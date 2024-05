Bitcoin: Geldmenge in den USA steigt wieder – Führt die Dollar-Entwertung zum Pump?

Der Bitcoin-Kurs kommt nicht mehr so richtig in die Gänge. Seit Mitte März das Allzeithoch von mehr als 73.000 Dollar erreicht wurde, ging es wieder steil bergab. Zwar hat die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung im Bereich um 56.000 Dollar vorerst einen Boden gefunden und ist seitdem wieder gestiegen, der Ausbruch über 65.000 Dollar ist in dieser Woche aber wieder nicht gelungen. Die Prognosen der meisten Experten bleiben dennoch bullish. Ein Grund, warum man davon ausgeht, dass der Bitcoin-Kurs schon bald stark steigen könnte, ist die Tatsache, dass die Geldmenge in den USA wieder steigt. Wird ein schwacher Dollar den Kurs in die Höhe treiben?

Die US-Regierung hat ein Geldproblem. Das ist inzwischen nicht mehr von der Hand zu weisen. Die Staatsverschuldung steigt immer weiter und die US-Notenbank Federal Reserve versucht, das auszubaden. Allerdings kann das verheerende Folgen haben. Derzeit wird wieder im großen Stil Geld gedruckt, um das Problem zumindest kurzfristig zu lösen. Die Geldmenge, die in den USA in Umlauf ist, ist in den letzten Monaten wieder deutlich gestiegen.

The Most Bullish Chart For Bitcoin And Crypto

The US money supply has started going up again.

More fiat printing means more devaluation of the dollar

More devaluation will lead to investors dumping their fiat and buying BTC, just like they did after C-19. pic.twitter.com/UUnDQUEiRn

— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) May 11, 2024