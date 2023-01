Ethereum Kurs Prognose: ETH überraschend schwach, fällt 6% – beginnt ein Abwärtstrend?

Ethereum hat eine Abwärtskorrektur unter 1.600 Dollar begonnen. ETH ist um mehr als 6% gefallen, Analysten rechnen mit einem Rückgang auf knapp über 1.400 Dollar.

#Ethereum can have some response and bounce here on the markets, but probably we'll be looking at mid $1400's for a real bounce.

Corrections are fine. pic.twitter.com/faBEGJKlnN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 25, 2023