Welche Kryptowährung wird explodieren? Die besten Kryptos am 21.09!

Die heutigen Marktdaten geben einen klaren Hinweis: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung hat einen leichten Rückgang erlebt, und dennoch hat das Handelsvolumen zugenommen. Das deutet darauf hin, dass der Markt eine kurze Atempause von der Rallye einlegt, die seit dem letzten Mittwoch anhält. Genauer gesagt, die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen steht nun bei beeindruckenden 1,07 Billionen US-Dollar. Das repräsentiert einen Rückgang von nur 0,70 % innerhalb eines Tages.

Während die Marktkapitalisierung gesunken ist, hat das gesamte Handelsvolumen auf dem Kryptomarkt einen anstieg von 1,04 % verzeichnet. Dies ergibt einen Gesamtwert von 28,08 Milliarden US-Dollar. Ein solches Wachstum des Handelsvolumens zeigt, dass die Aktivität im Kryptoraum zunimmt. Dies wiederum legt nahe, dass sowohl Händler als auch Anleger aktiv beteiligt sind.

Ein Blick auf den dezentralen Finanzsektor zeigt, dass er unaufhaltsam wächst. Sein 24-Stunden-Handelsvolumen beläuft sich auf 2,28 Milliarden US-Dollar, und das bildet 8,14 % des gesamten Kryptomarktvolumens. Interessanterweise machen Stablecoins einen erstaunlichen Anteil von 92,06 % des 24-Stunden-Handelsvolumens des gesamten Kryptomarktes aus, was 25,85 Milliarden US-Dollar entspricht.

Bitcoin bleibt an der Spitze mit einer Dominanzrate von 49,21 %. Das stellt einen minimalen Tagesanstieg von 0,03 % dar. Angesichts dieser Daten fragen sich viele: Welche Kryptowährung wird als nächste durchstarten?

Ein kurzer Abstecher zu den asiatischen Aktienmärkten zeigt, dass sie am Donnerstag von der Wall Street beeinflusst wurden. Es gab überwiegende Rückgänge, weil Anleger die jüngsten geldpolitischen Bemerkungen der US-Notenbank als Zeichen kommender Zinserhöhungen sahen. Für 2024 sind die Prognosen überdurchschnittlich gut, und die Aussagen der Fed suggerieren, dass das Wachstum stark bleibt, selbst mit höheren Zinsen.

Doch zurück zum Thema: Welche Kryptowährung wird boomen? Bleiben Sie dran, denn wir analysieren heute die vielversprechendsten Kryptowährungen.

Aus dem Epizentrum der GameStop-Saga hat sich ein revolutionäres Projekt namens Wall Street Memes (WSM) entwickelt. Dieses Projekt, das beeindruckend die Dynamik von Memes ausnutzt, stellt sich der traditionellen Finanzwelt entgegen. Es stellt sich die Frage: Können Memes wirklich das Finanzsystem verändern? WSM antwortet darauf mit einem klaren Ja. Das Hauptziel besteht darin, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen investieren. Es soll den Durchschnittsanleger in den Vordergrund stellen und dabei die Botschaft der finanziellen Einheit durch Humor und Originalität übermitteln.

Aber wie schafft WSM das? Die Basisphilosophie des Projekts baut auf der Idee auf, dass Memes tatsächlich die Kraft besitzen, unterschiedliche Welten zu verbinden, Menschenmassen zu mobilisieren und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dezentralisierung ist das Schlüsselwort, und WSM hat vor, eine Bewegung zu starten, in der Einzelpersonen die volle Kontrolle über ihre Finanzen zurückerhalten.

Ein Blick auf die Roadmap von WSM offenbart deren Ehrgeiz. Sie planen die Einführung eines sicheren Smart-Vertrags, wollen strategische Allianzen schmieden und arbeiten zudem an Börsenlistungen. Doch nicht nur das, sie legen auch großen Wert auf den Aufbau einer engagierten Gemeinschaft.

Für Interessierte gibt es derzeit die Möglichkeit, WSM-Token zu einem Preis von 0,0337 $ zu erwerben. Man kann diese Tokens entweder mit ETH, USDT oder sogar einer Kredit-/Debitkarte kaufen. Viele Mitglieder der Wall Street Memes Telegram-Community sind der Meinung, dass es sich auf lange Sicht lohnen könnte, jetzt bei diesem niedrigen Preis zuzuschlagen.

