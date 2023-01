Krypto-Roundup: Cardano (ADA) Netzwerk erholt sich – Solana (SOL) erreicht das Vierfache im Open Interest – Snowfall Protocol verzeichnet Preisanstieg

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Krypto-Roundup: Das Cardano (ADA) Netzwerk erholt sich nach einem kurzen Ausfall, der durch eine „vorübergehende Anomalie“ ausgelöst wurde, Solana (SOL) erreicht das Vierfache im Open Interest , Snowfall Protocol (SNW) verzeichnet einen massiven Preisanstieg von 500 % in einem Monat

Das Jahr 2023 hat mehrere positive Veränderungen für den Kryptoraum gebracht. Viele Kryptowährungen, die im Jahr 2022 deutlich gefallen sind, haben deutliche Anzeichen einer Verbesserung gezeigt. Andererseits haben kürzlich auf den Markt gebrachte Kryptowährungen wie das Snowfall Protocol (SNW) etablierte Token wie Cardano (ADA) und Solana (SOL) übertroffen. Warum also hat das Snowfall Protocol massives Marktinteresse geweckt? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie wir die neuesten Updates von Cardano (ADA), Solana (SOL) und Snowfall Protocol (SNW) besprechen.

Cardano (ADA) Kurs bewegt sich 65 % negativ

Diese Woche traf eine „Anomalie“ Cardano (ADA) und schaltete etwa die Hälfte der Knoten des Netzwerks aus. Der Ausfall, nach Cardano (ADA) Schöpfer, Rick McCracken, führte zu Transaktionsverzögerungen und eine kurze Zeit des Ausfalls. Nach dem Ausfall am Wochenende, bei dem die Hälfte der Relay- und Blockgenerierungsknoten des Netzwerks vom Netz genommen wurde, ging das Cardano (ADA)-System ziemlich schnell wieder online. Hoskinson, der Gründer von Cardano (ADA), kommentierte das Ereignis mit den Worten, dass der Vorfall den wahren Wert von „Selbstheilung“ und „wirklich dezentralen Netzwerken“ beweise. Außerdem erwähnte er, dass Cardano (ADA) seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt hat, indem es trotz vorübergehender Knotenstillstände normal weiterlief. An der Preisfront kostet Cardano (ADA) derzeit 0,38 USD. Der Knotenausfall könnte sich auf Cardano ausgewirkt haben, da ADA immer noch 87,88 % unter seinem Allzeithoch von 3,10 USD liegt und derzeit auf einem Niveau gehandelt wird, das 65 % niedriger ist als zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr.

Solana (SOL) könnte durch einen Anstieg der offenen Positionen fallen

Das offene Interesse am Markt deutet darauf hin, dass Solana (SOL) stetig an Tiefe und Liquidität auf dem Markt gewonnen hat, nachdem sie im Jahr 2022 eine der am besten handelbaren Kryptowährungen war. Vor kurzem wurde ein Anstieg von mehr als 300 % in der Gesamtzahl der offenen Positionen von Solana (SOL) auf dem Markt beobachtet. Dieser Indikator, über den zwar viel gesprochen wird, könnte für Solana (SOL) nicht so positiv sein, wie man glauben könnte. Die Inhaber von Solana (SOL) haben sich letztes Jahr, als der FTX-Zusammenbruch eintrat, dafür entschieden, ihre Anteile nicht sofort zu verkaufen.

Stattdessen zogen sie es vor, auf bessere Zeiten zu warten, vermutlich, weil sie keine Verluste durch die erheblich niedrigen Solana (SOL)-Preise erleiden wollten. Nachdem der Markt die Talsohle erreicht hatte und die Vermögenswerte wieder zu steigen begonnen hatten, zog Solana (SOL) nach und bescherte den Anlegern gesunde Renditen. Das offene Interesse an Solana (SOL) erreichte Allzeithochs, als der Trend an Fahrt gewann und die Anleger schrittweise Long-Positionen aufbauten. Experten sind sich jedoch einig, dass ein Anstieg der Zahl der Long-Positionen auf dem Markt zu einem Preisrückgang führen kann, wenn sich die derzeitigen Inhaber von Solana (SOL) dazu entschließen, ihre Positionen aufzulösen, um sich gegen mögliche zukünftige Verluste abzusichern. Daher sollten Anleger vorsichtig bleiben, bevor sie in Solana (SOL) investieren.

Investoren beeilen sich, Snowfall Protocol (SNW) zu kaufen

Das Ziel des Snowfall Protocol (SNW) ist es, Benutzern die sichere Teilnahme an Defi-Ökosystemen zu erleichtern. Aufgrund der Fähigkeit des Snowfall Protocol (SNW), effizient über zahlreiche Ketten hinweg zu kommunizieren, wird diese Plattform ihren Benutzern über eine einheitliche Schnittstelle Zugriff auf eine Vielzahl von Protokollen geben. Mit dem Snowfall Protocol (SNW) können Benutzer Cross-Chain-Transaktionen durchführen, ohne dass Plattformen von Drittanbietern erforderlich sind, die hohe Kosten verursachen können. Derzeit befindet sich Snowfall Protocol (SNW) in der Vorverkaufsphase und endet in Kürze in der ersten Februarwoche.

Snowfall Protocol (SNW) ist für einen geringen Preis von 0,191 USD erhältlich, mit der Möglichkeit, Anlegern vor dem Verkauf beträchtliche Renditen zu liefern. Experten sagen voraus, dass der Preis des Snowfall Protocol (SNW) den größten Teil des Jahres in einem Aufwärtstrend weiter steigen wird, wobei einige Preissteigerungen von bis zu 5000 % in den nächsten Monaten vorhersagen. Daher beeilen sich Investoren, Snowfall Protocol (SNW)-Token in die Hände zu bekommen, bevor der Vorverkauf endet, zumal weniger als 10 % der Token noch im Verkauf sind.

Mehr Informationen über das Snowfall Protocol Steigen Sie ein, solange Sie noch können, und investieren Sie in das Snowfall Protocol (SNW) Vorverkauf: https://presale.snowfallprotocol.io

Website: https://snowfallprotocol.io

Telegramm: https://t.me/snowfallcoin

Twitter: https://twitter.com/snowfallcoin

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023

