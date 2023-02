Solana ist die leistungsstärkste Kryptowährung des Jahres 2023, aber Metropoly wird sie schlagen

Solana hat bisher ein gutes Jahr hinter sich. Obwohl er 92,04 % unter seinem Ende 2021 verzeichneten Allzeithoch von 260,06 USD liegt, hat der Token die Anleger im Jahr 2023 mit kleinen Überraschungen erfreut. Zu Beginn des Jahres lag er bei 9,96 USD, jetzt liegt er mit dem Stand vom 28.02.2023 bei rund 22,16 USD.

Die langfristigen Prognosen für SOL bleiben jedoch trübe. Angesichts des Zusammenbruchs von FTX und der mangelnden Integration in das Netz haben die SOL-Anleger wenig zu erwarten. Ob SOL seinen Kurssprung beibehalten wird, ist ebenfalls fraglich. Weitere Blockchains tauchen in diesem Bereich auf, die schneller und effizienter sind. Aptos, Casper und Optimism sind gute Beispiele dafür. Für SOL-Anleger könnte es an der Zeit sein, sich nach etwas Handfesterem umzusehen – wie Metropoly.

Warum Metropoly? Es ist der weltweit erste NFT-Marktplatz, der durch reale Immobilien gestützt wird. Daher ist der Wert der NFTs und METRO-Token weitgehend immun gegen das Auf und Ab des Kryptomarktes. Führende Branchenpublikationen haben Metropoly-Assets als eine der besten Absicherungen gegen die Inflation in diesem Jahr bezeichnet. Die Metropoly-Community ist nicht auf die Krypto-Welt beschränkt. Jeder, der in Immobilien investieren möchte, ist willkommen, sich dem Projekt anzuschließen. Das unterstreicht auch die Massenattraktivität des Tokens.

Werfen wir einen genaueren Blick auf Metropoly und verstehen, wie seine realen Anwendungsfälle ihm einen Vorteil gegenüber beliebten Kryptomünzen und Token verschaffen.

Wenn Sie in der Vergangenheit versucht haben, eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie wissen, dass der traditionelle Immobilienmarkt eine Überholung braucht. Das System ist lächerlich langsam, teuer und überfüllt mit Zwischenhändlern. Es dauert zwischen zwei Monaten und einem Jahr, um eine Immobilie zu handeln.

Andererseits ist es aber auch eine der besten Investitionen, die es gibt. Ein Dach über dem Kopf ist ein Grundbedürfnis. Ob wir nun schlafen, arbeiten, uns unterhalten oder Urlaub machen, es ist schön, ein Dach über dem Kopf zu haben. Mit der steigenden Bevölkerungszahl werden Grundstücke und Gebäude schnell belegt. Mietobjekte sind nicht mehr auf Wohnungen beschränkt. Das dank Instagram und TikTok wiedererwachte Interesse am Tourismus hat die Nachfrage nach Ferienhäusern in die Höhe schnellen lassen. Passive Einkünfte aus Immobilien sind kaum zu vernachlässigen.

Immobilien sollten für alle zugänglich sein, nicht nur für die Reichen. Jeder sollte die Möglichkeit haben, seine Ersparnisse in etwas Verlässliches wie Immobilien zu investieren. Andernfalls wird dies die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit noch verschärfen. An dieser Stelle setzt Metropoly an. Die NFT-Plattform vereinfacht und dezentralisiert den globalen Immobilienmarkt mit Hilfe der dezentralisierten, unveränderlichen Natur der Blockchain-Technologie.

Da NFTs es ermöglichen, das Eigentum an Immobilien und deren Übertragung ohne ein Netz von Mittelsmännern zu verfolgen, werden die Kosten und der Zeitaufwand für den Immobilienhandel erheblich gesenkt. Es ermöglicht Hunderten von Menschen, sich zusammenzuschließen und eine Immobilie zu besitzen, ohne sich mit endlosen Unterlagen herumschlagen zu müssen.

Besuchen Sie Metropoly

Metropoly prägt NFTs, die mit handverlesenen Immobilien aus aller Welt unterlegt sind. Da es für eine einzelne Person zu kostspielig wäre, diese NFTs zu besitzen, werden sie in Teil-NFTs aufgeteilt und für nur 100 Dollar auf dem Metropoly NFT-Marktplatz verkauft. Um zu verstehen, wie die Plattform funktioniert, besuchen Sie das Metropoly Beta Dashboard, das jetzt live ist.

Hier sind die wichtigsten Vorteile von Immobilienbesitz mit Metropoly.

Erstens ist es mit einer Wertsteigerung und einem passiven Einkommen verbunden, genau wie bei einer echten Immobilie. Die Plattform verteilt die Mieteinnahmen aus der Immobilie unter den NFT-Anteilseignern. Und Sie können die Immobilien-NFTs jederzeit auf dem Marktplatz weiterverkaufen, wenn Sie wollen. Die Liquidität der Vermögenswerte ist im Vergleich zu herkömmlichen Vermögenswerten wesentlich höher. Wenn der Wert der zugrunde liegenden Immobilie steigt, steigt auch der Wert des NFTs.

Die fraktionierten NFTs sind bereits ab 100 USD erhältlich. So können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und das Risiko besser steuern. Da Sie gleichzeitig in mehrere Immobilien an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen Versorgungsleistungen investieren, wird Ihre Rentabilität verbessert. Die Diversifizierung schützt Ihr Portfolio vor Volatilität.

Es gibt noch mehr. Das Metropoly-Team mit Sitz in London, Dubai und Ontario kümmert sich um die Instandhaltung und die Suche nach Mietern. Sie verfügen über jahrelange Erfahrung in der Führung erfolgreicher internationaler Unternehmen, darunter sowohl institutionelle Immobilien- als auch Blockchain-Unternehmen.

Metropoly is the world's first Real Estate NFT marketplace backed by real world properties! 🏠

Our goal is to make real estate accessible and to provide a variety of NFTs across the globe 🌍

Be part of the change and join our pre-sale 👉 https://t.co/tpOwICvgol#nft #metropoly pic.twitter.com/qzcnR8hGAZ

— METROPOLY – PRE-SALE IS LIVE! 🔊 (@metropoly_io) February 27, 2023