Das Zeitfenster für dieses Angebot ist jedoch eng. Der Vorverkauf wird am 25. September enden, und nur zwei Tage später, wird WSM auf bedeutenden Tier-1-Börsen starten. Das bedeutet, dass potenzielle Investoren nur noch wenige Tage Zeit haben, sich diese Chance nicht entgehen zu lassen. Wer jetzt investiert, könnte vielleicht schon bald von einem Preisanstieg profitieren.

Meme Kombat rückt in den Vordergrund, ein frisches und spannendes Phänomen im Bereich der Meme-Coins. Diese neuartige Spieleplattform bietet eine Fülle von Möglichkeiten für begeisterte Anhänger. Aber es geht hierbei nicht nur um einfache Wetten. Benutzer können sowohl aktiv wetten als auch passiv Einsätze platzieren und dabei interessante Belohnungen einheimsen. Der Vorverkauf von MK ist erst heute gestartet!

It’s time to prepare for Kombat 🥷 pic.twitter.com/SrrnD6kwjm

🚶Go to our site 🤝Join our Telegram 🫶Turn on notifications

The $MK presale is officially live!

Das Herzstück von Meme Kombat, bekannt als $MK, dient nicht bloß zum Kauf oder Handel. Stattdessen ermutigt die Plattform die Benutzer, ihre Tokens gezielt einzusetzen. Sie wetten auf spannende Schlachten und hoffen auf attraktive Gewinnchancen. Und für diejenigen, die nach etwas noch Aufregenderem suchen, organisieren wir spezielle, mit Spannung erwartete Großschlachten. Bei diesen Events können sich die Teilnehmer messen und dabei beeindruckende Preise abräumen.

Ein weiterer Blickfang von Meme Kombat ist seine beeindruckende Token-Struktur. Die sorgfältig geplante Tokenomics zeigt, dass 50 % des gesamten Token-Angebots für den MK-Vorverkauf vorgesehen sind. Dies ermöglicht es den Frühkäufern, sich aktiv an Meme Kombat zu beteiligen. Darüber hinaus fließen 30 % der Presale-Tokens in Staking und Belohnungen. Das Team hat sich entschieden, einen beträchtlichen Teil der Tokens zurückzuhalten, um das System optimal zu unterstützen und ein harmonisches Gleichgewicht zu gewährleisten. Zusätzlich reserviert man 10 % für die Kopplung mit einem Liquiditätspool an einer dezentralen Börse. Und schließlich werden die verbleibenden 10 % speziell für die Community und deren Belohnungen genutzt. Schließlich legt $MK großen Wert auf aktive Beteiligung und Community-Engagement, das durch packende Schlachten genährt wird.

Let us settle our differences in the ARENA $MK presale is live, and then we have Kombat pic.twitter.com/Q4d8ae2bwT

Some may be small but posses amazing power ⚡️

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht der Token für 1,667 US-Dollar zum Kauf bereit. Mit einem geplanten Hard Cap von 10 Millionen US-Dollar im Vorverkauf und dem hohen Potential dieses Meme-Coins, könnte er jedoch rasch vergriffen sein.

Bitcoin BSC verzeichnet im Krypto-Vorverkauf einen erstaunlichen Erfolg und hat bereits über 3,9 Millionen US-Dollar gesammelt. Es steht kurz davor, sein Soft-Cap-Ziel um 99% zu übertreffen. Dieser Erfolg liegt an den klaren Vorteilen gegenüber dem herkömmlichen Bitcoin (BTC). Während BTC auf der Bitcoin-Blockchain basiert, nutzt Bitcoin BSC die BNB Smart Chain von Binance. Diese Blockchain bietet eine außerordentliche Transaktionsgeschwindigkeit, die hundertmal schneller ist als bei BTC.

Diese Geschwindigkeit macht Bitcoin BSC ideal für den dezentralen Finanzsektor und den Handel. Zudem profitieren Investoren von geringeren Gebühren beim Versenden von Tokens. Das könnte Bitcoin BSC zur perfekten Lösung für tägliche Peer-to-Peer-Transaktionen machen, ein Ziel, das BTC bisher verfehlt hat.

🚀 A phenomenal milestone for #BitcoinBSC!

Exceeding the $3.6 million milestone!

Thanks to everyone who has shown their support!

Join the #Presale today and be a crucial part of the #Stake2Earn revolution! 🎉https://t.co/oM0YP8IlbV pic.twitter.com/0I5FWv816P

— Bitcoinbsc (@Bitcoinbsctoken) September 20, 2023