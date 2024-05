TG.Casino schließt Partnerschaft mit AC Milan

Das innovative Krypto-Casino TG.Casino, das auf der beliebten Messaging-Plattform Telegram basiert, hat kürzlich eine bedeutende Partnerschaft mit dem italienischen Fußballgiganten AC Milan bekannt gegeben. Diese Kooperation macht TG.Casino zum offiziellen regionalen iGaming-Partner der Rossoneri in Europa.

⚽️ TG Casino x AC Milan ⚽️

TG Casino is proud to formally announce our new partnership with AC Milan @acmilan

Joining them as their iGaming partner in Europe.

Players at TG Casino will soon be able to win money can’t buy AC Milan experiences and merchandise!… pic.twitter.com/wPDsM03Td4

— TG Casino (@TGCasino_) May 6, 2024