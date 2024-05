Meme Coin Trader wird mit diesem Trick mit 445 Dollar zum Multimillionär

Der Kryptomarkt hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Inzwischen kehrt bei Bitcoin und Co. aber Ruhe ein und die Kurse der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung verlaufen eher seitwärts. In dieser Zeit spekulieren Trader gerne umso mehr auf Meme Coins, die oft schon mit kleinen Investitionen zu lebensverändernden Renditen führen können. Das zeigt auch das aktuelle Beispiel. Hier hat ein Anleger, bei dem es sich wohl um einen Insider handeln dürfte, innerhalb der kürzester Zeit mehr als 2,5 Millionen Dollar verdient, obwohl er nur 445 Dollar investiert hat.

Meme Coins können ihren Wert oft innerhalb kürzester Zeit vervielfachen und um tausende Prozent steigen. Viele Coins werden mit einer extrem niedrigen Marktkapitalisierung von 10.000 Dollar bis 100.000 Dollar auf den Markt gebracht und wenn sich so ein Coin durchsetzt, kann der Wert schnell auf mehrere Millionen Dollar ansteigen, was für diejenigen, die früh investiert haben, Gewinne von tausenden oder zehntausenden Prozent bedeuten kann. Natürlich geht das auch mit dem Risiko einher, dass Meme Coins gerade am Anfang oft aufgrund eines Rug Pulls schnell wertlos werden können. Dennoch hat es sich im Fall von $MINETTE offenbar gelohnt, von Anfang an einzusteigen.

Starting at 3.89 $SOL($600), the insider turned it to 999 $SOL($153.56K) in just 15 hours and has $2.5M in unrealized profits.

He withdrew 3.89 $SOL($600) from #Binance and spent 2.89 $SOL($445) to buy 2.46B #Minette at the same block where the developer added liquidity.

Then… pic.twitter.com/daxXb6h59P

— Lookonchain (@lookonchain) May 10, 2024