Krypto News: Ethereum Wale auf Einkaufstour – Großinvestoren stocken ihre Coinbestände auf

Ethereum ist seit Jahren die unangefochtene Nummer zwei im Kryptouniversum und befindet sich vermutlich schon ungefähr genauso lang in „Lauerstellung“, um dem Bitcoin doch noch irgendwann den Thron streitig zu machen – auch wenn der Kurs momentan etwas ganz anderes sagt. Mit dem aktuellen Kurs von rund 2.900 US-Dollar ist Ethereum nämlich weit entfernt vom AllTime High im November 2021, das damals bei knapp 4.900 US-Dollar lag. In den letzten 24 Stunden ging der ETH Kurs um rund 4,6 % zurück und auf Wochensicht sogar um 5,3 %. Einige Wale haben den aktuellen Kurs allerdings genutzt, um Coins nachzukaufen (Buy the Dip).

Erst vor kurzem hat ein Ethereum-Wal-Investor für mächtig Aufsehen gesorgt, nachdem er ETH im Wert von 18 Millionen US-Dollar von Binance abgezogen hat. Das war aber noch nicht alles. Laut Lookonchain wandelte dieser Wal die gekauften Token in stETH um, die er dann bei Aave hinterlegte. Damit konnte er sich dann Stablecoins im Wert von 29 Millionen US-Dollar leihen, mit denen er dann wieder auf Einkaufstour ging und, man ahnt es schon, wieder Ethereum kaufte. Das Manöver dieses Wals unterstreicht die Bedeutung von DeFi im Kryptouniversum und welches Potenzial Ethereum darin hat.

A whale who is long $ETH withdrew 6,030 $ETH($18.09M) from #Binance again 20 minutes ago.

This whale has accumulated 10,758 $ETH($32.14M) from #Binance since May 2.

He swapped $ETH to $stETH and deposited it into #Aave, then borrowed $28.5M stablecoins from #Aave to buy more… pic.twitter.com/tbtXLDbvua

— Lookonchain (@lookonchain) May 9, 2024