Solana Kurs Prognose: Überholt der SOL-Token jetzt BNB und Ethereum?

Nachdem der Krypto-Markt in den letzten Wochen einige Kurskorrekturen durchlaufen musste, konnte er sich nun wieder über einige Zuflüsse erfreuen. Gerade Solana (SOL) scheint aktuell besonders gefragt zu sein, kann das Blockchain-Netzwerk doch in einigen wichtigen Aspekten sogar die BNB Chain und Ethereum (ETH) hinter sich lassen.

Kein Wunder, dass sich immer mehr Anleger die Frage stellen, wie weit der Solana Kurs jetzt steigen kann und ob die Marktkapitalisierung jetzt auf ein bisher noch nicht erreichtes Niveau steigen wird. Einer der wichtigsten Faktoren in diesem “Kampf der Kryptowährungen”: Der Solana-Meme-Coins können das Interesse an der Solana-Blockchain weiterhin auf einem hohen Niveau halten.

Zeigt sich Solana stärker als Ethereum?

Auf Grund der Tatsache, dass das Solana-Netzwerk in den vergangenen Wochen und Monaten immer stärker genutzt wurde und sogar zeitweise komplett überlastet war, stiegen auch die Gebühren merklich an, wovon vor allem die Validierer im Netzwerk profitieren konnten. Diese Tatsache sorgte dafür, dass einige der Validierer aus dem Ethereum-Netzwerk abwanderten. So galt die Ethereum-Blockchain lange Zeit als der dominierende Klassenprimus im Bereich der Smart-Contract-Plattformen, doch nun scheint diese Dominanz langsam zu schwinden.

Dafür spricht unter anderem die Tatsache, dass die Anzahl der täglichen aktiven Adressen im Ethereum-Netzwerk im vergangenen Monat merklich zurückgegangen ist (siehe Bild unten). Dabei wurde zuletzt ein Höhepunkt am 20. März erreicht, doch seitdem gibt es einen klaren Abwärtstrend in diesem Bereich. Alleine im letzten Monat ist die Anzahl der aktiven Adressen um über 3 % gesunken, während die durchschnittlichen Einnahmen des Netzwerks sogar um über 80 % reduziert wurden.

Solana konnte im Vergleich zu Ethereum stark aufholen. So lag der Marktanteil der Solana-Blockchain im Januar noch bei 8,7 % und im Februar bei 9,6 %, stieg dann jedoch bereits im März auf satte 21,3 % an. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass der Krypto-Markt aktuell einen immer stärkeren Fokus auf Solana legt, was nicht zuletzt auch auf das große Interesse an den verschiedenen Solana-Meme-Coins zurückzuführen ist. So konnten in den vergangenen Monaten Krypto-Token wie BONK, Dogwifhat (WIF) oder BOOK OF MEME (BOME) unglaublich starke Kursgewinne verzeichnen und teilweise vierstellige Prozentzahlen an Zuflüssen erhalten.

Solana oder BNB – ein Kampf der Giganten?

Derzeit befindet sich der BNB-Token mit einer Marktkapitalisierung von fast 88 Milliarden US-Dollar unangefochten auf Platz 4 der größten Kryptowährungen. Direkt dahinter folgt Solana, allerdings derzeit “nur” mit einer Marktkapitalisierung von über 69,4 Milliarden US-Dollar. Allerdings darf in diesem Vergleich nicht vergessen werden, dass das Solana-Netzwerk noch vor einem Jahr als “tot” galt, nachdem der Preis des SOL-Tokens seit November 2022 zeitweise sogar unter die Marke von 10 US-Dollar gefallen war. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt Solana bei immerhin 154,60 US-Dollar und konnte erst vor wenigen Wochen sogar die Marke von 200 US-Dollar überschreiten.

Allerdings kann Solana derzeit wesentlich schneller wachsen als der BNB-Token. So verzeichnete Solana alleine in der letzten Woche ein Plus von 12,83 %, während BNB immerhin um 6,30 % steigen konnte. Allerdings steht und fällt Solana im Augenblick mit dem Interesse an den verschiedenen Meme-Token. Lässt das Interesse nach – und damit auch die Aktivität im Solana-Netzwerk -, so spiegelt sich das schnell im SOL-Preis wider. Viele Krypto-Experten gehen allerdings davon aus, dass der Meme-Coin-Hype in den kommenden Wochen wieder an Fahrt aufnehmen wird, was dann auch den SOL-Token in ungeahnte Höhen katapultieren könnte – vielleicht sogar am BNB-Token vorbei auf den vierten Platz im Ranking der Kryptowährungen.

Gerade deshalb könnte es durchaus sinnvoll sein, schon jetzt nach einem neuen Meme-Coin zu suchen, der in den kommenden Wochen und Monaten preislich betrachtet explodieren könnte.

Dogeverse: Ein Meme-Coin für Solana, Ethereum und BNB?

Unterschiedliche Meme-Coins gibt es viele, doch keine der Spaßwährungen schafft es bisher, auf gleich sechs verschiedenen Blockchain-Netzwerken eingesetzt zu werden. Genau dies bietet nun allerdings Dogeverse ($DOGEVERSE) an – und noch mehr. Denn bei Dogeverse handelt es sich um den ersten “Chain-reisenden Doge der Welt”, der nicht nur auf Solana, Ethereum und der BNB Chain genutzt werden kann, sondern auch auf Base, Avalanche und Polygon. Damit sind alle großen und populären Blockchain-Netzwerke nutzbar, was eine besonders hohe Flexibilität für Anleger bietet. So können sich die Investoren die Meme-Blockchain heraussuchen, die den eigenen Wünschen bezüglich Kosten und/oder Geschwindigkeit am besten entspricht.

Im Augenblick befindet sich Dogeverse in der letzten Phase des Presales, weshalb der $DOGEVERSE-Token auch noch zum fixen Preis von 0,00031 US-Dollar angeboten wird. Doch schon bald findet der offizielle Launch und eine Listung auf dezentralen Kryptobörsen (DEX) statt, woraufhin der Preis besonders schnell ansteigen könnte. Bereits jetzt wurden nämlich über 13 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt, was auf ein reges Interesse an dem Projekt hinweist.

Dies dürfte unter anderem auf das bereits etablierte Staking-Programm zurückzuführen sein, das derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 68 % anbietet. Hier wurden sogar über 23 Milliarden $DOGERVERSE-Token angelegt. Grund genug, um sich näher mit dem Projekt zu beschäftigen und zu investieren, bevor der offizielle Launch stattgefunden hat.

Erfahre alles zum $DOGEVERSE Token

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2024

