300 Mio. $ Positionen wurden beim Anstieg von Bitcoin auf $72K liquidiert; Rebel Satoshi Presale ($RECQ) übertrifft frühere Token-Einführungen

TLDR

(BTC)-Bullen erwarten in nächster Zeit weitere signifikante Erholungen. Die Investoren von Rebel Satoshi ($RECQ) erwarten bis zum Ende des Vorverkaufs einen Gewinn von 184%.

Bitcoin (BTC) ist kürzlich wieder in Richtung der 72.000 $-Marke gestiegen, was zu einigen optimistischen Bitcoin-Prognosen geführt hat. Auf der anderen Seite empfehlen Marktexperten Rebel Satoshi‘s $RECQ als einen der Top-Altcoins, die man heute kaufen sollte, aufgrund seiner fantastischen Leistung beim laufenden Vorverkauf.

Wird BTC seinen Krypto-Bullenlauf fortsetzen?

Bitcoin-Bullen erwarten aufgrund der bemerkenswerten Kurserholung von BTC in der zweiten Maihälfte einen weiteren Anstieg der kommenden Marktperformance des Assets. Genauer gesagt stieg BTC am 21. Mai auf beeindruckende 71.946 $, was den höchsten Bitcoin-Preis seit der ersten Aprilhälfte darstellt.

Darüber hinaus markiert dieser Wert einen geringen Rückgang von 2,44% gegenüber dem Bitcoin-Allzeithoch von $73.750, das am 14. März verzeichnet wurde. Experten sehen den anhaltenden Erfolg der US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs als einen der Hauptgründe für die jüngsten Kurserholungen von Bitcoin an. Nach Angaben von FarSide verzeichneten die BTC-ETFs am 20. Mai Zuflüsse in Höhe von fast 240 Millionen US-Dollar.

Daher hat die jüngste BTC-Performance Anlass zu optimistischen Bitcoin-Prognosen gegeben. Ki Young Ju von CryptoQuant beispielsweise erklärte kürzlich, dass BTC seinen Aufwärtstrend bis April 2025 fortsetzen wird.

Andererseits weisen Marktanalysten darauf hin, dass übermäßig fremdfinanzierte Händler aufgrund der erhöhten Preisvolatilität von Bitcoin Verluste in Höhe von 300 Millionen Dollar erlitten haben. Darüber hinaus erwarten die Bitcoin-Bären aufgrund des hohen Verkaufsdrucks auf Bitcoin schnelle Preiskorrekturen in der nächsten Zeit. Laut der jüngsten bärischen BTC-Preisprognose können die Inhaber bis Ende des Jahres mit einem Rückgang in Richtung der 50.000-Dollar-Schwelle rechnen.

$RECQ gewinnt Aufmerksamkeit als einer der besten Kryptos, welche erworben werden kann

Rebel Satoshi ist ein bahnbrechendes Meme-Coin-Projekt, das durch sein Engagement für die dezentralisierte Krypto-Revolution zahlreiche exklusive Vorteile bietet. Zum Beispiel sind Rebel Satoshi Nutzer aktiv in praktische Entscheidungen involviert und erhalten ausgezeichnete Belohnungen für ihre Beiträge zu Rebel Satoshi’s riesigem Zwei-Token-Ökosystem.

Get ready for the ultimate Rebel Satoshi Summer Quest 🔥 We're celebrating the warm days with a massive prize pool of 200 USDT 🎉 Join the fun, complete challenges, and earn big rewards 👉https://t.co/KTHoHFZvcJ pic.twitter.com/yIA42HCk5P — Rebel Satoshi (@rebel_satoshi) May 27, 2024

Der $RBLZ-Token bietet als Governance- und Mitgliedschafts-Token von Rebel Satoshi einen umfassenden Nutzen. Darüber hinaus sammelte $RBLZ in der Vorverkaufsphase über 2,5 Millionen Dollar ein und ist derzeit für 0,025 Dollar auf dem Uniswap DEX erhältlich. So haben Investoren, die $RBLZ zu seinem Startpreis von $0,010 gekauft haben, bereits bis zu 150% Gewinn erzielt.

Auf der anderen Seite werden frühe $RECQ-Unterstützer unglaubliche 184% Gewinn erhalten, wenn der Token das prognostizierte Vorverkaufsziel von $0,0125 erreicht, da $RECQ in Phase 2 des Vorverkaufs für nur $0,0044 verkauft wird. Darüber hinaus wird $RECQ auf $0,0055 ansteigen, wenn es bald in die Stufe 3 eintritt.

$RECQ ist die Basiswährung von Rebel Satoshi und unterstützt verschiedene alltägliche Transaktionen wie Belohnungen, Einkäufe und Gebühren. Daher können $RECQ-Anhänger den Token nutzen, um exklusive Waren zu kaufen und in die riesige Sammlung seltener NFTs von Rebel Satoshi einzutauchen. Der $RECQ-Token bietet jedoch auch Zugang zu den spannenden Spielen in der Rebel Satoshi Arcade und viele zusätzliche Vorteile durch das lukrative Belohnungsprogramm von Rebel Satoshi.

Während BTC-Besitzer aufgrund der jüngsten Bitcoin-Prognosen mit weiteren Kursanstiegen rechnen, haben viele erfahrene Händler begonnen, $RECQ als eine weitere, äußerst lohnende Investitionsmöglichkeit zu nutzen. Warten Sie nicht und schließen Sie sich der revolutionären Bewegung von Rebel Satoshi an und nehmen Sie sofort am spannenden $RECQ-Vorverkauf teil!

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2024

