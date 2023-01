Anleger in Aufruhr XRP-Wale transferieren gerade Millionen von Token – was steckt dahinter?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC hat zu Spannungen bei Ripples XRP geführt, denn: Die Gerichtsverhandlungen könnten noch in diesem Jahr enden. Der CEO von Ripple zeigt sich optimistisch, dass der Rechtsstreit sogar sehr früh im Jahr 2023 enden könnte. Der Ripple-eigene Token XRP versucht jedoch, einem Absturz zu trotzen.

Jetzt XRP bei eToro kaufen

Trotz der jüngsten Kurseinbrüche bei XRP zeigen Kryptowale weiterhin starkes Interesse an dem Token. On-Chain-Datenanbieter Whale Alert beispielsweise berichtet: Krypto-Wale haben kürzlich Millionen von XRP-Token bewegt!

Anzeige

Wale führen mehrere XRP-Transaktionen durch

Nach Angaben des Datenanbieters handelt es sich bei der größten Einzeltransaktion mit XRP-Tokens um einen Transfer von stolzen 160 Millionen XRP-Token zwischen zwei unbekannten Wallets am 27. Januar. Nach den aktuellen Krypto-Marktpreisen sind die Token mehr als 65,53 Millionen Dollar wert.

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 160,000,000 #XRP (65,533,398 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallethttps://t.co/USsWzZuPhF — Whale Alert (@whale_alert) January 27, 2023

Außerdem meldet Whale Alert einen Transfer von 39.500.000 XRP von Bitso zu einem unbekannten Wallet. Die Transaktion fand am 26. Januar statt, und die Token sind 16,2 Millionen Dollar wert.

Zu den weiteren bemerkenswerten Transaktionen mit XRP-Tokens gehört ein Transfer von 30 Millionen XRP-Münzen im Wert von 12,41 Millionen Dollar von einem unbekannten Wallet zu Bitso. Außerdem hat ein anderer Wal 33 Millionen XRP-Token im Wert von 13,65 Millionen Dollar von einem anonymen Wallet zu Bitstamp transferiert.

Die Daten zeigen: Wale haben in den letzten 24 Stunden bis zu 100 Millionen XRP im Wert von 32 Millionen Dollar an verschiedene Börsen verschoben. Was steckt dahinter?

Die Krypto-Börse Bitstamp scheint den größten Einzeltransfer von 36 Millionen XRP-Coins im Wert von fast 15 Millionen US-Dollar erhalten zu haben. Insgesamt kamen auf Bitstamp in den letzten 24 Stunden 69 Millionen XRP-Token im Wert von 28 Millionen US-Dollar an.

Darüber hinaus zeigen Daten von Whale Alert: Wale akkumulieren XRP trotz des Preisverfalls. Zum Beispiel hat ein Wal etwa 30 Millionen XRP-Token im Wert von 12,19 Millionen Dollar von Bitso gekauft. Ein anderer erwarb kürzlich 40 Millionen XRP im Wert von fast 16,2 Millionen Dollar.

Möglicher Preisanstieg für XRP in der Zukunft?

Ripples XRP hat in letzter Zeit an Popularität gewonnen. Ein Grund dafür könnte der langwierige Rechtsstreit mit der US Securities and Exchange Commission (SEC) sein. Die Aufsichtsbehörde hat Ripple Labs und einige seiner Führungskräfte im Dezember 2020 verklagt – und seitdem hat der Fall einen dramatischen Verlauf genommen.

XRP konnte sich jedoch trotz des Rechtsstreits auf dem Kryptomarkt behaupten. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass XRP in Bezug auf die Marktkapitalisierung, die derzeit bei 20,72 Milliarden US-Dollar liegt, an sechster Stelle steht.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels tradet XRP bei 0,410 Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 0,65% in den letzten 24 Stunden. Das 24-Stunden-Handelsvolumen für den Token beträgt 801.429.074 Dollar.

In Bezug auf die soziale Dominanz hat XRP mit zunehmenden Nachrichten über den Rechtsstreit mit der SEC eine starke Disposition gezeigt.

Jetzt XRP bei eToro kaufen

Textnachweis: Bitcoinist

Meta Masters Guild ist das nächste große Play2Earn Krypto Game Frühe Investoren aufgepasst: Der frühzeitige Presale hat eben erst gestartet!

Meta Masters Guild wird von führenden e-Gaming Studios unterstützt!

Solid Proof Play2Earn Krypto mit Rewards, Staking und CoinSniper Audit. 9.9 /10 Zum Presale Zum rekordverdächtigen Fightout Voverkauf Move2Earn Kryptowährung mit viel Potenzial im Presale

Blockchain-basiertes System mit Move2Earn Rewards

Fightout belohnt die Fitness Aktivitäten seiner User 9.9 /10 Zum Presale Nachhaltige Kryptowährung mit Belohnungen für E-Mobility Umweltfreundliches Krypto-Projekt im Vorverkauf

CO2-Zertifikate für E-Auto Besitzer zur Belohnung

Trägt zur Demokratisierung der Carbon Credits bei 9.8 /10 Zum Presale Jetzt Dash 2 Trade günstig im Presale kaufen! Dash 2 Trade bietet bahnbrechende Kryptoanalyse-Tools und vielen Funktionen

Aktuell kann man D2T-Token zu einem ermäßigten Preis im Vorverauf erwerben

Der Wert der neuen Dash 2 Trade Kryptowährung könnte bereits in Kürze explodieren 9.9 /10 Zum Presale Nicht verpassen: noch ist RobotEra günstig zu haben! Trendiges Metaverse-Projekt auf NFT-Basis

Play-and-Earn-Funktionen im Sandbox-Style

Jetzt über den Presale günstig einsteigen 9.8 /10 Zu RobotEra Jetzt Calvaria günstig im Presale kaufen! Calavria: Duels of Eternity ist das aktuell angesagteste GameFi Spiel

Für Play 2 Earn Gamer und No-Coiner gleichermaßen interessant

Jetzt Calvaria kennenlernen und eRIA Token im Presale sichern 9.7 /10 Zu Calvaria

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.