden unter anderem ihre leicht aus der Form geratene Figur, ihre Vorliebe für Junkfood, die Unordentlichkeit, die dicke Nerd Brille und den leicht starren Blick.

Doch während der Fat Gamer Nerd Jenkins den ganzen Tag damit beschäftigt ist WoW zu zocken, ist Sealana auf der Suche nach dem nächsten großen Solana

Meme-Coin. Es gibt übrigens Gerüchte, dass hinter Sealana genau das gleiche Team stecken könnte wie hinter Slerf. Also dem Coin, bei dem die Entwickler beim Airdrop versehentlich Token im Wert von 10 Millionen US-Dollar verbrannt haben. Ob dahinter allerdings wirklich ein Versehen oder ein genialer PR Schachzug steht, wird vermutlich ewig das Geheimnis der Entwickler bleiben.

Wie Sealana kaufen?

Der SEAL Token kann, wie oben bereits erwähnt, im PreSale zu einem Festpreis von 0,022 US-Dollar gekauft werden. Ursprünglich war Sealana als reiner Solana-Coin gedacht. Um eine breitere Masse an Investoren anzusprechen, wurde der SEAL dann auch auf BNB gelauncht und kann ebenfalls im Ethereum Netzwerk gekauft werden. Um SEAL zu kaufen, muss man ein kompatibles Wallet (Best Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet oder über Wallet Connect) mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT, BNB, SOL oder einer Kreditkarte. Nach dem Ende des PreSales werden die gekauften dann per Airdrop verschickt, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Inanspruchnahme entfällt.

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2024

