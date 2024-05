Experte vergleicht Milei Moneda mit FLOKI und BONK und glaubt, dass der Vorverkauf von $MEDA zu 50-fachen Gewinnen führen könnte

TLDR

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen stechen drei Kandidaten hervor: FLOKI, BONK und Milei Moneda ($MEDA). Jeder dieser Meme-Münzen bietet einzigartige Merkmale und Möglichkeiten, die sie zu einer überzeugenden Wahl für Investoren machen, die von der Dynamik des Marktes profitieren wollen. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!

Der FlokiFi Locker von Floki Inu gewinnt mit einer bedeutenden neuen Partnerschaft an Fahrt, da YakDAO die Plattform zum Sperren von YAKS-Token gewählt hat.

Diese Zusammenarbeit unterstreicht den wachsenden Ruf von FLOKIs Token-Locking-Service innerhalb des dezentralen Finanzsektors (DeFi). Die Ankündigung, die über den offiziellen X-Account von Floki Inu erfolgte, unterstreicht die potenziellen Vorteile dieses Schrittes für beide Parteien.

With a substantial lock of $2.23M+, YakDAO joins the ranks of projects leveraging #Floki's revolutionary token locker, #FlokiFi Locker! 🔒

The total locked value on @FlokiFi Locker has now soared to over $138 million, showcasing the widespread adoption of our DeFi locker… https://t.co/eFTuolRzU2 pic.twitter.com/f7SiJY6M1U

— FLOKI (@RealFlokiInu) May 6, 2024