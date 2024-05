Bitcoin Prognose: Potenzial für eine kurzfristige BTC Erholung

In der aktuellen Marktlage wird die Möglichkeit einer kurzfristigen Erholung von Bitcoin immer intensiver unter Analysten diskutiert. Die Prognose vieler stützt sich nun zunehmend auf die Handlungen eher kurzfristig orientierter Investoren und deren signifikanten Einfluss auf die Preisfluktuationen von Bitcoin. Mit dem Bollinger Band wird weiterhin ein spezifischer technischer Indikator relevanter.

Indem man diesen auf die SOPR (Spent Output Profit Ratio)-On-Chain-Daten von BTC anwendet, werden zusätzlich wichtige Einsichten in das gegenwärtige Marktverhalten der leitenden Kryptowährung ersichtlich. Jetzt bleibt nur die Frage offen, inwieweit die weiteren Zeichen des Kryptomarktes auf Bullenstimmung oder doch eher in Richtung Kurseinbruch läuten?

Mit dem SOPR-Indikator wird das Verhältnis des realisierten Werts von verkauften Bitcoins zum Wert zum Zeitpunkt ihres letzten Erwerbs gemessen. Die Anwendung der Bollinger Bands auf den SOPR-Indikator von BTC hilft dabei, die Volatilität und das potenzielle Rückkehrniveau des Marktes zu visualisieren. Typischerweise signalisiert ein Erreichen des unteren Bollinger Bands eine mögliche Überverkaufs-Situation bei Bitcoin. Folglich geht dieses Muster der Analyse oft einer kurzfristigen Erholung von BTC voraus. Natürlich wird dieser Effekt in einem Bullenmarkt abermals verstärkt.

On-chain Cost Basis Support Levels

“The testing of these price levels, coupled with the mitigation of severe market risk, may present an opportunity for the participation of additional actors or investors.” – By @Crazzyblockk

Link 👇https://t.co/E9vIPYlKwe

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) April 30, 2024