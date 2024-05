WienerAI ICO: Rekordverdächtige 1,8 Millionen US-Dollar trotz Marktkorrektur eingesammelt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Momentan entwickelt sich der Kryptomarkt vermutlich nicht ganz so, wie es sich die Trader und Anleger nach dem Bitcoin Halving erwartet hatten. Kurz zusammengefasst könnte man die derzeitige Marktsituation so umschreiben: wolkig mit Aussicht auf Kursschwankungen.

Der Kryptomarkt ist bekannt für seine extreme Volatilität und die letzten Wochen waren (leider) keine Ausnahme. Kurzfristige Erholungen wechseln sich mit längeren Konsolidierungsphasen ab. Während einige Kryptowährungen sich redlich bemühten, sich zu behaupten, erlebten andere eine deutliche Korrektur, teilweise sogar im zweistelligen Bereich. Relativ unbeeindruckt davon hat sich allerdings ein Coin gezeigt, dessen ICO erst vor kurzem gestartet ist: WienerAI. Trotz der momentanen Marktkorrektur hat der Altcoin sensationelle 1,8 Millionen US-Dollar im PreSale eingesammelt.

WienerAI ICO: Der Meme-Coin mit KI und Hintergrundstory

WienerAI ist weit mehr als nur der nächste Meme-Coin mit Hundethema. Er kombiniert die aufstrebende Technologie der Künstlichen Intelligenz mit dem viralen Potenzial von Meme-Coins. Der Erfolg des ICOs ist der Beweis für das enorme Interesse der Investoren an dieser innovativen Plattform. Der kleine Wiener hat, genau wie sein Vorgänger Scotty the AI, der nachtschwarze Terrier, der das Kryptouniversum auf der Suche nach Bedrohungen durchstreift, eine komplett ausgearbeitete Hintergrundgeschichte. Der sympathische Hund (in manchen englischsprachigen Ländern heißt die Hunderasse Dackel Wiener Dog oder Sausage Dog) wurde in einem Labor in New Silicon Valley im Jahr 2132 geboren und er sollte eigentlich der perfekte KI-Hund Hybrid werden. Beim Splice Vorgang naschte allerdings sein Vater und Erschaffer, ein Wissenschaftler, den alle nur den Architekten nenen, ein Wiener Würstchen. Irgendwie geriet diese Komponente mit in die DNA und heraus kam WienerAI, der vom Architketen aber trotzdem heiß und innig geliebt wird.

Die Plattform ist der Beweis dafür, dass echte Innovation und überzeugende Technologie auch in turbulenten Marktphasen lohnen. Mit seinem originellen Ansatz für KI-gestützten Kryptohandel (dazu gleich mehr) hat WienerAI das Potenzial, vielleicht sogar der Nächste 100x oder sogar 1000x Coin zu werden. Mit einem erfolgreichen ICO im Rücken und einer starken Community, der Sausage Army, die hinter dem Projekt steht, ist WienerAI vielleicht auf dem Weg dazu, einer der großen Player im Krypto-Ökosystem zu werden.

Hier geht es zu Wiener AI

Die Funktionalität von WienerAI

Eine der herausragenden Eigenschaften von WienerAI ist seine benutzerfreundliche KI-Schnittstelle, die es selbst unerfahrenen Anlegern ermöglicht, von den Vorteilen des Kryptohandels zu profitieren. Dafür muss man dem Trading Bot nur eine Frage zur Wunschinvestititon stellen. WienerAI durchforstet mit seiner Spürnase das Kryptouniversum nach vielversprechenden Coins und bietet seinen Nutzern umfassende Analysen sowie die besten Handelskurse auf dezentralen Börsen. Anschließend können die Nutzer die nahtlose und sichere Swap Funktion der Plattform nutzen.

Der Weg zum Erfolg: WienerAI kaufen und staken

Interessierte Investoren haben jetzt noch die Möglichkeit, sich am PreSale von WienerAI zu beteiligen und können so von attraktiven Preisen zu profitieren. Aktuell kostet ein WAI, der native Token der Plattform, 0,000707 US-Dollar. Als ERC-20 Token bietet WienerAI außerdem eine Stakingfunktion, wodurch die Early Bird Investoren bereits vor dem offiziellen Start von potenziellen Erträgen profitieren können. Denn die gekauften Token können schon vor dem offiziellen Start an den Börsen in den Staking Contract eingezahlt werden. Bisher wurden 1,9 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 541 %.

Hier geht es zu Wiener AI

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.