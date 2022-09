Expertenprognose: Diese Kryptowährung könnte bis Ende 2023 das 50-fache ihres Wertes erreichen

Erst heute konnte Tamadoge, das neue Meme Coin- und P2E-Projekt, einen neuen Meilenstein verkünden: 15,5 Millionen US-Dollar wurden inzwischen in seinem Vorverkauf eingenommen! Der Vorverkauf konnte in den letzten 5 Wochen einen riesigen Hype um das Projekt generieren. Insgesamt sollen 19 Millionen US-Dollar eingenommen werden – und dass dieses Ziel noch im Laufe des Septembers erreicht wird, erscheint immer realistischer.

Mit dem Raising Capital hat Tamadoge nicht nur STEPN weit übertroffen. Auch mit einer anderen Kryptowährung liegt Tamadoge inzwischen gleichauf: Denn während des Ethereum ICOs im Jahr 2014 wurden ebenfalls 15,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Stehen die Zeichen für Tamadoge also ebenfalls auf Erfolg? Experten prognostizieren 50x Wertsteigerung für Tamadoge.

Ether ist neben Bitcoin die zweitgrößte und bekannteste Kryptowährung. Momentan ist das Projekt wegen dem bevorstehenden The Merge, der Umstellung von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake, in aller Munde. Was weniger bekannt ist: Auch Ethereum wurde ursprünglich durch einen ICO finanziert. Dieser fand bereits 2014 statt und die Käufer erhielten Ether im Tausch gegen Bitcoin.

In den ersten 12 Stunden des Verkaufs wurden mehr als 7 Millionen Ether-Token im Wert von etwa 2,2 Millionen US-Dollar verkauft. Der Token-Preis lag bei 0,311 US-Dollar je Ether-Token; insgesamt wurden 15,5 Millionen US-Dollar eingenommen.

Mit einem Startpreis von nur 0,311 US-Dollar konnten die Investoren also ein richtiges Schnäppchen machen. Denn bereits im Juni 2017 stieg der Preis für Ether auf knapp 370 US-Dollar – das 1.000-fache des Einstiegspreises!

Doch damit war die Erfolgsgeschichte von Ethereum noch lange nicht zu Ende: Im Januar 2018 stieg der Kurs das erste Mal in den vierstelligen Bereich und erreichte ein Hoch von 1.400 US-Dollar. Zwar brach er anschließend wieder auf durchschnittlich 100 bis 300 US-Dollar zusammen – konnte jedoch 2021 den Krypto-Boom für sich nutzen:

Bereits im März 2021 knackte der die 4.000-Dollar-Marke. Im November wurde das Allzeithoch von 4.891,70 US-Dollar erreicht. Aktuell notiert Ethereum 63% unter diesem Allzeithoch bei 1.764,95 US-Dollar.

Frühe Investoren in Ethereum konnten also fette Gewinne mitnehmen. Nun übertrifft Tamadoge Ethereum im Vorverkauf. Was bedeutet das für die Zukunft des Coins?

Der Hype um Tamadoge ist noch frisch, das Projekt steht in den Startlöchern. Wird nicht nur das Raising Capital, sondern auch der Kurs von Tamadoge Ethereum übertrumpfen? Ab wann ist mit einer weiteren Rallye auf den Coin zu rechnen? Wir betrachten verschiedene Gründe, die für den Erfolg von Tamadoge sprechen.

Die Menschen lieben Meme Coins – daran besteht kein Zweifel! Doch neben einer niedlichen Hundefigur hat Tamadoge auch noch ein cooles Spiel im Gepäck: Die namensgebende Hundefigur ist gleichzeitig das digitale Haustier, dass im Play-to-Earn-Spiel großgezogen wird.

Die Spieler können sich also bei Start des Spiels ein Haustier prägen lassen. Dieses pflegen und trainieren sie, um es anschließend in Wettkämpfen gegeneinander antreten zu lassen. Die Spieler, die in diesen Wettkämpfen besonders gut abschneiden, steigen im Ranking auf und erhalten so Reward-Ausschüttungen.

Die Ausschüttungen finden in TAMA-Token statt. Die Spieler können diese anschließend in Fiat-Geld umtauschen oder im Tamastore verwenden, um Futter, Spielzeug oder Accessoires für ihr Haustier zu kaufen. Diese Einnahmen fließen wiederum zu 65% in den Dogepool, aus dem die Reward-Ausschüttungen finanziert werden.

Mit Uniswap konnte Tamadoge für seinen IDO einen der bekanntesten dezentralen Exchanges gewinnen! Direkt nach Abschluss des Vorverkaufs wird der TAMA-Token dort gelistet. Dies dürfte sich positiv auf den Preis auswirken: Mit der Notierung an dieser bekannten Krypto-Börse wird Tamadoge für das Mainstream-Publikum verfügbar.

Auch das erste CEX Listing ist bereits geplant: Hier hat LBank die Unterstützung für Tamadoge angekündigt und möchte den TAMA-Token listen. Um die Verfügbarkeit weiter zu erhöhen, plant Tamadoge im ersten Quartal 2023 gezielt DEX und CEX Listings zu fokussieren. Das Ziel: Tamadoge soll ab Q2-23 an allen großen Exchanges geführt werden.

Das beeindruckendste am TAMA-Token ist sicherlich sein Vorverkauf. Denn dieser konnte bisher alle Rekorde knacken! Zuerst startete Ende Juli der Beta-Sale. Dieser war auf vier Wochen ausgelegt, endete jedoch innerhalb von zweieinhalb Wochen mit einem Ausverkauf.

Seitdem läuft der General Sale – und kann quasi jede Woche neue Rekorde vermelden! Zuerst wurden 5, dann 10 Millionen US-Dollar an Raising Capital eingenommen. Heute wurden 15,5 Millionen US-Dollar eingenommen – damit ist Tamadoge gleichauf mit Ethereum. Es ist bereits absehbar, dass das Projekt den zweitgrößten Krypto-Coin im Laufe seines Vorverkaufs übertreffen wird.

🔥 ATTENTION – WE HAVE NOW RAISED OVER $15,500,000 🔥

ANOTHER MAJOR MILESTONE ACHIEVED BY THE #TAMADOGEARMY

⏰ WE ARE SELLING OUT FAST; SOON, WE'LL ENTER THE NEXT STAGE! DON'T MISS OUT ⏰

GRAB SOME $TAMA NOW AT https://t.co/8e6aPKHhGC pic.twitter.com/wfwt09LZ5Y

— TAMADOGE (@Tamadogecoin) September 13, 2022