Krypto News: Ripple vs SEC: Steht die Entscheidung kurz bevor?

Er ist fast schon legendär und wird früher oder später bestimmt in die Kryptogeschichte eingehen: der Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple. Das Kryptounternehmen hat sich für die Behörde zu so etwas wie dem „Endgegner“ entwickelt. Bereits seit dem Jahr 2020 beharken sich die Behörde und das Kryptounternehmen vor Gericht. Bereits im Juli vergangenen Jahres errang Ripple einen wichtigen Teilsieg gegen die SEC. Eine Richterin stellte fest, dass der XRP, der native Token des Unternehmens, kein Wertpapier ist, zumindest im Geschäft mit Privatanlegern. Bei dem Geschäft mit institutionellen Investoren sieht das allerdings anders aus – und genau hierum geht es in dem immer noch laufenden Prozess.

Die Behörde hat jetzt einen Schriftsatz bei Gericht zu möglichen Rechtsmitteln eingereicht. Dieser wurde allerdings im Vorfeld versiegelt. Der Schriftsatz beinhaltet auch, welche möglichen Strafen Ripple erwarten könnte, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die SEC beweisen kann, dass der XRP ein Wertpapier ist, wenn der Coin mit institutionellen Investoren gehandelt wird.

Die SEC fordert von Ripple eine Strafzahlung in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar. Das Sehen Brad Garlinghouse (CEO von Ripple) und Stuart Alderoty (Anwalt von Ripple) jedoch gar nicht ein. Das Unternehmen ist bereit, eine Strafe von maximal 10 Millionen US-Dollar zu zahlen. Mit dieser Einreichung war, welch Überraschung, die Behörde natürlich nicht einverstanden. Ripple habe nicht ausführlich genug dargelegt, wie eine solch „minimale“ Strafe die (angeblichen) Verstöße ausreichend bestraft und andere damit zukünftig davon abgehalten werden sollen, ebenfalls „Wertpapiere“, ohne das notwendige Registrierungsverfahren in Umlauf zu bringen.

Feels apropos that we file our response on the same day that 2 SEC lawyers “resign” for their (mis)conduct in the Debt Box case…

The US will be picking up the pieces of the agency’s disastrous policies long after Gensler is gone. https://t.co/vQMHKG5kbW

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) April 23, 2024