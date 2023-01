Bitcoin hat eine Abwärtskorrektur unter 23.000 Dollar begonnen. BTC testet im Moment eine wichtige Unterstützung, könnte aber auch einen neuen Anstieg in Richtung 23.500 Dollar starten.

Top-Trader CryptoTony kommentiert: Seiner Einschätzung nach könnte sich BTC jetzt bis auf 22.300 Dollar zurückziehen, wird dann aber wieder auf 25.000 Dollar pumpen.

$BTC / $USD – Update

This is what I am looking for on #Bitcoin with a corrective wave now, followed by another leg up to my $25,000 overall

Invalidation is if we began to breakdown from here pic.twitter.com/tzWxIKTTMW

— Crypto Tony (@CryptoTony__) January 25, 2023