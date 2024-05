Binance Coin konnte $600 nicht halten, Rebel Satoshi ($RECQ) Presale ist in Reichweite für einen 500%igen Aufschwung beim Start

TLDR

Während der Kryptowährungsmarkt seine dynamische Reise fortsetzt, sind alle Augen auf Binance Coin (BNB) gerichtet, da er einen kritischen Test an der 600-Dollar-Marke durchläuft, was zu Spekulationen über seinen potenziellen Kursverlauf führt. In der Zwischenzeit steigt die Vorfreude auf den bevorstehenden Start von Rebel Satoshi‘s $RECQ, dessen Vorverkaufszahlen einen vielversprechenden Aufschwung von 500% versprechen.

Welches dieser beiden Projekte ist das beste DeFi-Projekt, in das man investieren sollte? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Ein Beitrag, der in der zweiten Märzwoche 2024 veröffentlicht wurde, enthüllte, dass die BNB Smart Chain (BSC) eine bedeutende Verbesserung mit dem Namen “BEP 336” einführen wird. Inspiriert von Ethereums EIP 4844, zielt dieses Upgrade darauf ab, die Datenspeicherung und -verarbeitung auf Binance Coin zu rationalisieren, um die Transaktionskosten zu senken und die Netzwerkeffizienz deutlich zu verbessern.

Als Reaktion auf diese Nachricht fiel Binance Coin von 630,56 $ auf 592,14 $, was einen BNB-Rückgang von 6,09 % bedeutet. Kann sich Binance Coin erholen und wieder an der 600-Dollar-Marke handeln? Experten gehen davon aus, dass BNB bis Ende des Jahres 978,64 $ erreichen wird, was einen Anstieg von 65,27 % gegenüber dem BNB-Münzpreis von 592,14 $ bedeutet.

Zugegeben, dies ist eine vielversprechende Vorhersage für Binance Coin, aber die meisten Investoren würden nicht übersehen, dass BNB derzeit bärisch ist. Dies könnte ihn auch als einen der besten Altcoins disqualifizieren, in den man investieren kann.

Jetzt zum Rebel Satoshi Vorverkauf

Obwohl es im Bereich der digitalen Vermögenswerte viele Meme-Coins gibt, tritt Rebel Satoshi mit einem ebenso einzigartigen wie ambitionierten Dual-Token-Ökosystem ins Rampenlicht. Das Setup von $RBLZ und $RECQ verspricht, die Finanzszene aufzurütteln und signalisiert das unerschütterliche Engagement von Rebel Satoshi, die digitale Währungslandschaft zu revolutionieren. Als Champion der dezentralen Kryptowelt bereitet sich Rebel Satoshi darauf vor, die Ränge zu stürmen und seinen Platz in der Krypto-Elite zu behaupten.

