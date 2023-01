Axie Infintiy ist auf dem Abstieg – Tamadoge trotzt dem Markt und steigt über 20 %

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der PreSale des neuen Meme-Coins mit Utility lief im vergangenen rekordverdächtig. Ursprünglich war der Vorverkauf des Tamadoge Token bis weit in das vierte Quartal 2022 geplant. Die Investoren sahen das allerdings ein wenig anders und schon Anfang September waren, die für PreSale reservierten Token bis auf den letzten Coin komplett ausverkauft. Auch das Listing lief ähnlich erfolgreich und der Coin stieg mit einem Handelsvolumen von 57 Millionen US-Dollar direkt in die Top 3 der Meme-Coins auf und kurz darauf wurden die Tamadoge NFT gelauncht. Momentan steht der TAMA auf Platz Nummer Acht. Das Team ruhte sich allerdings nicht aus und arbeitete im Hintergrund an den Tamadoge Games.

Axie Infinity – der große Play2Earn Verlierer

Ein Mitbegründer des Play2Earn Hypes war 2021 das Game Axie Infinity. Rund 2 Millionen Menschen zockten das Game mit den knuddeligen Fischmonstern – täglich. Der AXS, der native Token der Plattform, erreichte 2021 ein AllTime High von 164,90 US-Dollar und das der InGame Währung SLP (Smooth Love Potion) lag bei 0,399727 US-Dollar. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Mit großer Macht kommt eben auch große Verantwortung – etwas das Sky Mavis, das Studio hinter der Plattform, wohl stark unterschätzt hat.

Im März 2022 wurde Axie Infinity über die Ronin-Bridge gehackt und die Hacker machten sich mit einer Beute in Höhe von rund 540 Millionen US-Dollar in USDT und Ethereum aus dem Staub. Hinter dem Angriff wird die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus vermutet. Auch das Geschäftsmodell von Axie Infinity steht immer wieder in der Kritik. Um das Spiel überhaupt spielen zu können, muss man nämlich erstmal investieren und Axies kaufen. Um die Fischmonster zu züchten, wird man ebenfalls zur Kasse gebeten. Immer wieder ist von einem Schneeballsystem die Rede.

Ein weiteres Problem sind die SLP. Diese sind deflationär, das heißt die In-Game-Währung wird unbegrenzt nachproduziert. Das ist an sich ja nichts Schlimmes, wenn die SLP wieder zurück in das Ökosystem fließen würden. Das tun sie aber nicht. Viele der Gamer behalten die Coins und wandeln sie in harte Fiat-Währung um. Dazu muss man wissen, dass Axie Infinity in vielen ärmeren Ländern gezockt werden. Vor allem auf den Philippinen ist das Play2Earn Game sehr beliebt. Die Gamer spielen dort nicht zum Spaß, sondern um Geld zu verdienen. Fließen allerdings nicht genug Coins zurück, müssen neue Gamer für die Defizite aufkommen. Seit Ende 2021 ist die Zahl der Axie Spieler um rund 50 % gesunken – Tendenz weiter fallend. Das macht sich natürlich auch beim Kurs bemerkbar. Der AXS liegt momentan bei 11,34 US-Dollar, der SLP bei 0,002902 US-Dollar. „Normale“ Gamer machen übrigens oft einen großen Bogen um solche Games. Denn viele Play2Earn Games sind hauptsächlich auf Earn ausgelegt – und das merkt man den Spielen bedauerlicherweise auch stark an. Spielspaß sucht man oft vergebens.

Tamadoge – das Play2Earn Game, das alles anders macht

Tamadoge bringt sein eigenes Play2Earn Metaverse, Verzeihung Tamaverse, gleich mit. Das Herz sind die knuddeligen Tamadoge Pets, die im angesagten Retro-Pixel Look gehalten sind. Da bis zum Start des Tamaverse noch einige Zeit ins Land geht, haben die Tamadoge Macher sich für die Community etwas einfallen lassen und eine kleine Kollektion von Arcade Games entwickelt. Das erste Spiel „Super Doge“ wurde diese Woche offiziell gelauncht. Schon die Beta-Version des Games kam super an. In den ersten Stunden nach dem Launch der Beta haben die Gamer über 150 Stunden gespielt. Zwei weitere Games mit den Namen „To the Moon“ und „Rocket Doge“ sollen in Kürze gelauncht werden.

Sobald die Vollversion des Games veröffentlicht ist, können die Spieler in die Bestenliste aufsteigen und als Reward TAMA gewinnen. Ein weiteres Highlight ist Augmented Reality (AR) App. Mit dieser kann man die Entwicklung seines Tamadoge Pets verfolgen – vom Welpen bis zum erwachsenen Tier.

Langfristig erfolgreicher als Axie Infinity

Tamadoge hat in Zukunft viel vor. Im Fokus steht dabei immer die Community. Denn vor allem ein Meme-Coin ist immer nur so stark, wie die Gemeinschaft, die hinter „ihrer“ Währung steht. Bestes Beispiel ist hier der Dogecoin mit seiner bärenstarken Community, an deren Spitze Dogefather Elon Musk steht. Beim Tamaverse steht, im Gegensatz zu Axie Infinity, nicht das Geldverdienen an erster Stelle, sondern der Spielspaß. Die Rewards sind eher ein nettes Beiwerk. Die Gamer sollen sich gerne im Tamaverse aufhalten und mit ihren Pets beschäftigen.

Die Fanbase des TAMA und des Tamaverse ist groß. Somit ist es kaum verwunderlich, dass dem Coin ein durchaus beeindruckender Kurssprung gelungen ist. Momentan liegt der Kurs des Tokens bei 0,01838 US-Dollar. Das AllTime High lag im vergangenen Jahr bei 0,196 US-Dollar. Potenzial ist also da. Spätestens wenn die nächsten beiden Arcade Games gelauncht werden, ist der nächste große Kurssprung drin.

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2023

