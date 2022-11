Bitcoin am Abgrund! Kurs bricht ein, Prognose warnt: Jetzt folgt der Crash auf 14.000 Dollar

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Bitcoin-Kurs ist um mehr als 10% gefallen und sogar unter 18.000 Dollar gesunken. Nun drohen weitere Verluste – auf bis zu 14.000 Dollar könnte BTC zurückgehen.

Bitcoin konnte sich zunächst nicht erholen und fiel um mehr als 10%.

Der Preis tradet nun nur knapp über 18.000 Dollar und dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt.

Auf dem Stundenchart des Paares BTC/USD (Datenfeed von Kraken) bildet sich eine verbindende Abwärtstrendlinie mit einem Widerstand bei 18.380 Dollar.

Die Paarung könnte sich weiter in Richtung der Unterstützungsniveaus von 17.500 Dollar und 16.800 Dollar abwärts bewegen. Ein Analyst sieht sogar einen Crash auf 14.000 Dollar kommen.

Bitcoin: Kurs stürzt spektakulär ab

Der Bitcoin-Preis begann einen starken Rückgang, nachdem er sich unter der Unterstützungszone von 20.000 Dollar festgesetzt hatte. Die Probleme bei FTX verschärften die Situation – und der Kryptomarkt sah sich einem starken Verkaufsdruck ausgesetzt. BTC fiel unter die Niveaus von 19.500 Dollar und dann sogar 19.000 Dollar.

Den Bären gelang es, den Preis unter die wichtige Unterstützung von 18.500 Dollar zu drücken. Der Kurs tauchte sogar unter die 18.000-Dollar-Marke und ließ sich deutlich unter dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt nieder. Ein Tief wurde bei 17.276 Dollar gebildet, infolge konnte der Preis nach oben korrigieren.

Im Anschluss gab es eine Bewegung oberhalb der 18.000-Dollar-Marke. Der Bitcoin-Kurs kletterte über das 23,6% Fib-Retracement-Level des jüngsten Rückgangs vom Hoch bei 20.670 Dollar zum Tief bei 17.276 Dollar.

Der Preis tradet jetzt unter 19.000 Dollar und dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt. Auf der Oberseite befindet sich ein unmittelbarer Widerstand bei 18.400 Dollar. Auf dem Stunden-Chart des BTC/USD-Paares bildet sich außerdem eine verbindende Abwärtstrendlinie mit einem Widerstand bei 18.380 Dollar.

Der erste größere Widerstand liegt bei 19.000 Dollar. Er befindet sich in der Nähe des 50%-Fib-Retracement-Levels des jüngsten Rückgangs vom Hoch bei 20.670 Dollar bis zum Tief bei 17.276 Dollar. Ein klarer Anstieg über den Trendlinienwiderstand und die 19.000-Dollar-Marke könnte einen neuen Anstieg in Richtung 20.000 Dollar einleiten. Der nächste größere Widerstand liegt bei 20.500 Dollar, darüber könnte der Preis den Bereich um 21.000 Dollar testen.

Wie tief kann Bitcoin fallen?

Gelingt es Bitcoin nicht, eine Erholungswelle oberhalb der Widerstandszone von 19.000 Dollar zu starten, könnte der Kurs seinen Rückgang fortsetzen. Eine unmittelbare Unterstützung auf der Abwärtsseite befindet sich in der Nähe der 18.000-Dollar-Marke.

Die nächste wichtige Unterstützung liegt in der Nähe der 17.250-Dollar-Zone. Ein deutliches Unterschreiten der 17.250-Dollar-Unterstützung könnte den Kurs weiter nach unten drücken. In diesem Fall könnte der Preis möglicherweise in Richtung der 16.800-Dollar-Marke fallen.

Der vielzitierte Krypto-Analyst CryptoCapo geht sogar davon aus, dass BTC nun eine Abwärtsbewegung in Richtung 14.000 Dollar vornimmt – erst mit Erreichen dieser Marke rechnet der Chart-Experte mit einer Erholung bei Bitoin:

Technische Indikatoren:

MACD auf dem Stunden-Chart: Der MACD gewinnt nun an Tempo im bärischen Bereich.

RSI (Relative Strength Index) auf dem Stunden-Chart: Der RSI für BTC/USD liegt jetzt unter der 50-Marke.

Wichtige Unterstützungsniveaus: 18.000 Dollar, gefolgt von 17.250 Dollar.

Wichtige Widerstandsniveaus: 18.400 Dollar, 19.000 Dollar und 20.000 Dollar.

Wird der Bitcoin wieder steigen?

Textnachweis: Newsbtc

Zuletzt aktualisiert am 9. November 2022

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.