Ripple Kurs Prognose: Bullishe Signale – Wale steigen ein! XRP20 hingegen ist ausverkauft – so geht’s jetzt weiter

Bullishe Signale bei XRP und XRP20! Der Ripple-Kurs sieht sich aktuell zwar enorm unter Druck. Wale nutzen die Flaute allerdings für eine Shopping-Tour – und akkumulieren XRP wie wild. XRP20 hingegen ist ausverkauft: Der Presale ging mit einem Paukenschlag zu Ende, nun blicken interessierte Anleger auf das kommende Börsenlisting der „zweiten Version von XRP“. Was sollte man jetzt wissen?

-4,10% innerhalb der letzten 24 Stunden, -6,56% innerhalb der letzten Woche – beim Blick auf die Charts lässt man kaum erahnen, was sich hinter den Kulissen bei Ripples XRP derzeit so entwickelt. Vermögende Anleger, sogenannte Wale, setzen nämlich bereits das gesamte Jahr über auf den Token – und kaufen XRP! Ungeachtet der kurzfristigen Preisschwankungen scheinen diese institutionellen Anleger also etwas von Ripples XRP zu erwarten. Wer nun auch investieren möchte: Ripple kaufen mit PayPal wird gern genommen.

Das betont Top-Analyst James Butterfill, Head of Research bei CoinShares. Im Interview mit Scott Melker, besser bekannt als „Wolf of All Streets“, erklärt der Krypto-Stratege über Ripples XRP:

Abgesehen von ein paar Wochen mit Abflüssen hätte es in diesem Jahr jede Woche Zuflüsse bei XRP gegeben. Butterfill:

Es zeige sich einfach, dass Investoren auf XRP setzen, sobald Klarheit über die Regulierung herrscht:

Butterfill spricht aus, was viele denken: Regulierung, also ein verbindliches Regelwerk fürs Investieren in Kryptowährungen, ist für vermögende Anleger eine Grundvoraussetzung. Das Problem bei Ripples XRP: Der Herausgeber des Assets, Ripple Labs, wird aktuell von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC verklagt.

Die SEC wirft Ripple vor, unregistrierte Wertpapiere im Wert von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar verkauft zu haben. Die SEC argumentiert: XRP sei ein Wertpapier, das den Regeln und Vorschriften der Behörde unterliegt. Ripple bestreitet das allerdings und behauptet: XRP ist ein Zahlungsmittel, das nicht als Wertpapier eingestuft werden kann.

Die Klage der SEC ist gefährlich für XRP, weil sie die Zukunft und Legitimität der Kryptowährung in Frage stellt. Wenn die SEC gewinnt, könnte das bedeuten, dass XRP als illegaler Vermögenswert angesehen wird, der nicht mehr an Börsen getradet oder von Dienstleistern akzeptiert werden kann.

Das wiederum könnte den Wert und die Nachfrage nach XRP drastisch reduzieren. Außerdem könnte die SEC Ripple zu hohen Strafen und Schadenersatz verurteilen, die die finanzielle Situation des Unternehmens gefährden könnten. Die Klage der SEC hat bereits zu einem starken Kursverlust von XRP geführt, der sich weiter verschlimmern könnte, je nachdem, wie der Rechtsstreit ausgeht.

Hier findest du die vollständige XRP-Prognose von James Butterfill (auf englisch).

Tipp: Wer sich für eine Investition in günstige Kryptowährungen mit potenziell bullisher Perspektive interessiert, könnte auch einen Blick auf XRP20 werfen, die „zweite Version von XRP“. Das Projekt möchte Anlegern den Kauf einer Kryptowährung im Niedrigpreissegment ermöglichen, hat hierfür einen erfolgreichen Presale lanciert. Der ging gerade erfolgreich zu Ende, nun steht das Projekt kurz vor seinem ersten Listing an der Kryptobörse Uniswap.

