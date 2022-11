Polygon Kurs Prognose: MATIC bester Coin der Krypto-Top-100 – doch hält sich die Rallye?

Der beliebte Ethereum-Layer-2-Token Polygon ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 23% gestiegen. MATIC führt damit den Kryptomarkt an. Der Kurs sprang vom Vortagestief von 0,815 Dollar auf ein lokales Hoch von über 1 Dollar. Allerdings gelang es dem Kurs, die 1-Dollar-Barriere zu durchbrechen – er tradet infolge aktuell bei 1,11 Dollar.

Zuletzt musste der MATIC-Kurs zwar fünf Tage in Folge eine Korrektur hinnehmen. In jüngster Zeit hat er jedoch aufgrund mehrerer positiver Entwicklungen einen bemerkenswerten Aufwärtstrend erlebt.

Hauptauslöser: die jüngste Ankündigung von Meta, NFTs auf Instagram zu unterstützen und dabei Polygon zu nutzen. Die neueste Web3-Integration der Social-Media-Plattform kommt inmitten der harten Konkurrenz von TikTok und Alphabets YouTube.

Instagram-Eigentümer Meta hat Pläne angekündigt, mit Polygon betriebene digitale Sammlungen und NFTs auf der Plattform zu prägen, anzuzeigen und zu verkaufen. Dies soll Künstlern einen neuen Ansatz bieten, um mit ihren Fans zu interagieren und damit einen Lebensunterhalt zu verdienen. Laut Meta werden die neuesten Funktionen der Foto-Sharing-App bereits von einer Handvoll US-Künstler getestet.

Das Ziel ist es, so schnell wie möglich mehr Menschen in mehr Ländern zu erreichen. Instagram beabsichtigt, eine ganze End-to-End-Toolbox einzubauen, die während des gesamten Prozesses genutzt werden kann. Dies würde von der NFT-Produktion bis zur NFT-Anzeige und dem Verkauf auf und außerhalb der sozialen Medien reichen.

Im Mai 2022 begann Meta (damals noch Facebook) mit der Erprobung des Dienstes, bis Ende September wurde er auf 100 Länder ausgeweitet. Facebook- und Instagram-Nutzer in den Vereinigten Staaten konnten ihre Wallets verbinden und digitale Sammlungen auf den Plattformen teilen. Die Nutzer können Macher und Sammler automatisch markieren – ohne dass ihnen Netzwerkkosten entstehen.

Für Künstler bieten NFTs eine Möglichkeit, ihr soziales Kapital in eine finanzielle Belohnung umzuwandeln. Auf diese Weise können Fans Künstler schätzen, indem sie digitale Kunstsammlungen sammeln und kuratieren. Polygon zufolge betrachten sich 50 Millionen Menschen weltweit als Online-Produzenten.

Zudem würden es NFTs diesen Menschen ermöglichen, Eigentümer ihrer online veröffentlichten digitalen Werke zu werden. Sandeep Nailwal, Mitbegründer von Polygon, bezeichnet die Vereinbarung als einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg, eine Milliarde Menschen ins web3 zu bringen.

Nach dem Instagram-Post von Meta, dass es Polygon NFT unterstützen wird, kam es bei MATIC zu einem Kursanstieg von 12%. In der vergangenen Woche stieg der MATIC-Kurs über 0,88 Dollar, was nun als Unterstützung dient.

Seitdem ist der MATIC-Kurs auf mehr als 0,95 Dollar gestiegen – die Kryptowährung beschert ihren Inhabern enorme Renditen.

Der Analyst und Krypto-Trader Avramis prognostiziert außerdem: Der Preis von MATIC wird im November auf 1,25 Dollar steigen. Viele Marktbeobachter sehen dies als Bestätigung dafür, dass die jüngste positive Trendwende bei MATIC anhalten wird.

Nicht alle sind jedoch optimistisch, was die Kursentwicklung von Polygon angeht. Einige sehen eine mögliche Korrekturphase voraus.

Ein Rückgang auf 0,88 Dollar würde die Dominanz der Bären beweisen und die bullishe These in Frage stellen. Sollten die Bullen ihr Tempo nicht beibehalten können, droht dem MATIC-Kurs ein Rückgang unter die 0,72-Dollar-Marke.

Die Nachhaltigkeit der MATIC-Rallye mag angezweifelt werden – definitiv nachhaltig ist allerdings die neue umweltfreundliche Kryptowährung IMPT Token (IMPT): Die bricht aktuell einen Presale-Rekord nach dem anderen, konnte innerhalb weniger Wochen nun Anleger-Kapital in Höhe von mehr als 12 Millionen Dollar sammeln:

🚨 ATTENTION 🚨

ANOTHER MILESTONE ACCOMPLISHED 🎉

🔥 OVER $12 MILLION RAISED 🔥

🚀 WE’RE SELLING OUT FAST – JOIN THE PRESALE NOW, BEFORE THE PRICE INCREASES ⬇️https://t.co/N1w1ENFKVG pic.twitter.com/5bH30nZYPQ

— IMPT.io (@IMPT_token) November 3, 2022