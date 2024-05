Toncoin steigt um 20 % – aber dieser Solana Meme-Coin sammelt über 450.000 US-Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Kryptomarkt zeigt sich im Moment wieder einmal von der unangenehm volatilen Seite. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging in den letzten 24 Stunden leicht um 0,10 % zurück, Ethereum schafft es einfach nicht, die Marke von 3.000 US-Dollar zu überspringen und Bitcoin hat sich momentan bei den 61.000 US-Dollar festgebissen. Auch Solana, Dogecoin und XRP mussten Verluste hinnehmen. Am stärksten traf es den DOGE mit einem Kursverlust von rund 9 %. Aber es gibt die berühmten Ausnahmen von der Regel. BNB konnte sich auf Wochensicht über einen leichten Kurszuwachs von 0,54 % freuen. Bei Toncoin (TON) sind es sogar knapp 20 %.

Toncoin – der „Telegram Coin“

Im Jahr 2018 wurde Toncoin als Layer-1 Blockchain ursprünglich von der Messaging-Plattform Telegram entwickelt, die das Projekt aber aufgab. Toncoin wurde daraufhin von der TON Foundation übernommen und von den Entwicklern in „The open Network“ umgetauft. Auch der TON hatte früher einen anderen Namen, der Coin hieß ursprünglich GRAM, sein Sinn und Zweck blieb aber erhalten. Der TON ist der native Token des Netzwerks. Toncoin ist vor allem durch seine schnellen Transaktionszeiten in der Kryptocommunity bekannt geworden. Im Jahr 2021 gelang es dem Netzwerk, 55.000 TPS (Transaktionen in der Sekunde) zu verarbeiten. Im Vergleich dazu: Bei Bitcoin kann es gerne auch mal 10 Minuten und länger dauern, bis eine Transaktion verarbeitet ist. Daran merkt man auch, dass der Fokus der Entwickler vor allem darauf liegt, ein Netzwerk zu bauen, das skalierbar und effizient ist. Ziel der Entwickler ist es, ein vollständiges Ökosystem zu schaffen, mit dezentralen Diensten, dezentraler Speicherung, einer Sofortzahlungsplattform sowie einem Domain-Name-System.

Toncoin (TON) Blockchain Breaks Record for World’s Fastest Network, Beating Solana, Polygon, Visa, and MasterCard https://t.co/lls3VPaWT2 — TON Coin (@toncoin) November 3, 2023

Ein Faktor, warum Toncoin so stark gestiegen ist, könnte das Notcoin Game sein, das am 16. Mai veröffentlicht werden soll. Dieses Game soll in der Telegram-App integriert werden. Die Nutzer können mit dem Chatbot interagieren und andere ebenfalls einladen, mitzuspielen. Bei dem Play-to-Earn Game, in dessen Mittelpunkt eine Goldmünze steht, können die Gamer den Notcoin-Token gewinnen. Bisher sin rund 34,5 Millionen Gamer am Mining-Prozess beteiligt. Das Notcoin Team plant, den neuen nativen NOT Token an die diese Gamer zu verteilen. Notcoin wiederum ist Bestandteil des Toncoin Netzwerks. Zudem ist Pantera Capital bei Toncoin miteingestiegen. Prognosen zufolge könnte der TON-Kurs im Mai um mehr als 20 % steigen, den Widerstand der 0,236-Fibonacci-Linie bei 7,17 US-Dollar testen und möglicherweise die 0,0-Fib-Linie bei etwa 8,77 US-Dollar erreichen. Im umgekehrten Fall könnten die Preise auf 6,19 US-Dollar und möglicherweise weiter auf 5,40 US-Dollar fallen, was mit der steigenden Trendlinie und der 0,5-Fib-Linie zusammenfällt.

Sealana sammelt 450.000 US-Dollar ein

Das ein Kryptoprojekt nicht immer eine Fancy-Utility haben musss, haben der Pepe-Coin aus dem Ethereum Universum (+28.187 % seit Launch im April 2023), Dogwifhat (+ 4.476 % seit dem AllTime Low im Januar 2024), Cat in a Dogs World (+ 344 % seit dem Launch im März) oder Popcat (+ 12.914 % seit dem AllTime Low im Januar 2024). Dieser Reihe von erfolgreichen Meme-Coins möchte sich der neue Solana Meme-Coin Sealana gerne anschließen und man kann durchaus sagen, die Anzeichen sind da. Dem neuen Solana Meme-Coin gelang es, innerhalb von kürzester Zeit, rund 450.000 US-Dollar Raising Capital in SOL zu generieren. Genau wie bei MEW, WIF, POPCAT oder PEPE ist die Utility zwar eher überschaubar, das Upselling Potenzial allerdings immens. Denkbar wäre beispielsweise ein Play-to-Earn Game wie bei Notcoin. Denn Sealana ist eine Hommage an den Fat Gamer Guy Jenkins aus der Kultserie Southpark der in der legendären World of Warcraft Folge als Gegenspieler der Jungs seinen Auftritt hatte.

Sealana erinnert nicht nur optisch an den Fat Gamer Nerd. Das, vorsichtig ausgedrückt, etwas aus der Form geratene und siffige Meeressäugetier verbringt genau wie der Fat Gamer Guy seine ganze Zeit vor dem Computer. Nur zockt Sealana nicht WoW, sondern ist auf der Suche nach dem nächsten großen Solana Meme-Coin. Ein weiterer Faktor, warum Sealana so enorm gut bei den Early Bird Investoren ankommt, könnte das Gerücht sein, dass SEAL mit dem enorm erfolgreichen SLERF Projekt in Verbindung steht.

Wie Sealana kaufen?

Genauso einfach gestrickt, wie sein Protagonist, ist der PreSale von Sealana. Um SEAL zu kaufen, muss man entweder ein kompatibles Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden oder SOL an eine Wallet-Adresse verschicken. Ein SOL entspricht 6.900 SEAL. Die Token werden dann nach dem Ende des PreSales per Airdrop verschickt.

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2024

