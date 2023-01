+200% in 24h! BONK Coin explodiert â€“ doch kann das Solana (SOL) jetzt noch retten?

Das Solana-Ökosystem ist durch begründete Sorgen über seine Verbindungen mit der in Ungnade gefallenen Kryptobörse FTX in einer schwierigen Situation.

Seit dem Zusammenbruch der Börse hat das Ökosystem versucht, sich vom ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried zu distanzieren, wobei Messari im Dezember 15 sogar einen detaillierten Überblick über das Ökosystem und dessen Auswirkungen auf die Implosion veröffentlicht hat.

Nun sorgt allerdings ein neues Projekt namens Bonk in den letzten Tagen für Schlagzeilen: BONK Coin ist im Preis in die Höhe geschossen und hat Solana (SOL) eine willkommene Atempause von seinen Problemen verschafft.

Laut der offiziellen Website steht Bonk für die Community, die das Solana-Ökosystem überhaupt erst groß gemacht hat. Es soll der erste Solana-Hundecoin „für die Menschen, von den Menschen“ sein. Auf der offiziellen Website heißt es:

Das scheint die Solana-Community und die Kryptowelt insgesamt irgendwie beeindruckt zu haben, denn: Innerhalb der letzten 24 Stunden ist BONK um satte 214% gestiegen.

Ein aktueller Tweet von Solana Legend, Mitbegründerin von Frictionless Capital, zeigt: Der Memecoin treibt die Nutzung von Solana in die Höhe, da die Blockchain 3.300 Transaktionen pro Sekunde registriert.

Die Metrik beweist: Solana, der „Ethereum-Killer“, ist nicht tot – er hat sogar eine bullishe Community, die ihn unterstützt.

Da der Token eine beeindruckende Verbrennungsrate aufweist und große Börsen ihn fürs offene Trading auflisten, macht sich Bonk nun einen Namen. Die Erwartungen an den Hunde-Memecoin sind hoch. Viele fragen sich: Wird er Solana vor dem Aussterben bewahren?

Obwohl der heiße neue Memecoin Solanas Pump im Jahr 2023 anführt, ist er nicht ohne Makel. Das Whitepaper beispielsweise ist sehr vage gehalten und beschreibt nur die Verteilung der 100 Billionen Token an verschiedene Parteien.

Laut Daten von Orca, einem automatisierten Marktmacher (AMM) für Solana-Liquidität, hat Bonk eine unhaltbare Rate von über 1% pro Stunde nur für die Bereitstellung von Liquidität. Wenngleich das nur kurzfristig sein könnte, um zusätzliches Kapital von Investoren zu gewinnen.

Obwohl 50% des Gesamtangebots an BONK-Token per Airdrop verteilt wurden, könnten die Anleger die verbleibende Hälfte, die sich in den Händen der frühen Beitragszahler befindet, mit Sorge betrachten.

Um dieser Befürchtung entgegenzuwirken, haben die frühen Teilnehmer des Projekts eine Sperrfrist von drei Jahren. Das bedeutet, dass die ihnen zugewiesenen Token bis zum Ablauf der Dreijahresfrist gesperrt sind.

Es ist wichtig, das Bestreben der Mitwirkenden anzuerkennen, die Macht an die Gemeinschaft von Solana zurückzugeben. Wie sie das tun werden, geht aus dem Whitepaper jedoch nicht eindeutig hervor. Obwohl sich Bonk sicherlich positiv auf den Preis von SOL auswirkt, bleibt abzuwarten, ob dieses Projekt dem Hype tatsächlich gerecht werden kann.

Für Aufsehen sorgt aktuell auch die neue Trading-Plattform Dash 2 Trade (D2T): Die Krypto-Trading-und-Analyseplattform hat ihren Sensations-Presale gerade erfolgreich abgeschlossen, nun folgt bereits das Listing an der Top-Krypto-Börse Gate.io. Der bullishe Schritt folgt auf die ebenso bullishe Nachricht, dass der ausverkaufte Presale durch eine zusätzliche Finanzierungsrunde verlängert wird:

